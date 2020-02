Ishe Smith reçoit l’offre de Tyler Goodjohn à la suite de frustrations nues

Nouvelles de boxe du monde 08/02/2020

Après une interview exclusive avec World Boxing News, l’ancienne championne du monde Ishe Smith s’est vue proposer un combat contre Tyler Goodjohn.

Smith a discuté d’un retour potentiel à la boxe à mains nues après un début solide, après avoir vu peu d’offres provenir d’une victoire dominante sur Estevan Payan.

Prenant le nouveau code en septembre dernier, ‘Sugar Shay’ dit vouloir continuer sa course sans succès.

“Je serais ravi de faire à nouveau à mains nues”, a déclaré Smith à WBN plus tôt cette semaine. «Je visais un retour en avril là-dedans. Mais le spectacle de décembre a été annulé, donc je ne sais pas où nous en sommes pour le moment.

«Ils veulent du sang, des coupures et des KO. Mais j’ai battu la merde de ces gars sans être touché. Tous ces combattants à mains nues sont un travail facile pour moi.

«J’ai contacté l’entreprise au Royaume-Uni, je n’ai jamais eu de réponse. J’ai contacté la société pour laquelle Paulie (Malignaggi) s’est battue (BKFC) mais je n’ai jamais eu de réponse.

«Ils ne doivent pas vouloir que je batte la merde de leurs gars. Le gars que Paulie a combattu (Artem Lobov), ne peut pas penser à son nom pour le moment, mais je le détruirais dans un combat à mains nues.

“La chose la plus difficile à propos de ce sport est la douleur endurée sur vos mains, à part le fait que ce fut une promenade”, a-t-il déclaré.

Quelques minutes après avoir retweeté l’article avec WBN, la star britannique du BKB, Tyler Goodjohn, est intervenue.

“(Ce) serait un plaisir de partager le ring avec Ishe”, a déclaré “El Tornado”. “C’est une légende de la boxe.

“C’est définitivement un combat qui pourrait être fait en 2020. J’ai un énorme combat en avril mais après cela, je suis à 110%.”

BKB, la société où Goodjohn exerce son métier, a ensuite déclaré que des entretiens avaient déjà eu lieu avec Smith.

«Il est le bienvenu ici pour essayer contre les meilleurs du monde. J’ai parlé à son manager, mais les demandes étaient ridicules quant à l’endroit où se trouvent les phalanges. »

Ils n’étaient pas ridicules, vous n’êtes jamais revenu, il vous suffit de le posséder. Vous n’avez jamais fait d’offre solide, je suis toujours ouvert aux idées, j’ai rarement refusé une offre. les négociations ne sont que cela, mais quand vous vous éloignez de la table, c’est sur vous.

Reprenant ses propos, il a déclaré: «Ils n’étaient pas ridicules. Vous n’êtes jamais revenu, il suffit de le posséder.

«Vous n’avez jamais fait d’offre solide. Je suis toujours ouvert aux idées, j’ai rarement refusé une offre.

“Les négociations ne sont que cela, mais quand vous vous éloignez de la table, c’est sur vous.”

La conversation s’est poursuivie avec une autre réponse de BKB.

“Eh bien, vous m’envoyez un message, je ne traite pas avec les managers, etc. et nous installons notre stand tôt chaque combattant nous est engagé.” (Nous) n’avons besoin d’aucun gestionnaire pour en retirer de l’argent.

«Nous avons tous deux grandi adultes. Je ne suis qu’à un message, mec.

TRAITER

L’américaine et ancienne star de Mayweather Promotions a répondu: «Mon conseiller ne me prend pas d’argent et il en gagne 0.

«Il assure simplement que je reçois la meilleure offre. Il se trouve également être mon meilleur ami et il a conclu un accord avec Valor BK.

«Mais je fais cela depuis 20 ans. Il vaut mieux entrer dans une pièce avec ton meilleur ami que de marcher seul. “

Il semble qu’une conclusion positive soit possible dans les deux sens, Smith étant fermement ouvert à un retour à la scène à mains nues cette année.

Une offre de prolonger sa carrière de boxeur intéresserait sans doute également l’ancien concurrent Contender pour 2020.