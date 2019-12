Irrational Faves: The Ringer’s Musical Guilty Pleasures of 2019

Plus tôt ce mois-ci, nos critiques de musique ont compris les meilleures chansons et les meilleurs albums de 2019. C'est bien beau, mais ce n'est pas ce pour quoi nous sommes ici aujourd'hui. Au lieu de cela, nous nous sommes réunis pour célébrer les moments musicaux qui ont gouverné notre année et qui ne font pas de listes de fin d'année. Certains sont des chansons, certains sont des albums complets, et certains se sont produits sur les plateformes sociales. Tous ne sont pas des «plaisirs coupables» stricts, mais tous sont des choses qui nous passionnaient irrationnellement.

L'île solitaire, l'expérience non autorisée des frères Bash



Dan Devine: J'allais probablement aimer The Lonely Island Presents: The Unauthorized Bash Brothers Experience, peu importe à quoi cela ressemblait. Andy Samberg, Jorma Taccone et Akiva Schaffer ont frappé le cœur de ma sensibilité comique avec une fréquence alarmante. (La chanson thème d'Awesometown passe à l'avant de mon cerveau plusieurs fois par an et y reste environ une semaine; regarder "Space Olympics" est une partie plus importante de mon processus d'écriture que je ne voudrais l'admettre; Hot Rod est parfait et Popstar pourrait en quelque sorte être encore mieux; etc.) De plus, je suis né en 1982, et quand j'étais enfant, mon affinité naissante pour le baseball venait de comprendre que les monstrueux dinger-mashers José Canseco et Mark McGwire étaient à la fois ridicules et aussi cool comme l'enfer. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre de la part de Samberg et Schaffer rappant dans le rôle de Canseco et McGwire à la fin des années 80 tout au long d'une bande-son de 11 minutes et de 25 minutes pour un «poème visuel» Netflix, mais la vanité sonnait à peu près juste collectif. "Ce sera drôle", ai-je pensé, puis j'ai poussé le jeu.

Voici le truc: personne n'aurait battu un œil si ce projet ne concernait que des perruques idiotes et des vanteries de bite, avec un minimum de calories brûlées sur des trucs comme les paroles et la production, tant que les blagues étaient bonnes. Mais ce n'est pas. Ces chansons frappent putain.

Le rythme de «Jose & Mark» n'a pas à sonner extrêmement bien lorsqu'il est joué à un volume suffisamment ignorant sur le système audio standard d'un Honda CR-V 2018 pour faire vibrer les sièges d'auto à l'arrière – vous savez, hypothétiquement – mais il le fait . "Uniform On" ne doit pas être la meilleure chanson MCA, Ad-Rock et Mike D de Beastie Boys, jamais enregistrée, mais ça l'est. "Let’s Bash" ne doit pas être une piste de hyphy légitime, mais ça l'est. «IHOP Parking Lot» ne doit pas nécessairement être un ver d'oreille R&B de la Nouvelle Édition, à la finition parfaite (jusqu'à la partie où il devient satanique), mais il l'est. "Oakland Nights" n'a pas à présenter un crochet titanesque de la putain de Sia (comme joué dans le "poème visuel" de Sterling K. Brown, natch) mais il le fait.

Tout au long du chemin, Samberg et Schaffer confiture chaque barre pleine de blagues sur les thèmes spécifiques qu'ils ont mis en évidence dans le projet – tout ce dont vous vous souvenez de 1988, une lettre d'amour des Costacos Brothers à Oakleys et au néon Zubaz, mais aussi la solitude de poursuivre l'excellence et les coins, nous pouvons nous peindre en essayant de combler les trous en nous où l'amour de nos parents était censé être (sérieusement!) – et de mener à bien tout cela avec un rapping complètement crédible. Que tout cela fonctionne comme une blague, et comme un élément de culture visuelle beaucoup plus étrange et plus engageant, cela suffit. Que c'est une demi-heure de rap qui vaut la peine de revenir sans vraiment se sentir coupable? C'est carrément choquant. Augmentez le volume, appuyez sur play et secouez les quatre moitiés des fesses. La merde la plus classe est ce qui vient ensuite.

