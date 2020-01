J’ai combattu un homme! – Un ex-adversaire affirme que la championne WBC est née mâle

Nouvelles de boxe du monde 16/01/2020

📸 Photos de Hogan

L’ancienne challenger du titre mondial à plusieurs reprises, Carlette Ewell, a accusé l’ex-ennemie et championne de la WBC Alejandra Jimemez d’avoir dissimulé le fait qu’elle était née mâle.

Les allégations choquantes ont été faites après que Jimenez ait récemment remporté la couronne WBC des super-moyens de Franchon Crews-Dezurn.

Jimenez, qui a abandonné son règne à HEAVYWEIGHT pour combattre Crews-Dezurn, est maintenant lié à un combat lucratif avec Claressa Shields.

Mais depuis la victoire, des questions ont été soulevées par une multitude de détracteurs, dont Ewell.

Perdant à Jimenez pour la couronne de la division supérieure WBC en avril 20187 via un arrêt, Ewell est catégorique: quelque chose se passe avec la trame de fond de Jimenez.

«J’ai été en présence d’Alejandra et je l’ai combattue. Elle ressemble à un homme. Elle a les caractéristiques d’un MAN », a déclaré Ewell.

«(Nous pensons) Elle aurait pu changer de sexe avec une femme. Si elle l’a fait, il ne semble pas que rien ne puisse être fait pour qu’elle puisse concourir en tant que femme. “

Plus tard, mettant à jour ses affirmations, Ewell a publié des extraits d’une page Wikipedia qui avait été modifiée pour inclure des déclarations de transition non prouvées.

Carlette Ewell

«J’ai trouvé ce que je cherchais. Oui, Alejandra était NÉE HOMME et est passée à une FEMME.

«Nous avions absolument raison. Vous le sauriez parce que vous êtes TOUS HOMME. Nous avons tous les deux dit que je combattais un HOMME le 04.01.2017 pour le WBC Heavyweight Championship. »

Ewell a ajouté un message à Crews-Dezurn, en disant: Elle n’a probablement pas eu de problème de visa depuis le moment où vous avez été les premiers à vous battre. Parce qu’elle est née HOMME.

«Ses hormones et sa masse corporelle devaient être calculées sur la quantité de poids à perdre dans un délai spécifié en un an ou plus pour éviter des problèmes de santé.

«Mieux vaut savoir que son équipe le sait. Le WBC aussi. Tout le monde se tait parce que c’est une question d’argent et qu’Alejandra se bat contre Claressa », a conclu Ewell.

GWOAT

Shields vs Jimenez est une possibilité, bien que le premier ait déclaré qu’un affrontement avec Geovana Peres pourrait se produire en 2020.

L’autoproclamé «GWOAT» vise un titre mondial de quatrième poids. Cela vient après avoir créé l’histoire de la boxe féminine contre Ivana Habazin.

Gagnant des sangles en trois divisions en un temps record, Shields est rapide à défendre Cecilia Braekhus en tant que numéro un P4P.