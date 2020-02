Isaac Cruz bouleverse Thomas Mattice, les résultats ShoBox de Philly

RINGSIDE 16/02/2020

Isaac Cruz, un espoir de poids léger invaincu de 21 ans, a stupéfait ShoBox: le vétéran de la nouvelle génération, Thomas Mattice, dans une victoire à la majorité très contestée dans le Main Event ShoBox vendredi soir au 2300 Arena de Philadelphie, Pennsylvanie.

Cruz, de Mexico, a monté son rythme de travail supérieur, une attaque mortelle du corps et sa capacité à neutraliser le coup de Mattice à la victoire. Les juges ont marqué le combat 95-95 et 96-94 deux fois.

Cruz a lancé en moyenne 69,4 coups par tour, contre 57,8 coups par tour pour Mattice. Le Cruz beaucoup plus petit, mesurant 5’4 ”½, n’a pas peur de la cloche d’ouverture et détient un avantage de 82-31 en coups de poing connectés.

Mattice, 5’8 ”½, a également été battu 34-30. Faisant sa sixième apparition sur ShoBox, Mattice de Cleveland a été gêné par un autre démarrage lent, un thème dans ses précédentes apparitions dans la série de développement de prospects.

Au cours des deux premiers tours, Cruz détenait des avantages de 49-15 dans les coups de poing globaux reçus et de 39-8 dans les coups de poing de puissance connectés.

“Nous allions pour le KO, mais cela ne s’est pas produit, nous allons donc prendre la décision”, a déclaré Cruz. «Je pensais avoir gagné les 10 manches. Je ne sais pas quel combat les juges regardaient. Du premier au dixième, j’ai dominé et je n’ai jamais été blessé. »

Une solide arrivée au 10e et dernier tour n’a pas suffi à Mattice pour récupérer un match nul.

«J’ai échoué», a déclaré Mattice. «Il était l’homme meilleur. Il pourrait frapper un peu. J’ai commencé un peu lentement, essayant de voir ce qu’il avait. Il a pris une avance précoce et j’essayais juste de me familiariser avec son pouvoir. Je n’ai aucune excuse. C’était le meilleur homme ce soir. »

Dans le combat en vedette, Ra’eese Aleem (16-0, 10 KO) a fait irruption sur la scène lors de ses débuts à la télévision nationale, mettant sur pied une clinique de boxe en marquant un TKO de quatrième ronde dans un combat de super-coqs de huit rondes prévu sur Adam Lopez de San Antonio (19-4-2, 9 KOs).

Aleem, de Muskegon, Mich., S’est avéré être écrasant pour Lopez, qui faisait sa huitième apparition record sur ShoBox. Dès la cloche d’ouverture, Aleem a attaqué sous tous les angles car un Lopez réactif et plus lent n’a pas été en mesure de faire face au large éventail de coups de poing. Aleem, 29 ans, détenait un avantage de 92-11 dans les coups de poing, y compris un avantage de coups de poing de 61-7.

Le sang dégoulinant de son nez et de son cuir chevelu, le coin de Lopez a demandé à l’arbitre Gary Rosato d’arrêter le combat à 1:31 de la quatrième manche.

“J’ai mis beaucoup de travail acharné”, a déclaré Aleem, qui vit et s’entraîne maintenant à Las Vegas. «Je n’ai vu aucun film sur ce type mais je savais qu’il était un combattant mexicain coriace. Une fois que nous y sommes arrivés, j’ai pu voir la différence de vitesse. Je pouvais voir ses coups venir. J’ai précipité quelques coups de poing et j’ai fait des erreurs. Mais c’était bon et j’ai gardé mes mains levées et ma vitesse et mes mouvements étaient bons. Et je suis content de l’avoir arrêté. Je ne voulais pas tenir la distance.

«Je veux un combat pour le titre mondial et je frappe à la porte. J’ai faim et je suis prêt. Je sais que Danny Roman vient de perdre le titre. Brandon Figueroa, qui que ce soit dans le top 10, je suis prêt. J’ai faim et je viens et je veux ce combat. “

Dans le deuxième combat de la télédiffusion de quatre combats, le Montana Love (13-0-1, 6 KOs) super léger et invaincu de Cleveland a amélioré son record à 2-0-1 sur ShoBox, mettant un affichage professionnel en route vers une unanimité décision sur Jerrico Walton (16-1, 7 KOs), qui se bat hors de Houston en passant par la Nouvelle-Orléans. Les juges ont marqué le combat 78-74 et 77-75 deux fois.

