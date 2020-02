Invaincu Jamaine Ortiz propose de continuer à augmenter ce vendredi soir sur UFC Fight Pass

RINGSIDE 27/02/2020

Jamaine “The Technician” Ortiz (12-0, 6 KOs), champion du monde junior de poids léger invaincu du World Boxing Council (WBC), prévoit de faire une déclaration majeure ce vendredi lorsqu’il combattra à domicile à Worcester, Massachusetts, pour la première fois en tant que professionnel. boxeur.

Ortiz sera à la tête d’un événement de boxe CES sur UFC FIGHT PASS®, promu par Classic Entertainment and Sports (CES), au Worcester Palladium historique.

Dans le tournoi principal de 8 rounds, Ortiz affrontera le spécialiste mexicain des éliminatoires «Loco» Luis Ronaldo Castillo (22-5, 17 KOs), un ancien champion poids léger WBC FECOMBOX, dans un combat sans titre.

“Je suis prêt”, a déclaré Ortiz après un récent entraînement ouvert. «C’est bien d’obtenir autant de soutien. J’ai beaucoup de gens qui viennent aux combats. Pour moi, je n’ai qu’un seul emploi – gagner! Et je voudrais gagner de façon spectaculaire. Je veux montrer à tout le monde au Palladium et à ceux qui regardent sur UFC FIGHT PASS que tout est réel, pas de battage médiatique derrière mon nom. Tous ceux qui regardent vendredi soir sauront ce que j’apporte sur le ring. »

Ortiz, 23 ans, est un léger doué ultra-rapide avec un énorme avantage. Amateur décoré, Ortiz est une étoile montante dans ce que beaucoup pensent être une année d’évasion pour lui.

“Jamaine n’a certainement pas atteint son plein potentiel”, a commenté l’entraîneur-chef d’Ortiz, Rocky Gonzalez. «Il est encore jeune et tout ce dont il a vraiment besoin, c’est de plus d’expérience. Il est un bon auditeur avec une grande vitesse de la main, et il change de position facilement. Et il croit vraiment en lui-même et c’est dur de battre quelqu’un comme ça. Je ne peux pas enseigner le cœur, mais il en a aussi. Je ne sais pas jusqu’où il peut aller, pas encore, mais il est talentueux et loin d’être un produit fini. “

L’émission du 28 février présentant Ortiz dans le monde entier sera diffusée en direct et exclusivement sur UFC FIGHT PASS®, le premier service d’abonnement numérique au monde pour les sports de combat, à partir de 21 heures. ET / 18 h PT.

Pour vous inscrire au UFC FIGHT PASS, veuillez visiter www.ufcfightpass.com.

Les billets sont en vente et disponibles à l’achat sur CESBoxing.com et à la billetterie Palladium. Ouverture des portes à 18 h HE, premier combat à 19 h / HE.