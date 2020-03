Invaincu Josh O’Reilly et Golden Garcia entrent en collision le 9 mai au CAA Centre

RINGSIDE 07/03/2020

Le samedi 9 mai, United Boxing Promotions (UBP) présente Josh «Dubs» O’Reilly (16-0-0, 6KOs) de Hamilton, Ontario, défendant son championnat NABA des poids légers et son classement mondial parmi les dix premiers contre l’invaincu Golden Montréal Garcia (11-0-2, 6KO) au CAA Centre à Brampton, Ontario.

“C’est une réussite ou une rupture pour les deux gars”, a déclaré Tyler Buxton de l’UBP. «Josh doit continuer à faire ses preuves pour obtenir ce titre insaisissable pour le titre mondial. Golden doit gagner un combat comme celui-ci pour percer dans le classement et poursuivre son propre voyage vers le sommet. Je pense que ce sera le combat le plus dur de la carrière des deux gars. »

O’Reilly a remporté son titre NABA contre l’Albertain «Irish» Cam O’Connell (17-3-1, 10KOs) en janvier dernier et a défendu avec succès l’honneur contre Oscar Mejia (14-4-1, 6KOs) du Mexique en mai. En entrant dans ce concours, O’Reilly est classé n ° 7 par la World Boxing Association, à une distance impressionnante des champions Vasyl Lomachenko et Gervonta Davis.

“Je frappe à la porte d’un titre mondial”, a expliqué O’Reilly. «Je suis très proche de grandes choses. Golden a beaucoup à gagner dans ce combat et il viendra prêt à gagner. Je suis surexcité! C’est un match fascinant pour les fans. Golden est un combattant coriace qui peut vraiment frapper. J’attends avec impatience un camp d’entraînement difficile, je vais devoir être précis. Nous allons être dans la meilleure forme possible et sortir agressifs. Je cherche à obtenir l’arrêt, puis à décrocher de plus gros combats lorsque j’en aurai fini avec Golden. “

Garcia a secoué la scène des combats de la côte ouest l’année dernière, affrontant Hector Garcia (14-7-4, 8KOs) de Tijuana, au Mexique, pour un match nul en Californie. Bien mieux que son bilan ne le laisse supposer, Hector Garcia avait auparavant parcouru la distance avec Devin Haney et Juan Carlos Burgos. Le combat d’O’Reilly, cependant, est un animal complètement différent. Avec une victoire convaincante, le combattant de Montréal pourrait sauter sur le radar de boxe mondial du jour au lendemain.

“D’après ce que j’ai vu, O’Reilly a toujours l’air net”, a déclaré Garcia. «Il est grand et longiligne, mais il semble qu’il se sent à l’aise de se battre de l’extérieur ou même de plus près. Quoi qu’il en soit, je devrai faire de mon mieux pour le battre et je pense que nous donnerons un bon combat à la foule. C’est une très bonne occasion pour moi de commencer à me faire un nom. Les choses ont été lentes pour moi en 2019, donc je veux rappeler à tout le monde qui je suis et pourquoi je suis toujours invaincu. De plus, les fans de boxe de nos jours semblent aimer les ceintures brillantes, donc ce titre devrait m’aider à devenir plus gros et à mieux combattre sur la ligne. “

Des combats supplémentaires seront annoncés dans les prochains jours.