Griselda (Benny le boucher, Conway la machine, Westside Gunn)

Justin Sayles: Si vous étiez vivant et que vous écoutiez de la musique rap new-yorkaise dans les années 1990, vous vous souvenez probablement à quel point tout le monde avait l'air si froid tout le temps. La musique correspondait à cette ambiance: les premiers travaux de Wu-Tang semblaient avoir été enregistrés dans le donjon de RZA; Mobb Deep a transformé les échantillons de jazz en classiques paranoïaques et claustrophobes; Boot Camp Clik faisait autant partie des rues de Brooklyn qu'ils appelaient chez eux que les lampadaires. Le rap n'a jamais été plus froid et ce n'était jamais mieux.

Comprendre cela fournit le cadre pour comprendre Griselda, un équipage de trois hommes de Buffalo, New York, avec une affinité pour Kith et Virgil Abloh qui est probablement devenue une préoccupation générale. Après des années de production de nombreuses versions dans une obscurité relative, Benny the Butcher, Conway the Machine et Westside Gunn ont fait leur apparition en 2019. Les trois MC, tous âgés de 30 à 30 ans, ont signé un accord de gestion avec Jay- Z's Roc Nation en août et fin novembre, ils ont sorti leur premier album collaboratif sur Eminem's Shady Records. En cours de route, ils se sont liés à 50 Cent, Busta Rhymes, Raekwon, Jadakiss, Black Thought et une pléthore d'autres frappeurs lourds des âges d'or du rap précédents. Ils ont même obtenu une fonctionnalité NPR. Et l'enfer, oubliez d'acheter leur merch.

Il n’y a pas d’endroit facile pour commencer avec le trio; leur travail est principalement dispersé dans des mixtapes solo, et juste au moment où vous pensez que vous êtes à jour, Westside Gunn abandonnera un nouveau projet ou Benny s'associera à Smoke DZA pour un EP. Les chansons manquent souvent de crochets, et beaucoup portent le nom de vieux lutteurs. Les paroles sont toutes des bravades de dur à cuire et de crime-payeur: «J'ai arrêté de voler, j'ai laissé reposer le masque et les gants / Je me suis envolé pour Cali juste pour trouver un nouveau lien avec la drogue / Et j'ai toujours eu de bonnes relations avec tous les les bouchons que j'ai rencontrés », rappe Conway sur« Dirty Harry »de Benny. Les rythmes vont vous frapper: des tambours durs et des échantillons de piano à deux notes avec des cordes occasionnelles qui ne peuvent être décrites que comme déchirantes. Il ne sert à rien d'essayer d'être un complétiste Griselda, et en devenir un fera probablement de vous un nihiliste. Mais si vous êtes enclin, et si vous manquez cette vieille esthétique new-yorkaise, il y a beaucoup de choses valables ici pour vous immerger. Comme «Brains on the Basquiat», ou «Cruiser Weight Coke», ou «EIF de Conway» »(Cela signifie« tout le monde est de la nourriture », au cas où vous vous poseriez la question.) Le temps ne se réchauffe pas de si tôt, alors vous pourriez aussi bien attraper votre Helly Hansen et plonger.

100 gecs, 1000 gecs



Cory McConnell: 1000 gecs frappent comme un rêve de fièvre TikTok de Spring Breakers, comme siroter un Four Loko de cerise noire à travers des verres de paille 3D tout en regardant des jeux japonais dans l'aire de restauration d'un rallye de camions monstres. Recommander à votre ami d'écouter 100 gecs est une expérience similaire à la mise en gage de la bande vidéo de The Ring – vous savez que cela pourrait leur faire du mal, mais vous avez juste besoin de quelqu'un pour voir ce que vous voyez afin de ne pas devenir fou. Par la troisième chanson, vous avez été sujet à de l'extase pop chiptune, des grognements de death metal, des synthés de meurtre, des chants ska et beaucoup de vantardise sur les camions. Alors que 100 gecs peuvent s'inspirer de PC Music, Charli XCX, Sleigh Bells, les interludes sur l'album Jai Paul et divers rappeurs endettés d'Auto-Tune, 1000 gecs ne sonnent vraiment pas comme ces choses. C'est violent, beau, chaotique et accrocheur comme l'enfer. C'est aussi extrêmement pas pour tout le monde, et vous pourriez vous demander combien de gecs sont trop nombreux. Sur «gecgecgec», cette question est mise à l'épreuve, comme une voix de synthèse vocale dit «gec» 58 fois avant que la chanson ne s'effondre sur elle-même, s'effondrant dans un tas de wubs Skrillex et se brisant en un refrain légitimement beau. C'est beaucoup à prendre, mais il est rare que nous puissions expérimenter le "qu'est-ce que j'écoute?" Avec 100 gecs pour chaque chanson. On pourrait dire qu'en tant qu'album, 1000 gecs sont le miroir funhouse parfait pour résister à notre époque confuse, mais non. C'est bien plus étrange que toute autre chose qui se passe en 2019.

