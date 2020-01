Invaincu Blair Cobbs pour combattre Samuel Kotey le jour de la Saint-Valentin

RINGSIDE 19/01/2020

Blair “The Flair” Cobbs (13-0-1, 9 KOs), qui est promu par Golden Boy Promotions, affronte Samuel Kotey (23-2, 16 KOs) du Ghana, en Afrique.

Le combat de 10 rounds aura lieu le 14 février 2020, dans le cadre de la carte de Ryan Garcia contre Francisco Fonseca au Honda Center d’Anaheim, en Californie, qui sera diffusée en direct sur DAZN à 19 h. ET / 16 heures PT.

“Je suis ravi de revenir sur une si belle carte”, a déclaré Blair Cobbs, qui est dirigé par Greg Hannley de Prince Ranch Boxing. «Je me suis entraîné très dur et je sais que tout mon dur labeur est sur le point de porter ses fruits. Mon corps se sent bien et je suis vif en combat. Je suis prêt à sortir ce mec. “

«Nous sommes ravis de l’évolution de la carrière de Blair Cobbs», a déclaré Hannely, manager de Cobbs. «Il a un CV incroyable et a déjà battu certains des meilleurs combattants invaincus. Il va de mieux en mieux à chaque combat. J’attends de grandes choses de la part de Cobbs cette année, et tout commence le jour de la Saint-Valentin. »

Cobbs a connu une année 2019 phénoménale en battant les combattants invaincus Ferdinand Kerobyan et Steve Villalobos ainsi que Robert Redmond Jr et Carlos Ortiz Cervantes. Les quatre derniers adversaires de Cobbs ont eu un record combiné de (40-5-3, 32 KO), faisant de Cobbs l’un des prétendants les plus éprouvés au combat dans la division des poids mi-moyens.

“Blair a tous les outils pour être un champion du monde”, a déclaré Brandon Woods, entraîneur de Cobbs. “Il a vaincu de grands adversaires et l’a fait dans un style très amusant. Je vois Blair atteindre des objectifs incroyables en 2020, et je sais qu’il a tout fait dans le gymnase pour être à son meilleur lors de la soirée de combat. »

“J’aime ce que je fais”, a poursuivi Cobbs. «Je suis prêt à vivre une autre excellente année et je continue à offrir un grand spectacle divertissant pour les fans. C’est le temps de Blair “The Flair” bébé, WOOOO!