Isaac Chamberlain parle de verrouillage, de plans et d’Okolie-Glowacki

Phil Jay 23/04/2020

Le croiseur britannique Isaac Chamberlain avait de grands projets pour 2020 jusqu’à ce que la crise des coronavirus remette en question les tentatives de rester occupé pour le reste de l’année.

Comme nous tous, Chamberlain tente de tirer le meilleur parti d’une mauvaise situation.

Le talentueux homme de 26 ans est aux États-Unis pendant le lock-out et espère poursuivre ses progrès une fois que tout recommencera à fonctionner comme d’habitude.

«Parce que je me suis entraîné à Miami, le programme est resté le même et ma vie en ce moment est de m’entraîner et de me reposer. Je vais à la salle de boxe privée de mon ami et j’y fais une bonne séance par moi-même sur les sacs et sur le ring. C’est frustrant de ne pas pouvoir faire de pads ou de sparring pour le moment, mais c’est comme ça que ça doit être pour l’instant. Les choses iront mieux, nous devons rester positifs », Chamberlain exclusivement dit Wolrd Boxing News.

“En dehors de cela, je joue beaucoup sur Playstation en jouant à Call Of Duty et je me suis fixé des objectifs de 3 000 sit-ups par jour.

«J’attends également la livraison de mon vélo d’appartement et je vais en faire une heure par jour.

Interrogé sur ses espoirs quant au moment où il pourrait se battre à nouveau, Chamberlain a répondu: «Mon promoteur Mick Hennessy a dit qu’il visait à avoir un spectacle pour septembre, mais il est dans le même bateau que nous tous.

“Lorsque les restrictions seront levées et qu’il entendra le BBBofC, nous aurons une meilleure idée de la façon dont les choses vont se dérouler.

«Cela semble difficile pour le moment. Qu’il n’y a pas de lumière au bout du tunnel. Mais nous devons rester optimistes et continuer à travailler dur quand nous aurons le feu vert.

«Il est donc essentiel de maintenir ma forme physique.»

Ne pouvant capitaliser sur sa victoire sur Luke Watkins, Chamberlain a ajouté: “Tout se passe pour une raison et je ne peux pas être trop déçu.

«Bien sûr, j’aurais aimé avoir plus de combats maintenant. Mais lorsque la situation est hors de votre contrôle, que pouvez-vous faire?

“Vous pouvez être énervé que les choses ne vont pas changer dans les prochaines semaines alors que ce verrouillage est toujours en cours, mais que va-t-il réaliser?

«Je regarde les points positifs. Depuis le combat contre Watkins, je me suis associé à Mick Hennessy et Channel 5. C’est un énorme coup de pouce pour moi. J’ai hâte de commencer.

«Cette exposition terrestre sur la chaîne gratuite 5 va être un tel bonus pour ma carrière. Ils me soutiennent à 100%.

«Grâce à l’expertise de Mick dans la gestion et la promotion, je sens que je suis au meilleur endroit possible. Je veux atteindre mon objectif de devenir champion du monde.

«Je veux participer à quatre combats cette année si nous pouvons commencer d’ici septembre. Ce sera une chose incroyable à faire et j’ai demandé à Mick de s’y intéresser.

“Cela va certainement gratter toute la rouille de l’anneau qui me laissera tirer sur tous les cylindres pour 2021.”

OKOLIE vs GLOWACKI

Avant le verrouillage, le féroce rival de Chamberlain, Lawrence Okolie – qui a infligé la défaite solitaire à son record, était aligné pour un titre mondial.

La WBO a décidé que la victoire d’Okolie sur «Chambo» était suffisante pour donner un coup de pouce au classement. Okolie a ensuite remporté les titres britanniques, du Commonwealth et européens dans l’affaire.

Okolie est maintenant prêt à combattre Krzysztof Glowacki pour le bracelet WBO vacant. En cas de succès, Chamberlain veut être dans le remaniement pour un match revanche.

Il a déclaré: «À 100%, je veux à nouveau Okolie. Bien sûr, je veux venger ce L sur mon dossier. Finalement, je le ferai. S’il continue et remporte un titre mondial et que je continue et si Dieu le veut, remporte un titre mondial, alors il met en place un match revanche massif.

«Cette fois, j’insisterai sur un arbitre neutre. Et je ne le laisserai pas m’embrasser comme si j’étais sa petite amie. “

Pour conclure avec son point de vue sur Okolie vs Glowacki, Chamberlain se pencha légèrement vers son ancien rival.

«C’est un très bon combat. Okolie a le pouvoir et la force de faire quelque chose de grand.

“Glowacki est aussi un gaucher. Il a également une grande chance. Je le vois 60/40 en faveur d’Okolie pour gagner », a prédit Chamberlain.

Phil Jay est rédacteur en chef de World Boxing News. Un membre auxiliaire de la Boxing Writers Association of America. Suivez sur Twitter @PhilDJay