John Mayer improvise pour Spotify Jam Tracks sur Instagram Live

Katie Baker: Quelque chose auquel je passe beaucoup de temps à penser, non pas comme un jugement de valeur ou quoi que ce soit, mais simplement comme une fascination, est le fait que tant de célébrités ont probablement passé une bonne partie de leur vie à être des cinglés absolus. Ces athlètes professionnels que nous aimons? Beaucoup d'entre eux pensaient qu'il était normal de tirer, par exemple, mille lancers francs chaque jour après l'école pendant que tous leurs amis allaient au centre commercial. Acteurs chauds et primés? Théâtre extrême dorks après l'éclatement. Les musiciens? Voir «athlètes» ci-dessus, à l'exception des coups de guitare de remplacement pour les balançoires de la cage au bâton. Je suis convaincu qu'un bon 90 pour cent du comportement boiteux, arrogant et offensant inacceptable que John Mayer a montré au fil des ans était une surcompensation pour avoir passé autant de temps seul avec son ampli dans ses années de formation. Mais depuis qu'il a failli se faire annuler, il a abandonné certaines postures et est revenu à ses racines obsessionnelles.

Les performances de Mayer avec Dead & Co. l'ont attiré de nombreuses personnes sans méfiance au cours des deux dernières années, à la surprise générale, mais pour moi, il est à son meilleur retour aux sources dans cette vidéo aléatoire, qui a été arrachée d'une apparition en septembre par Mayer sur Instagram Live. Il passe 30 minutes à improviser sur diverses pistes de fond bluesy qu'il a trouvées sur Spotify, des «jump-blues» à quelque chose appelé «swamp blues» dont même il n'a jamais entendu parler. Il fait des erreurs, fait des grimaces de guitare et est un modèle d'encouragement pour tous les guitaristes en herbe. Peut-être que l'un d'entre eux, consommant fiévreusement le contenu de Mayer à toutes les heures, émergera un jour comme un autre talent musical générationnel avec une personnalité étrange, et le beau cycle continuera.

Dix-sept, «HIT»

Kate Halliwell: Je ne considère pas la K-pop comme un plaisir coupable, ou un favori irrationnel, ou quelque formulation créative que nous utilisons pour nous faire sentir comme si nous n'avions pas honte de nos choix sur cette liste – Seigneur sait que je parle, tweete et écris sur la K-pop beaucoup trop souvent pour être gêné à distance de mon intérêt. Mais il y a un groupe de K-pop que je me sens un peu coupable d'avoir ajouté à ma liste sans cesse croissante de favoris cette année, et c'est dix-sept. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de talent, ou parce qu'ils ne sont pas dignes de mon temps (ou du vôtre!). C'est, franchement, parce qu'ils ont 13 membres. Et c'est ainsi, tant de garçons.

