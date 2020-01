Iranien Hulk, Taishan, Mitu, Valuev

Phil Jay 15/01/2020

Le fait de parler d’une nouvelle bête dans le «Iranian Hulk» entrant dans les sports de combat a amené WBN à considérer certaines des anomalies passées pour entrer dans le cercle carré.

Alors que Sajad Gharibi se prépare à rejoindre les rangs de Bare Knuckle Fighting après avoir signé un accord avec BKFC, il ne sera pas le seul combattant à l’air bizarre à le faire.

Il y en a eu beaucoup dans le passé. Datant des tout premiers jours de la boxe. Mais en 1935, un géant européen a ouvert les portes aux autres.

Gogea Mitu, né Dumitru Stefanescu, a commencé la révolution du côté professionnel du sport.

Toujours classé comme le plus grand roumain de tous les temps, Mitu se tenait entre 7 pieds 4 pouces (2 mètres 23 cm) et 8 pieds 2 pouces (2 mètres 50 cm), selon qui vous croyez.

À en juger par les photographies de Mitu, vous auriez tendance à vous pencher vers ce dernier.

Mais au moment où Mitu a fait ses débuts professionnels à l’âge de 25 ans en juin 1935, le puncheur dégingandé avait déjà du mal à faire face à sa croissance.

Vaincre Saverio Grizzo via KO au premier tour, cependant, Mitu était hors tension et en cours d’exécution. Quatre mois plus tard, une deuxième victoire d’arrêt précoce dans son pays d’origine a provoqué un appel de la France.

Mitu s’est dirigé vers Paris pour ce qui aurait dû être le début d’un sort lucratif avec la possibilité d’un nouveau voyage en Amérique. Malheureusement, cela n’a pas réussi. Malgré avoir impressionné les fans parisiens avec une victoire au deuxième tour contre Giuseppe Sanga, Mitu ne se battrait plus jamais.

Six mois plus tard, Mitu est décédé des complications de la tuberculose à tout juste 26 ans. Mitu avait déjà jeté les bases de ce qui allait arriver.

Aux côtés du Sud-Africain George Potgieter, qui se tenait 7 pieds 2 pouces et a remporté 11 des 13 combats (tous les onze par KO), la fraternité de boxe était déjà accrochée.

La fascination, en particulier dans la lutte professionnelle et d’autres sports de combat, a grandi et grandi.

La boxe a apprécié les croisements avec de tels combattants du monde de la lutte et du sumo pour les années à venir. Muhammad Ali et George Foreman où seulement deux de ceux qui ont participé à des expositions.

Une accalmie dans les années 1980 alors que Mike Tyson occupait le devant de la scène, les années 1990 étaient un terrain fertile pour les poids lourds plus grands. Lennox Lewis, Wladimir Klitschko et son frère Vitali ont propulsé la division supérieure dans une nouvelle ère de super poids lourds.

Dans les années 2000, le pugiliste super grand est revenu sous la forme de Nikolai Valuev. Un géant russe de 7 pieds avec de mauvaises intentions. Valuev est devenu pro en 1993 et ​​a été reconnu instantanément pour son volume et sa force brute.

Une timide opposition de dix ans a fait de Valuev un concurrent classé à 33-0. Il était temps d’accélérer les choses.

À ce moment-là, les frères Klitschko détenaient le monopole de la division. En règle générale, aucun ne voulait s’approcher de quelqu’un comme Valuev, malgré le fait qu’il était maintenant un grand nom en Allemagne.

Valuev a plutôt forgé sa propre voie vers un tir au titre «régulier» de la WBA. Les victoires sur Larry Donald et Clifford Ettiene ont contribué à pousser son classement.

📸 Sauerland

John Ruiz était le suivant pour le bracelet largement méconnu. Mais Valuev a brisé le moule en devenant le seul combattant de plus de 6 pieds à devenir champion du monde.

La course a duré trois défenses. Le non-averti et considérablement plus petit Ruslan Chagaev a pris le manteau d’invincibilité de Nik par décision majoritaire.

Triomphes contre Evander Holyfield à Zurich, Ruiz (regagnant le titre) et Siarhei Liakhovich ont gardé la tête au sommet. Encore une fois, la pression d’être un combattant a fait des ravages sur le cadre considérable de Valuev.

Quand un ancien cruiserweight chétif (comparé à Valuev) nommé David Haye est venu appeler l’écriture était déjà sur le mur. Un autre homme beaucoup plus petit s’est avéré être la Kryptonite.

Les régimes de formation étaient alors une torture pour Valuev. Après douze rounds, Valuev a succombé au Britannique à gros coups de poing aux points. Wobbled le long du chemin, c’était un moment clair pour Valuev de l’appeler un jour.

Menant déjà l’homme plus grand dans une nouvelle ère en prouvant qu’une course à long terme dans le sport est possible, Valuev reste une figure légendaire parmi les poids lourds plus grands.

Plus tard, Valuev a fini par devenir un conteur pour enfants à la télévision.

RÉAPPARITION

Depuis lors, la boxe a envie d’un autre monstre. Pendant un bref instant en 2015, il semble que l’homme chinois de montagne Taishan Dong était cet homme.

Signé par Golden Boy Promotions sous Oscar De La Hoya, Taishan a été promu sous le surnom de “The Great Wall”.

Quelques KO et les choses se sont bien passées. C’était jusqu’à ce que Taishan commence à expédier de plus en plus de coups dans chaque combat. Clairement pas content que sa défense suspecte ait été violée, Taishan a quitté la boxe après seulement six combats.

Silencieux pendant près de deux ans, les gens se sont demandé ce qui était arrivé à Taishan. En 2017, ils ont obtenu leur réponse.

📸 WWE

Sans surprise, le patron de la WWE, Vince McMahon, l’entrepreneur qui a mis «André le géant» au premier plan, était derrière.

Offrant à Taishan une place dans WWE Developmental dans leur Performance Center, Dong est entré dans la lutte professionnelle.

En octobre 2017, Taishan a été officiellement signé par la WWE en juillet 2018. Il n’a duré que cinq mois avant de quitter volontairement la WWE.

Maintenant, la dernière bête à être liée aux combats est la sensation Instagram Gharibi. Un spécimen incroyable.

Le patron de la BKFC, David Feldman, est désireux de présenter au moins une émission mettant en vedette l’haltérophile iranien le plus suivi.

@sajadgharibiofficial

L’intérêt s’est intensifié depuis l’annonce officielle de la fin de 2019. Un début devrait baisser au cours des prochains mois.

À en juger par certains de ses exploits sur les réseaux sociaux, l’Iranian Hulk est sûr de pousser les PPV à enregistrer des niveaux de BKFC si Feldman peut enfin obtenir Gharibi sur le sol américain.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivre sur Twitter @PhilDJay