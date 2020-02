Jack Massey signe une prolongation de contrat avec Frankberry Warren’s Queensberry Promotions

RINGSIDE 17/02/2020

Frank Warren est ravi d’annoncer que Jack Massey, concurrent du poids lourd, a signé une prolongation de contrat avec Queensberry Promotions.

Le récent challenger du titre britannique, qui a été jugé par de nombreux observateurs comme malheureux de laisser tomber une décision à Richard Riakporhe au York Hall dans une lutte pour le titre vacant, est déterminé à se replacer dans le giron du titre lors de son deuxième passage au Temple de la renommée. promoteur Warren.

“Je suis impatient de voir un grand 2020 où j’espère avoir de gros combats et de grands combats pour le titre”, a déclaré le joueur de 26 ans connu sous le nom de “One Smack”. «Ce sont des choses passionnantes.

“Nous chercherons probablement un run-out de dix rounds puis chercherons un titre après cela, donc nous cherchons une ceinture dans les deux prochains combats et nous verrons ce qui est là-bas et à gagner.

«Nous savons que les combats sont là-bas et il y en a de très bons à faire dans les cruiserweights. Ça a l’air bien et il y a de gros combats nationaux à faire. »

En plus de ramasser les ceintures de titre, un objectif évident pour Massey est d’être responsable de ramener la boxe dans les environs spectaculaires du Devonshire Dome à Buxton, où il a combattu à quatre reprises devant un lieu bondé.

“Il y a eu un peu de discussion et nous y avons réfléchi”, a confirmé l’homme 16-1. «Si nous pouvions avoir une émission télévisée avec Frank, ce serait formidable. Ce serait tout simplement incroyable, c’est un super endroit et il serait faux de ne pas y retourner.

«Il aurait fière allure à la télé et je pense que c’est le plus grand dôme autoportant d’Europe. C’est un lieu de craquage », a ajouté Massey, qui a déclaré qu’il avait été stimulé par le soutien du public après sa performance contre Riakporhe la dernière fois.

«Il a mis mon nom là-bas, mais c’était un peu controversé avec les juges et l’arbitre. Je dois le prendre tel quel et passer au suivant. J’ai maintenant un combat de 12 rounds sous ma ceinture et c’était un bon combat que je peux utiliser comme un plus.

«C’était bizarre à la fin du combat. J’étais à terre, mais ce n’était pas comme si j’avais perdu parce que les commentateurs ont dit que j’étais debout et sur Twitter, c’était le deuxième sujet le plus tendance après le combat avec des gens disant que j’étais volé.

“De toute évidence, mon zéro a disparu, mais cela soulage un peu la pression et je peux simplement continuer maintenant.”

Frank Warren a ajouté: «Je suis ravi de continuer à promouvoir Jack et il est l’un des croiseurs les plus excitants du marché, avec un grand public juste derrière lui.

“Nous aurons un vif intérêt pour la division cette année, avec Jordan Thompson et James Branch se lancer dans ce qui sera un mélange passionnant dont Jack est fermement partie.”