Je pensais que mon cerveau avait une capacité limitée pour le nombre de stars de la K-pop individuelles qu'il pouvait conserver, des noms aux positions en passant par les chansons; maintenant je sais que c'est faux, parce que grâce à la véritable équipe de football qui est dix-sept, j'ai débloqué ma capacité jusqu'alors inconnue pour la stan-dom infinie. Maintenant, je vais continuer à adopter de nouveaux groupes jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce que mon cerveau explose; peu importe lequel vient en premier. Je préfère ne pas révéler combien de temps il m'a fallu pour apprendre le nom de tout le monde en dix-sept, ni combien de temps il m'a fallu pour décider que je prendrais une balle pour chacun d'entre eux. (Ce n'était pas très long. Ce sont tous mes enfants maintenant.) Smash joue sur ce clip pour "HIT", et dis-moi que tu n'es pas du tout prêt à accueillir une partie de cette énergie contagieuse dans ta vie. Dix-sept m'ont donné, comme disent les enfants, pas d'autre choix que de rester.

La bande originale de Frozen 2

Rob Harvilla:

Moi regarder Congelé 2 au théâtre: «LOL, ces chansons sont des ordures. Pas un "Fixer Upper" dans le peloton. "

Moi après 48 heures des enfants qui font exploser la bande son en répétition: "Eh bien, au moins, c'est de la musique au coucher, moins le cri gigantesque et serein de Olaf au milieu de" Quand je suis plus âgé. ""

Moi après 72 heures: "Je me demande combien Weezer a été payé pour cela."

Moi après 96 heures: "" Lost in the Woods "devrait remporter un Oscar, et Peter Cetera devrait le chanter lors de la cérémonie."

Moi après 120 heures: "Je me demande si je pourrais retirer" Into the Unknown "au karaoké."

Moi après 144 heures, au fond des faces B: "Il y a juste quelque chose de magique dans la façon dont Kristen Bell chante le mot fjord."

Moi après 168 heures: (Larmes sur le chemin de l'école quand ils travaillent "All Is Found" dans l'apogée de "Show Yourself.")

Moi après 192 heures, en revoyant l'original Congelé encore une fois pour une raison quelconque: "LOL, ces chansons sont des ordures."

Mark Ronson avec Yebba, «Ne me laisse pas seul»

Michael Baumann: Peut-être que ce n'est pas un choix idéal pour une liste de "plaisirs coupables", parce que je ne ressens absolument aucune culpabilité de l'aimer comme je le fais. Eh bien, je ressens un peu de culpabilité pour l'écrasement d'homme géant que j'ai sur Mark Ronson, qui à mon avis est juste le putain de fils le plus cool du monde, ce qui est une grande réussite pour un Britannique. Tout ce qu'il fait, c'est appliquer un produit capillaire, porter des vêtements élégants et bombarder les ondes avec des pétards.

Mais il ne chante pas, alors quand il sort sa propre musique, il utilise un autre artiste comme son porte-parole – le plus célèbre Bruno Mars dans "Uptown Funk" – qui transforme ses albums solo en une cavalcade de stars tournante, que j'apprécie toujours. Son dernier film, Late Night Feelings, présente des voix principales d'artistes de renom tels que Miley Cyrus, Camila Cabello, Lykke Li et King Princess, mais mon préféré du groupe est «Don’t Leave Me Lonely», avec Yebba au chant.

Cette chanson a tellement de va-et-vient qu'elle vous fera sauter de haut en bas et donner un coude à votre voisin en face, mais elle est aussi insupportablement triste dans la composition ainsi que dans les paroles. La syncope constante et le passage d'accords majeurs à des accords mineurs dans le refrain capturent un état émotionnel très particulier, qui est celui de danser dans une tentative désespérée mais probablement futile de s'empêcher de fondre en larmes. Et mec, nous avons tous été là.

La grotte de Kenny Beats



Sean Yoo: Au début de cette année, le producteur Kenny Beats a commencé une série YouTube dans laquelle il invite ses amis rappeurs dans son studio pour essentiellement passer du temps et faire de la musique. Dans chaque épisode, Kenny crée un rythme selon les goûts actuels du rappeur, et le rappeur procède ensuite au freestyle à 16. Vous regardez essentiellement des amis qui se trouvent être de talentueux musiciens vibrer ensemble et créer, pour la plupart, de la bonne musique. La série en est actuellement à sa deuxième saison avec plus d'une douzaine de vidéos à montrer, et certaines vidéos ont amassé plus d'un million de vues. Un épisode en particulier est devenu une sensation virale; le comédien Zack Fox est entré dans The Cave et est reparti avec une chanson intitulée "Jesus Is the One (I Got Depression)". La vidéo a plus de 4 millions de vues sur YouTube et a frappé non. 1 sur Spotify's Viral 50.

