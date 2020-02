Isaac Cruz bat Thomas Mattice par décision majoritaire lors de ses débuts sur Shobox

Publié le 17/02/2020

Par: Rich Lopez

Shobox a fait son retour à Philadelphie, en Pennsylvanie, au 2300 Arena. La télédiffusion a présenté un total de quatre combats. Dans l’événement principal et le co-long métrage, deux combattants ont fait des débuts impressionnants sur Shobox. En outre, les deux autres combats ont présenté des perspectives invaincues.

Crédit photo: compte Twitter Showtime Boxing

L’événement principal était dans le poids léger

division. Isaac “Pitbull” Cruz (19-1-1, 14 KO) du Mexique, a remporté un tour de dix

décision majoritaire sur Thomas “Gunna Man” Mattice (15-2-1, 11 KO) de

Cleveland, Ohio. Au premier tour, Cruz est sorti et a mis la pression sur

Mattice. Cruz se concentra sur le corps de Mattice. Au deuxième tour, Cruz a continué à

outwork Mattice. Cruz a continué avec son coup de poing. Cruz a commencé fort

tour trois et finalement Mattice s’est réveillé. Mattice a décroché deux mains droites

qui a soutenu Cruz et a attiré son attention. Sur les cordes, Mattice a atterri deux

mains gauche au corps de Cruz. Mattice est entré dans une rainure au quatrième tour. Il était

sur la boxe Cruz et en utilisant bien son jab. En ce moment, Cruz semblait perplexe

le mouvement de Mattice. Le cinquième tour était serré car les deux combattants avaient de bonnes

échanges au centre du ring. Mattice semblait avoir devancé Cruz dans

la ronde. Cruz a accéléré le rythme au sixième tour. À la fin du tour,

Mattice a posé une main droite sur Cruz et Cruz a répondu avec un contre gauche

crochet. Au début de la septième manche, Mattice avait l’air fatigué. Cruz a décroché un crochet gauche

cela a stupéfié Mattice. Mattice a ensuite saisi Cruz pour survivre à la manche. Au

À la fin du tour, Cruz a décroché un droit renversé qui a de nouveau blessé Mattice.

Au huitième round, Cruz a poursuivi son assaut avec des coups de poing et a également été

atterrissage des uppercuts. Mattice a survécu à la manche. Mattice est revenu un peu

le neuvième round, mais Cruz le surpassait toujours. Dans le tour final, Mattice a obtenu un

second souffle. Il se tenait au milieu du ring et a atterri de bonnes combinaisons pour

le chef de Cruz. Mattice a surpassé Cruz dans le tour final, mais ce n’était pas

suffisant. Cruz a remporté le combat par décision majoritaire avec des scores de 95-95 et 96-94

(deux fois).

Mattice qui était devenu un incontournable de Shobox est venu

à court dans le combat et était surmené. Cruz, 21 ans, a fait un

débuts impressionnants Shobox et a montré pourquoi il est appelé le Pitbull.

La co-fonctionnalité était dans le poids super coq

division. Raeese “The Beast” Aleem (16-0, 10 KO’s) de Las Vegas, Nevada a marqué

un quatrième round TKO sur Adam “Mantequilla” Lopez (19-4-2, 9 KO’s) de San

Antonio, Texas. Au premier tour, Aleem a montré sa vitesse et a atterri

bonnes combinaisons à la tête et au corps de Lopez. Aleem a continué d’afficher son

vitesse au deuxième tour. Aleem bougeait bien et donnait des angles. Lopez vient de garder

suivre Aleem autour du ring. Au troisième tour, Aleem a laissé ses mains aller plus

et mettait un coup sur Lopez. Lopez a fait de son mieux mais était trop lent pour

le plus rapide Aleem. Aleem a clôturé le spectacle au quatrième tour. Il a jeté des coups de puissance

qui a blessé Lopez. Lopez a été éclaté et saignait du nez. Le coin de

Lopez en a vu assez et a arrêté le combat. L’heure de l’arrêt était 1:31

le quatrième tour.

Comme Isaac Cruz dans l’événement principal, Aleem était

également réussi dans ses débuts Shobox. Cherchez à revoir Aleem à Shobox.

Dans un concours super léger, Montana «Too

Pretty ”Love (13-0-1, 6 KO) de Cleveland, Ohio a marqué un huitième tour

décision unanime sur Jerrico «Hands of Stone» Walton (16-1, 7 KO)

Houston, Texas. Ce fut une bataille de combattants invaincus. L’amour a pris le contrôle de

le premier tour en décrochant des coups de poing droits sur la tête et le corps de Walton. Dans

deuxième tour, Love a atterri une main gauche suivie d’un crochet droit qui a titubé

Walton. Walton s’est accroché à Love et a réussi à survivre à la manche. Walton

aurait un bon retour au troisième tour. Walton a décroché un bon coup droit

L’amour. Au quatrième tour, Walton a décroché une main droite qui a vacillé Love. Cette fois

L’amour a été forcé de saisir Walton. Le cinquième tour était un bon tour pour

Walton en repoussant Love dans les cordes. Walton a également atterri bon corps

coups de poing sur l’amour. Walton a continué de faire pression au sixième tour et a semblé prendre l’avantage

sur Love in the round. L’amour a retourné les choses en sa faveur au septième tour. Il

a atterri une main droite qui a assommé Walton. Walton a réussi à survivre à la manche.

Dans la ronde finale, Walton était fatigué et Love est resté occupé et a bien boxé. le

les scores étaient 78-74, et 77-75 (deux fois) tous pour Love.

Le match d’ouverture de la télédiffusion était dans la

division super welterweight entre deux combattants invaincus. Joseph «Action»

Jackson (16-0, 12 KO) de Greensboro, Caroline du Nord a remporté un huitième tour à l’unanimité

décision sur Derrick «D-Man» Colemon Jr (11-1, 8 KO) de Detroit, Michigan.

Jackson a débuté rapidement dans le premier tour en lançant beaucoup de coups de poing. Plus

des coups de poing ont été bloqués par Colemon. Colemon a décroché un jab gauche et la main droite

ce furent les coups les plus importants de la manche. Au deuxième tour, les deux combattants

bien échangé des coups de poing. Pendant un moment, les deux combattants ont lancé et ont atterri à gauche

crochets avec Colemon tirer le meilleur parti de l’échange. Colemon a mis la pression

plus dans le troisième tour, allant au corps de Jackson. Colemon a également décroché le plomb

mains droites à la tête de Jackson. La quatrième manche a été meilleure pour Jackson.

Jackson a fait un bon travail pour décrocher des coups de poing sur le Colemon en charge. Jackson

affiché une bonne boxe au cinquième tour. Il a montré un mouvement latéral et sorti de la boîte

Colemon. Jackson a continué de battre Colemon au sixième round. Jackson atterrissait

bonnes combinaisons à la tête de Colemon. Au septième tour, Jackson a atterri à gauche

crochet qui a blessé Colemon qui a fait reculer Colemon. Jackson a ensuite creusé des coups de poing pour

le corps de Colemon. Dans le tour final, Jackson a dominé Colemon avec le corps

coups de poing et coups de tête droits. Les scores étaient de 77-75, 80-72 et 78-74 tous pour

Jackson.