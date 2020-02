Ishe Smith toujours ouverte aux offres de boxe, d’UFC ou à mains nues

Phil Jay 18/02/2020

L’ancienne championne du monde des super welters Ishe Smith est prĂȘte Ă Ă©couter les offres sur un retour Ă la boxe ou Ă la boxe Ă mains nues Ă l’avenir.

Smith, qui a combattu pour la derniĂšre fois l’annĂ©e derniĂšre lors de ses dĂ©buts Ă mains nues victorieuses, reste un Ă©tudiant du sport de combat avant toute incitation prochaine de la part des promoteurs.

«Sugar Shay» reste l’un des combattants les plus respectĂ©s au monde aujourd’hui. Sa volontĂ© de relever n’importe quel dĂ©fi ne peut qu’ĂȘtre admirĂ©e.

DĂ©crivant ses plans pour WBN dans une interview exclusive rĂ©cemment, le dĂ©tenteur d’un titre IBF a expliquĂ© que la retraite n’Ă©tait pas encore Ă l’ordre du jour.

“Je boxerais Ă nouveau, bien sĂ»r, je le ferais”, Smith a dĂ©clarĂ© exclusivement Ă World Boxing News.

«Le temps libre de ce sport a Ă©tĂ© trĂšs nĂ©cessaire pour moi. Mes trois derniers combats en boxe ont Ă©tĂ© difficiles, mais le chien en moi ne m’a pas laissĂ© sortir comme ça.

«J’adorerais boxer Ă nouveau si c’Ă©tait vrai. Ou Ă mains nues, mĂȘme UFC. Les gens pensent simplement que je parle s ***, mais je donne aux gens des accessoires et du crĂ©dit quand c’est dĂ».

«Je suis un Ă©tudiant du jeu comme le Top Rank de 154 livres qui poussait beaucoup. Je me suis assis un jour et j’ai regardĂ© ce gars se battre, j’ai dit que je pouvais battre ce gars maintenant.

«J’ai appelĂ© mon conseiller Ă New York et lui ai dit d’appeler Brad Goodman pour organiser quelque chose, Brad l’a fait exploser, je pense. Regardez ce qui lui est arrivĂ© lors de son prochain combat.

«Alors je m’assois et je regarde et analyse les choses et les combattants. Si une opportunitĂ© se prĂ©sente, bien sĂ»r, je la saisirais. »

Premier champion du monde de descente Ă Las Vegas, Smith admet qu’il a Ă©tĂ© surpris du manque d’intĂ©rĂȘt du Top Rank basĂ© au Nevada pendant son mandat.

«Cela me dĂ©range parfois que TR soit basĂ© au Nevada et que Bob Arum ait Ă©tĂ© ici toute ma vie. Je n’ai jamais eu la chance de me battre pour eux », a soulignĂ©.

«Ils ont recrutĂ© mon camarade de stabilitĂ© lors des essais olympiques de 1996, Augie Sanchez, mais j’ai Ă©tĂ© ignorĂ©. J’ai dĂ» emprunter la voie difficile qui a fait de moi le combattant que je suis aujourd’hui.

PAPA

«À part ça, j’aime juste ĂȘtre papa, j’ai beaucoup de plaisir Ă cĂŽtoyer mes enfants et Ă pouvoir assister Ă des matchs.

«Je fais de mon mieux pour prĂȘter attention Ă mes anciens camarades de classe, mais certains sont bien trop inactifs. Cela vous tuera Ă long terme.

«Dans l’ensemble, j’aime juste ĂȘtre un Ă©tudiant, ĂȘtre capable de prĂȘter attention aux combattants du GBP, TR, MP, Eddie Hearn et PBC.

«Quand je me battais beaucoup, vous vous ĂȘtes perdu dans le mĂ©lange lorsque vous ĂȘtes sous un mĂȘme parapluie. Il est donc bon de voir ce que tout le monde fait de l’extĂ©rieur.

«J’aime ce qu’Eddie Hearn a fait sans les YouTubers. Les mettre sur Primetime est ridicule. Mais ça se vend, et la boxe est devenue beaucoup plus une question de divertissement, alors je comprends. »