Ce qui fonctionne si bien dans cette série et ce qui la rend si divertissante, c'est le rapport déjà établi de Kenny avec les artistes qui viennent sur The Cave. Les fans recherchent un contenu mettant en vedette leurs artistes préférés qui traînent et sont eux-mêmes, ce qui devient de plus en plus rare dans le paysage d'aujourd'hui. The Cave réussit dans cet aspect grâce aux relations de Kenny et à sa capacité à mettre les artistes à l’aise. Ils sont dans un cadre qui leur est familier avec une personne en qui ils ont confiance, et cette combinaison amène les téléspectateurs à se sentir comme une mouche sur le mur en regardant un produit extrêmement attrayant.

Jimothy, «Obtenir des chaussettes Burberry»

Andrew Gruttadaro: Certains des morceaux les plus glorieux de la culture pop sont ceux qui, selon tous les comptes, devraient être mauvais, mais par une certaine force magique sont en fait bons. Ce qui suit devrait être mauvais:

Une chanson sur les chaussettes

Une chanson sur les chaussettes Burberry

Une chanson sur la façon dont les chaussettes Burberry font sentir un homme

Une chanson sur la façon dont les chaussettes Burberry font qu'un homme – qui a l'air d'avoir été mordu par l'alligator Lacoste puis est devenu le pire super-héros de tous les temps – se sentait

Une chanson sur la façon dont les chaussettes Burberry font ressentir à un homme – qui a l'air d'avoir été mordu par l'alligator Lacoste puis est devenu le pire super-héros de tous les temps -, qui comprend également ledit homme en disant: anglais, anglais, anglais

Mais par une certaine force magique, "Getting Burberry Socks" est bon, avec son accent solitaire bizarre, son rythme de bricolage et son extrême britishness. Vous pouvez avoir vos hymnes, vos odes pesantes – je vais prendre ma chanson du gars qui se sent bien anglais.

"Voici les Sixers"

Kate Knibbs: D'accord, je me rends compte que la chanson thème des Philadelphia 76ers «Here Come the Sixers» n'est pas sortie en 2019. Cependant, c'est l'année où j'ai personnellement pris connaissance de cette chanson, alors quoi que! The Ringer abrite une riche tradition de fandom sportif à Philadelphie – mon ancien collègue Lindsay Zoladz a soutenu les Sixers, tandis que mon autre ancien collègue JJ Redick jouait réellement pour eux, par exemple – et j'ai donc été plongé dans une situation de travail où le la chanson est devenue impossible à ignorer. (Un moyen TRÈS simple de gagner de l'argent supplémentaire est de parier à quelqu'un combien de temps il faudra à mon cher collègue Tyler Tynes pour évoquer sa ville natale dans la conversation, tant que vous placez votre pari sur «moins d'une minute».) double fan de Bulls and Raptors (nous existons) Je me suis moqué de l'idée que les Sixers avaient une bonne chanson thème … jusqu'à ce que je l'entende … et c'était littéralement la plus grande chanson que j'aie jamais entendue de ma vie ???? Et c'est devenu l'un de mes morceaux les plus joués de l'année ??? Et maintenant, j'ai un faible pour mon cœur pour ces Six farfelus et leurs fans étranges mangeurs de bretzels. 1-2-3-4-5-Sixers !!!!!! 10-9-8-76ers !!!!!!!

Skrillex avec Beam, «Mumbai Power»

Matt James: Pour être honnête, je n'ai pas une once de culpabilité dans mon corps à propos de l'écoute de Skrillex en 2019. Pour la population en général, il n'a peut-être existé que comme un bref rêve de fièvre du début des années 2010: une Monster Energy réinventant un télécopieur sons, mais pour de nombreux fans de musique, le lauréat de huit Grammy Awards est un producteur extrêmement talentueux avec un esprit musical anormalement éclectique. Ces dernières années, il était derrière l'ordinateur portable avec FKA Twigs, Mariah Carey, Zac Brown Band, Ed Sheeran, Ty Dolla $ ign, Incubus, Lykke Li et un certain nombre d'autres artistes d'un large éventail de genres. Skrillex a toujours poursuivi ses curiosités musicales sérieusement et ouvertement, retrouvant même son ancien groupe post-hardcore en 2017 (oui, ce sont ses voix).

