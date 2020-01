ITV Box Office service SCRAPPED, «aucun autre plan» pour offrir Pay-Per-View

Nouvelles de boxe du monde 24/01/2020

ITV Box Office, qui a récemment montré des événements impliquant James DeGale, Callum Smith, Chris Eubank Jr. et George Groves, a mis fin à son service indéfiniment.

Malgré la signature d’un “ accord historique ” avec Premier Boxing Champions en 2018, la chaîne a eu du mal à gagner des abonnés.

Eubank vs Renald Quinlan en 2017 n’a recueilli que 86000 achats, conduisant à un manque de divulgation des chiffres futurs du réseau.

On pense que les émissions suivantes n’ont pas réussi à mettre le feu au monde et n’ont pas pu rivaliser avec Sky Sports Box Office.

Sky attire régulièrement plus de 200 000 téléspectateurs, même pour leurs émissions les plus basses. Alors que ceux plus élevés peuvent atteindre jusqu’à 1,5 million.

Seul BT Sport Box Office a pu rivaliser avec la puissance de Sky ces dernières années. Le premier combat de Tyson Fury avec Deontay Wilder a vu 450 000 achats.

Un deuxième combat sera présenté sur le BT Sport le mois prochain, avec de grands espoirs de repousser la barre du million.

Vendredi, après avoir posé des questions à ceux qui se renseignent sur l’avenir de la chaîne, ITV a déclaré que tous les sports, y compris la boxe et la lutte AEW, devraient trouver de nouveaux foyers.

Mise à jour du service ITV Box Office

Le service ITV Box Office a cessé à partir du 24 janvier 2020. Il n’y a aucun autre plan pour afficher de futurs événements sur cette chaîne.

Qu’adviendra-t-il de mon compte ITV Box Office?

Au 24 janvier 2020, votre compte a été automatiquement fermé. Vous ne pourrez plus accéder à votre compte.

Qu’adviendra-t-il de mes données?

Vos données sont traitées conformément à notre politique de confidentialité qui peut être trouvée ici: www.itv.com/privacy

La fermeture de mon compte ITV Box Office affectera-t-elle mes autres comptes ITV?

Non, seul votre compte ITV Box Office sera fermé. Tout autre compte lié à ITV que vous pourriez détenir continuera normalement.

Pour toutes les autres requêtes

Si vous avez d’autres questions, veuillez nous contacter par e-mail via viewerservices@itv.com