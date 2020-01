Interdiction d’un an et amende de 300 000 $ pour avoir mordu un boxeur et crié «Mike Tyson»

Nouvelles de boxe du monde 31/01/2020

📸 Amanda Westcott

Ivan Redkach a été condamné à une amende de 300 000 $ et banni pendant un an par la Commission sportive de l’État de New York pour sa morsure de style Mike Tyson sur l’ancien champion du monde Danny Garcia.

Le couple s’est battu samedi soir alors que Garcia a prouvé sa classe supérieure pour surpasser la star d’origine russe à Brooklyn.

Garcia a évolué vers un autre coup de champion du monde, mais pas avant que Redkach ne l’ait grignoté, comme l’a expliqué ‘Swift’.

“Il m’a mordu et a dit” Mike Tyson “”, a déclaré Garcia dans son interview d’après-combat avec PBC, indiquant quand Tyson a chomped sur Evander Holyfield en 1997.

«Je suis peut-être le deuxième combattant de l’histoire à être mordu, non? – Evander Holyfield et Danny Garcia, mettez-moi dans les livres d’histoire. “

«Je sentais juste quelque chose creuser ma peau, je pensais qu’un moustique m’avait attrapé.

«Ensuite, je regarde et il me mord.

«Il a aussi de nouvelles dents, il a des placages tout neufs, il les mettait au travail de mauvais garçons», a-t-il ajouté.

Le NYSAC a sévi contre Redkach avec une punition qui a suscité une réaction mitigée parmi les fans et les boxeurs.

Le commentateur Al Bernstein était du côté de l’interdiction et l’amende était sévère.

“Alors que l’action de Redkach en mordant Danny Garcia était totalement erronée et mérite certainement une amende et une suspension – enlever son sac à main semble beaucoup trop dur. Ce n’est tout simplement pas proportionné », a déclaré Al.

Un autre commentateur a accepté, déclarant: «Kash Ali n’a obtenu qu’une interdiction de six mois pour avoir retiré quatre morceaux de Price, obtenant également DQ dans le processus.

“Ne tolérez pas du tout de mordre, mais l’interdiction de Redkach est sûrement un peu sévère si vous prenez en compte les actions de Kash Ali et l’interdiction.”

PUNI

Un autre était du côté de la punition infligée.

«Mike Tyson a été suspendu, condamné à une amende et son sac a été retenu. Kash Ali a été suspendu, condamné à une amende et son sac a été refusé. Ivan Redkach a été suspendu, condamné à une amende et son sac a été refusé. Qu’est-ce que je rate?”

Redkach ne pourra se battre qu’en janvier 2021, sauf s’il fait appel. Il y a aussi un léger problème avec l’aspect monétaire.

Les rapports suggèrent que Redkach a déjà encaissé son chèque. Il pourrait maintenant être difficile de récupérer.