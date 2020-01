Ivan Redkach: “Je vais choquer le monde de la boxe”

Posté le 23/01/2020

Par: Sean Crose

Peu de gens donnent à Ivan Redkach, âgé de 33 ans, beaucoup de chance de battre l’ancien champion des poids mi-moyens et junior Danny Garcia lorsque les deux hommes se rencontreront samedi soir au Brooklyn’s Barclay’s Center pour les deux hommes. Là encore, peu de gens ont donné à Jeison Rosario une chance de battre Julian Williams samedi soir dernier. Beaucoup de gens ne s’attendaient pas non plus à ce que Williams batte Jarrett Hurd lorsque les deux hommes se sont battus au printemps dernier. Et la plupart des gens ne s’attendaient certainement pas à ce qu’Andy Ruiz élimine Anthony Joshua lors des débuts américains de l’Anglais en juin dernier. Peut-être que le Redkach 23-4-1 gaucher a des raisons d’être confiant avant ce week-end.

Pourtant, le 35-2 Garcia est l’un des combattants les plus qualifiés sur terre, un homme avec un curriculum vitae qui peut déjà garantir au natif de Philadelphie un billet pour l’International Boxing Hall of Fame. Le joueur de 31 ans est également impatient de revenir au sommet de la division des poids mi-moyens, où des noms comme Pacquiao et Spence peuvent attendre. Pas que tout cela semble troubler Redkach. Après tout, le natif de LA, en passant par l’Ukraine, sent que l’ancien titlist mondial Devon Alexander l’a sous-estimé avant leur rencontre en juin dernier (dans un combat contre Rekach remporté par KO). “Devon m’a pris pour acquis”, a déclaré Redkach, selon Premiere Boxing Champions. «Je pense que la même chose se produit ici (avec Garcia). Il veut le combat (Manny) Pacquiao. Mais il n’a pas encore gagné ce combat. “

De son côté, Garcia a assuré à la presse qu’il prenait effectivement ce combat au sérieux. Et, bien qu’il ait remporté certaines décisions que certains jugent discutables, il est difficile d’accuser le combattant d’avoir jamais été paresseux. On ne fait tout simplement pas mieux qu’un Amir Khan premier, et un Lucas Matthysse premier sans avoir développé son métier. Bien qu’il ne soit pas connu pour parler des ordures comme certains combattants, c’est généralement Garcia qui a le dernier mot sur le ring.

«Nous travaillons dur et intelligemment», a déclaré Garcia, Premiere Boxing Champions. “Nous faisons les ajustements nécessaires pour Redkach en particulier, mais ce n’est qu’un autre combattant devant nous. J’ai remarqué qu’il avait vraiment faim. Il veut évidemment gagner, et il sort de trois solides victoires. Il a maintenant repris confiance. Je dois juste être prêt pour tout ce qu’il apportera à la table le 25 janvier. »

Il semble que Garcia a raison – Redkach est à la fois impatient et confiant, deux choses qu’aucun combattant ne devrait négliger chez un adversaire. “J’ai participé à de nombreux combats de Danny”, a déclaré Redkach avant le match de ce week-end, “et maintenant j’ai la chance de me tester contre lui. Je m’entraîne très dur pour être le meilleur que j’ai jamais été le 25 janvier. Je vais choquer le monde de la boxe. “