En juillet dernier, Skrillex a publié deux nouvelles chansons sur YouTube avec des vidéos d'accompagnement qui ne sont que des enregistrements d'écran de ses fichiers de projet ouverts. Comme le dit l'utilisateur de YouTube «Dude Chillz»:

Pour tous ceux qui ont déjà essayé la production de musique numérique, regarder sous le capot d'une chanson de producteur acclamé est une expérience fascinante et rare. Tout est là, en plein air, pour que tous les producteurs de chambres du monde puissent voir, discuter et apprendre. Par peur ou par ego, la plupart des artistes n'envisageraient même pas de partager le fonctionnement interne de leurs chansons. Skrillex, cependant, pensait que ce serait une chose amusante à faire qui pourrait aider certaines personnes.

Londynn B., «Je ne peux pas changer»

Jordan Ligons: Londynn B. a clairement remporté le tour de la vidéo musicale dans le septième épisode de Rhythm & Flow de Netflix. Les huit meilleurs rappeurs de la compétition ont dû écrire une chanson originale et créer un concept vidéo visuellement agréable à présenter devant les juges (Cardi B., Chance the Rapper et T.I.) pour passer au tour suivant. Vraiment, le spectacle était un plaisir coupable en soi, mais "I Can’t Change" est accrocheur comme l'enfer, et c'est aussi un banger de bonne foi – les deux minutes et 19 secondes. Pas d'argent pour les factures / trop cassé pour de vrais contacts avec moi sur le plan spirituel. Le débit rapide et saccadé de Londynn B. rend le sensuel, presque chuchotant, d'autant plus accrocheur: je ne peux pas changer, je ne peux pas changer, oui, oui. Au moment où le dernier crochet a frappé, tout le monde – les juges, les autres concurrents, la foule, moi à la maison – avait la tête baissée »et chantait. C’est toute une ambiance. J'aime la merde accrocheuse avec un rythme dope; me poursuivre en justice. Je ne changerai jamais.

Doja Cat, "Bottom Bitch"

Sayles: Peut-être avez-vous connu Doja Cat à travers son très bon premier album, Amala en 2018. Peut-être que vous l'avez vue pour la première fois dans la vidéo virale qu'elle a réalisée pour «Mooo!» Dans laquelle elle enfile un deux pièces à imprimé vache, sirote des laits frappés à la fraise et se balance d'avant en arrière devant un hentai softcore. Peut-être que c'était ses vieux tweets, qui sont devenus viraux dans le mauvais sens après l'explosion de cette vidéo. Ou peut-être que vous ne savez toujours pas qui elle est – ou si vous le faites, peut-être que vous la sous-estimez. C'est très bien; elle ira bien. Mais si vous l'ignorez, vous passez à côté d'une pop star polyvalente adaptée uniquement à notre époque fragmentée et nostalgique.

Pièce A: «Bottom Bitch», tirée de l'excellent Hot Pink de cette année produit par Doja et Yeti Beats et construite autour d'un échantillon de «What’s My Age Again?» De Blink-182 La vidéo du single est à la hauteur de ses racines punk. Doja, 24 ans, ouvre le clip en marquant une bite sur un mur, puis passe le reste de sa planche à roulettes à 3:36 runtime, jetant des milkshakes sur les flics et brisant une grosse caisse avec une guitare. C'est de la vraie merde de rock star, et cela correspond à la fanfaronnade avec laquelle elle rappe sur la piste. Oui, il y a une certaine grossièreté à quelqu'un qui a déjà été appelé pour ses tweets homophobes flirtant avec la culture gay sur une chanson comme celle-ci. Mais Doja sait ce qu'elle fait, et il ne faudra pas longtemps avant que nous le fassions tous aussi.