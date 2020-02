Isaac Chamberlain soutient la campagne «Gloves Up Knives Down»

Ringside 15/02/2020

Isaac Chamberlain, nouveau signataire de Hennessy Sports, était lors du lancement hier de la nouvelle initiative de bienfaisance Gloves Up Knives Down, intitulée “ Intervention préventive ”, qui vise à réduire la criminalité au couteau dans les rues en offrant aux enfants un kit et des leçons de boxe de départ gratuits.

Travaillant en étroite collaboration avec des jeunes de communautés en difficulté à travers Londres, GUKD cherche à les aider à fournir un accès accru aux gymnases et aux cours de boxe où ils peuvent bénéficier du pouvoir de l’entraînement de boxe, comme améliorer le bien-être mental et physique, la discipline, la confiance, l’amitié et respect.

Le nouveau programme a été lancé dans le célèbre club amateur de Repton à Londres et Chamberlain était aux côtés de l’ancien champion du monde et hôte Johnny Nelson, de l’ancien champion du monde Kevin Mitchell et du vainqueur de l’Ultimate Boxxer 6 Heavyweight Nick Webb. Craig Richards était également présent, qui a défié le titre britannique des poids légers contre Shakan Pitters lors d’un spectacle Hennessy Sports le 28 mars au Coventry Skydome.

Shaun Bailey, candidat au maire de Londres en 2020, a présenté le premier film promotionnel «Le cadeau» avec la bande originale «Mettez le gant» de Son Of et a prononcé un discours inspirant pour lancer la campagne.

La vie de Chamberlain aurait pu se terminer différemment s’il n’avait pas trouvé le salut dans une salle de boxe. À 11/12 ans, il était impliqué dans le trafic de drogue et a tragiquement perdu son cousin à cause d’un crime au couteau. Sa mère ne voulait pas le voir emprunter le mauvais chemin et l’a emmené dans une salle de boxe et il n’a jamais regardé en arrière.

L’as Brixton a signé cette semaine un accord promotionnel à long terme avec le promoteur de renom Mick Hennessy et après 16 mois d’inactivité sur le ring, il participera à deux émissions dans les quatre semaines. D’abord sur le Coventry Skydome show, puis le samedi 25 avril au National Sports Center, Crystal Palace, les deux combats se déroulent exclusivement au Royaume-Uni sur la chaîne gratuite 5.

GUKD

Chamberlain a déclaré: «Quand je grandissais, je n’avais jamais rien comme GUKD autour de moi et de voir le travail qu’ils font avec la nouvelle initiative intervention préventive est absolument incroyable de voir et je lui donne tout mon soutien.

«Heureusement, ma mère m’a emmenée au gymnase de boxe, elle a vu comment les choses se passaient et ça allait bien se terminer pour moi. D’autres enfants n’ont pas été aussi chanceux, je suis tellement content d’avoir trouvé la boxe et cela m’a donné une nouvelle vie et quelque chose à viser, devenir champion du monde. La boxe a changé ma vie. J’étais téméraire et sauvage, cela m’a donné confiance, pouvoir et respect.

«J’avais une faible estime de moi, mais je crois vraiment que la boxe est comme une langue, elle vous donne un style et un moyen de vous exprimer à travers les combats et l’entraînement.

«Les enfants qui ne savent pas s’exprimer le peuvent grâce à la boxe. Les enfants ont besoin d’un débouché et le sport est la clé, que ce soit par la boxe, le football ou quoi que ce soit et pour moi la boxe m’a donné cette confiance. “

Pour plus d’informations sur Gloves Up Knives Down, visitez gantsupknivesdown.co.uk