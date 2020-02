J’ai combattu Tyson Fury quand il avait 30 PIERRES, je ne pouvais toujours pas le frapper!

RINGSIDE 20/02/2020

Le poids lourd britannique Joe Joyce a discuté de Tyson Fury pendant la nuit dans son gymnase à Vegas où il vient de déménager pour se préparer à son prochain combat contre son compatriote britannique Daniel Dubois.

S’adressant à VegasInsider.com dans cette large interview, Joyce partage son expérience du combat avec Fury quand il avait 30 ans.

Aussi, entrer dans son esprit et comment il peut battre Wilder. De plus, une anecdote folle sur un cours de Zumba!

JOE JOYCE SUR:

TYSON FURY ANECDOTE

Il y a donc ce cours de Zumba qui se déroule dans une piscine au centre de loisirs David Lloyd, plein de vieilles dames qui font leur truc – puis Tyson arrive derrière Sam [Jones], tire son short, le gifle sur l’a ** e, et le pousse dans la piscine devant toutes les vieilles dames.

«Il y a aussi eu ce moment où il a mis des piments dans le pantalon du cousin Hughie et quand il a fracassé des pastèques au-dessus de sa tête avant le combat de Klitschko. C’est juste Tyson. “

SPARRING FURY / COMMENT BATTER FURY

«Je l’ai rencontré pour la première fois à Bolton quand il avait 30 pierres ou quelque chose. Mais je ne pouvais toujours pas le frapper. Il faisait du cordage sur des cordes, glissant mes tirs. Je l’ai pris un peu doucement parce qu’il était tellement déformé, mais il pouvait quand même danser des anneaux autour de moi.

“Si jamais nous nous battions, je devrais aller à fond sur lui et ne pas le laisser respirer. Vous savez, coupez l’anneau et ne le laissez pas partir parce que quand il prend un rythme, il vous vient sous des angles fous. Son travail de scintillement est si rapide. Ce serait un bon combat. “

DANS L’ESPRIT DE FURY

«Je pense qu’il est bipolaire parce qu’il obtient une énergie vraiment très élevée, puis il devient vraiment faible. Il combat ces choses mentales. Après le combat de Klitschko, il a réalisé son rêve d’enfance, puis, évidemment, après cela, il a déraillé et ne voulait plus vivre, et faisait de la drogue et de l’alcool.

«C’était le point le plus bas. Mais ensuite, il s’est ressaisi, est retourné là-bas avec Wilder, l’a vraiment battu aux points, et il est de retour au gymnase – c’est son médicament. »

SUR LES TACTIQUES DE WILDER

«Je pense qu’il sera toujours Tyson Fury, se battant pour ses forces. Mais je pense que lui et son nouvel entraîneur ont dû regarder le premier combat et se rendre compte que Tyson a troublé Wilder à certains moments du combat.

“Tyson parle d’un KO au deuxième tour, mais je ne sais pas à quel point c’est réaliste – mais vous savez, c’est un grand gars lourd et il peut il peut frapper un peu. Les coups que vous ne voyez pas font le plus mal. Je vois donc que ça va de la même façon.

«Tyson peut sortir Wilder mais s’il fait une erreur, il va se faire prendre. La deuxième fois que Wilder combat une personne, il est une bête différente, très patient comme un tireur d’élite en attendant ses opportunités. »

TYSON CHANGING TRAINER

Lorsqu’il était avec Ben Davison, Tyson voulait avoir un autre entraîneur plus expérimenté avec lui, sachant quoi faire dans ces situations délicates. Sugar Hill a acquis cette expérience. Cela pourrait aussi être une question financière – la boxe est une entreprise.