“Je pense que Love a fait assez pour gagner”, a déclaré Steve Farhood, analyste au SHOWTIME Hall of Fame. «Les manches qu’il a remportées, il a gagné de manière plus convaincante. L’amour a fait de gros dégâts dans le combat. »

Walton, avec le célèbre entraîneur Ronnie Shields travaillant dans son coin, a lancé un peu plus de coups que Love, mais dans un combat décidé par de grands moments, Love en avait plus, en particulier dans les derniers tours. L’amour était plus précis sur ses coups de poing puissants (43% à 21%) et sur les coups de corps (56-23). Le gaucher a également blessé Walton à deux reprises, mais le joueur de 29 ans a fait assez pour s’accrocher et survivre aux rondes.

“Je donne à ma performance un C-plus”, a déclaré Love, 25 ans. «J’aurais pu être plus actif là-dedans. Je n’ai pas été beaucoup touché et je l’ai blessé plusieurs fois mais je l’ai laissé partir.

«Je tirais de bons coups, et ce qui me rend fou, c’est que le combat n’aurait pas dû aller loin. Je suis prêt pour la suite. Mon équipe essaie de me porter à 135 livres. “

Walton faisait ses débuts à la télévision nationale. «Je pense que le combat a été plus serré qu’il n’a été marqué; Je pense que c’était au moins un match nul », a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que le combat ait été 78-74. Je suis très déçu mais je ne vais pas m’arrêter. Ils vont me revoir. Cela ne fera que me pousser plus fort. »

Avec sa première perte en carrière, Walton est devenu le 191e combattant à perdre son record invaincu sur ShoBox, le terrain d’essai ultime de la boxe.

Dans une bataille de super-poids welters invaincus faisant leurs débuts sur la ShoBox lors de l’ouverture de la télédiffusion, Joseph Jackson de Caroline du Nord (16-0, 12 KO) a donné à Derrick Colemon, Jr. (11-1, 8 KO) sa première perte en carrière. Jackson a surmonté un lent départ pour gagner la décision unanime. Les scores étaient de 77-75, 80-72, 78-74.

Le Colemon of Detroit, plus jeune et plus agressif, a commencé fort, contrôlant les trois premiers rounds avant que Jackson, plus averti et plus mature, ne commande la seconde moitié du combat. Dans les tours six à huit, Jackson a dominé Colemon 76-19 au total et 50-9 aux coups de poing en puissance. Le mouvement et l’activité de Jackson ont frustré et fatigué Colemon, qui a passé cinq tours pour la première fois de sa carrière. Farhood a marqué les trois premiers tours en faveur de Colemon et les cinq derniers tours pour Jackson.

“Nous venons de creuser profondément et de faire le travail”, a déclaré Jackson, 31 ans. «Je donnerais à ma performance un score de huit sur 10. Je sais que je peux mieux montrer. Environ 40 personnes sont venues de Greensboro, en Caroline du Nord, et m’ont soutenu.

«Je vais me battre contre ceux qu’ils mettront devant moi ensuite. C’est SHOWTIME et mon premier combat télévisé et mon premier combat en dehors de la Caroline du Nord, il était donc important de faire un show. »

Les combats de vendredi ont été promus par King’s Promotions en association avec GH3 Promotions. La télédiffusion complète sera rejouée le lundi 17 février à 22 h. ET / PT sur SHOWTIME EXTREME et sera disponible sur SHOWTIME ANYTIME® et SHOWTIME on DEMAND®.

La télédiffusion de quatre combats était la troisième de quatre présentations ShoBox sur six semaines présentant certains des jeunes espoirs les plus brillants de la boxe dans leurs tests les plus difficiles à ce jour. Le Hall of Famer Barry Tompkins a appelé l’action du bord du ring avec son compatriote, le Hall of Famer Steve Farhood et l’ancien champion du monde Raul Marquez servant d’analystes experts. Le producteur exécutif est Gordon Hall, Richard Gaughan produisant et Rick Phillips réalisant.