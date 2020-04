Invaincu Jamaine Ortiz dit qu’il a peut-être eu un coronavirus, n’a pas été testé

RINGSIDE 16/04/2020

📷 Emily Harney

Même dans ses rêves les plus fous, invaincu, le champion du monde des poids légers du World Boxing Council (WBC) Jamaine “The Technician” Ortiz (13-0, 7 KO) n’aurait jamais pu imaginer que son 24e anniversaire, plus tard ce mois-ci, tomberait dans le au milieu d’une pandémie de santé mondiale.

Quand il aura 24 ans le 28 avril, Ortiz a pensé qu’il se préparerait au camp d’entraînement avec une date de combat de printemps fixée, probablement pour défendre son titre WBC Youth World de se battre pour une ceinture régionale en quelque sorte.

Il ne pensait certainement pas que la boxe serait interdite dans le monde, les gymnases fermés par un mandat de l’État et les gens portant des masques faciaux et des gants en plastique comme s’ils étaient dans un film de science-fiction. Et, pour commencer, son travail de charpentier agréé a pris fin en atelier fermé vendredi dernier. Comme tout le monde dans le Bay State.

Ortiz est fondamentalement auto-mis en quarantaine à la maison, bien qu’il continue de courir, de s’entraîner, de bien manger et de faire tout le reste pour maintenir une forme décente. Ce n’est pas une forme de boxe d’élite, ce qui n’est tout simplement pas possible dans ces temps difficiles et difficiles.

Au lieu de se battre, il fait de la boxe fantôme, la corde à sauter a remplacé le pad-work avec ses entraîneurs, Rocky Gonzalez et Carlos Garcia, et maintenant son salon sert de salle de sport.

Les temps ont été radicalement modifiés, en effet, même pour célébrer des anniversaires, ce que Jamaine comprend et accepte parfaitement.

“Je ne pense pas que mon anniversaire sera différent”, a déclaré Ortiz. «Je le passe habituellement seul avec ma mère et ma fille (Amira, 4 ans) et cette année ne sera probablement pas différente. Je ne pourrai pas participer à toute une série de matchs de combat que je demande habituellement (riant) en cadeau à certains de mes amis. »

Heureusement, cependant, Ortiz a pu combattre le 28 février dernier lors de sa première action en six mois, en tête d’affiche d’une carte promue par CES Boxing à la maison à Worcester, Massachusetts, dans laquelle il a enregistré un arrêt de deuxième tour impressionnant du spécialiste mexicain des éliminatoires “Loco” »Luis Ronaldo Castillo (22-6, 17 KOs), un ancien champion WBC FECOMBOX poids léger.

Ortiz, actuellement classé n ° 16 par la Fédération nord-américaine de boxe (NABF), aspire à fréquenter l’école de médecine après avoir raccroché définitivement les gants, pour devenir médecin / chercheur. Il lit beaucoup de choses sur la médecine, en particulier les traitements holistiques, et il pense qu’il a peut-être déjà eu le Coronavirus.

«Cinq semaines avant mon dernier combat», a-t-il expliqué, «j’étais à l’hôpital avec une température de 104,5. Presque tout le monde que je connaissais était malade, ma grand-mère avait une pneumonie. Je ne tombe jamais vraiment malade. J’ai eu un vaccin contre la grippe pendant sept ans sans problème. J’ai aussi développé une toux. J’avais l’impression que j’allais mourir. Je ne peux pas dire avec certitude que j’avais le coronavirus (il n’y avait pas de test à ce moment-là), mais j’ai l’impression que je l’ai pu. “

Ortiz sera prêt pour la nuit, la sonnerie retentira enfin. «J’espère me battre à nouveau en juillet ou août, mais peu importe le retour de la boxe, je serai prêt à partir.

«Il s’agit d’une maladie grave et contagieuse. Les gens doivent faire preuve de bon sens: se laver les mains, rester séparés de six pieds et rester à la maison, en particulier les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes respiratoires. Ne prenez pas non plus de risques inutiles ou de panique. Ce n’est pas la fin du monde! “