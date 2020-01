Jaime Munguia réussit ses débuts en poids moyen et arrête Gary O’Sullivan au 11e tour

Publié le 01/12/2020

Par: Rich Lopez

C’était une fusillade à l’Alamodome de San Antonio au Texas. Ce fut une nuit d’action remplie de plaisir dans l’événement principal et l’événement co-principal. Le undercard a également présenté des perspectives invaincues croissantes et des KO rapides. La carte a été diffusée sur DAZN pour lancer la nouvelle année.

Dans l’événement principal, l’ancien champion junior des poids moyens Jaime Munguia (35-0, 28 KO) a réussi ses débuts en poids moyen en arrêtant Gary “Spike” O’Sullivan (34-4, 21 KO) au 11e tour. On s’attendait à ce que Munguia gagne ce combat, mais O’Sullivan a testé Munguia au début. Au premier tour, les deux combattants ont commencé à se piquer. Munguia a commencé à se rendre au corps d’O’Sullivan avec des crochets durs à gauche. Vers la fin du tour, Munguia a lancé une rafale de coups de poing et a assommé O’Sullivan avec un crochet gauche à la fin. Dans le deuxième tour, O’Sullivan était l’agresseur mais Munguia atterrissait toujours de bons crochets gauches sur le corps. Munguia n’a lancé que des coups de feu. La même intensité a continué de Munguia au troisième tour. Munguia cherchait un KO rapide. À la fin du tour, Munguia s’est fait attraper d’une main droite dure par l’Irlandais qui l’a assommé. O’Sullivan a mis la pression aux tours quatre et cinq. Même si Munguia a encore fait un bon travail de carrosserie dans les manches, O’Sullivan tirait le meilleur parti des échanges à l’intérieur. O’Sullivan a également décroché un 5e tour décent, les deux hommes échangeant furieusement. Comme le combat était serré après cinq rounds, Munguia a pris le relais après cela. Au lieu de simplement lancer des coups puissants, il a décidé d’utiliser son jab qui était efficace. Alors que O’Sullivan maintenait la pression au sixième round, le jab de Munguia atterrissait comme il le voulait. Munguia a été déduit d’un point pour un coup bas dans la manche. Au septième round, Munguia a décroché un coup bas involontaire qui a envoyé O’Sullivan sur la toile. Dans les huitième et neuvième rounds, le jeune Mexicain mélangeait ses coups de poing en posant des coups droits sur la tête et le corps d’O’Sullivan. O’Sullivan était battu et était plus fatigué. Au tour dix, O’Sullivan a été blessé vers la fin du tour alors que la Munguia a essaimé O’Sullivan avec un barrage de coups de poing. Lors de la onzième manche, Munguia a opté pour l’arrivée. Munguia a posé des coups puissants sur O’Sullivan, ce qui a incité le coin de O’Sullivan à jeter l’éponge. L’heure officielle de l’arrêt était à 2 h 17 du onzième tour.

C’était un début pour Munguia en poids moyen et O’Sullivan était aussi dur que possible. Après un début difficile pour Munguia, il a finalement utilisé son jab dans la dernière partie du combat pour réussir. Lors de l’entrevue après le combat, Munguia a appelé tous les meilleurs poids moyens de la division comme Canelo Alvarez et Jermall Charlo. Sur la base des performances de ce soir, Munguia a encore besoin d’un peu de travail sur la défense et ne se fonde pas uniquement sur des coups puissants. Cependant, il a remporté le combat comme prévu et a ravi les fans présents.

Dans le co-long métrage, l’ancienne championne des poids lourds Alejandra «El Tigre» Jimenez (13-0-1, 9 KO) a remporté les titres WBC et WBO Super Poids Moyens Féminins par décision partagée sur Franchon Crews-Dezrun (6-2, 2 KO) ) dans une fête des limaces. Les dames n’ont pas perdu de temps et sont sorties en tirant des coups de poing dans le 1stround. Crews a pris le dessus sur les échanges alors que Jimenez entrait dans de lourds coups de poing. Au début de la deuxième manche, il était évident que Crews était déjà dégazé. Jimenez a attrapé Crews avec une main droite qui l’a stupéfaite. Jimenez a accéléré le rythme lors des troisième et quatrième manches. Jimenez sauvegardait les équipages avec la main droite et les coups de crochet. Les équipages allaient décrocher des coups de poing par endroits, mais le rythme de travail de Jimenez gagnait les manches. Le cinquième tour a été un bon tour pour Crews car elle a réussi à décrocher de bons contre-coups sur Jimenez. Avec un peu d’énergie, Crews a bien commencé la sixième manche, mais Jimenez a terminé la manche en force. Jimenez a mélangé son attaque avec des coups de poing au corps dans les tours sept et huit tandis que Crews était toujours gazé. Les équipages se sont réunis et ont eu une bonne ronde de neuf. Jimenez s’est fait attraper avec une main droite dure par Crews qui lui a claqué la tête en arrière. Jimenez a bien tiré. Les deux femmes l’ont frappé dans le tour final, les deux ayant leurs moments. À la fin, Jimenez a remporté le combat par décision partagée avec deux juges qui l’ont marqué 98-92 et 97-93 en sa faveur tandis qu’un juge a marqué 97-93 pour les équipages.

Ce fut un combat bourré d’action entre les deux femmes et un match revanche serait amusant à regarder à nouveau. La différence dans le combat était la taille de Jimenez alors qu’elle descendait de la division des poids lourds. Les coups de poing des équipages n’ont eu aucun effet sur Jimenez. Lors de l’interview post-combat, Jimenez a appelé ClaressaShields. Avec cette victoire, Jimenez est désormais un joueur de la division des super-moyens.

Le undercard a présenté des perspectives locales qui ont gardé leurs manières gagnantes.

Hector “El Finito” Tanajara Jr (19-0, 5 KO) a marqué une décision unanime sur l’ancien challenger mondial des poids plumes et super poids plume Juan Carlos Burgos (33-4-2, 21 KO) pour le titre USNBC World Lightweight. Le 1er tour a été une sensation pour les deux combattants. Une fois le deuxième tour commencé, Tanajara a commencé à bien boxer. Son mouvement latéral utilisé et il a établi son jab. Burgos a fait un bon effort mais il manquait beaucoup de coups de poing. La boxe en douceur se poursuivra pour Tanajara tout au long des manches 3-5. L’action a repris au sixième tour alors que Burgos s’est ouvert avec une attaque de corps furieuse. Cela a forcé Tanajara à échanger avec Burgos à l’intérieur. Burgos a continué de se concentrer sur le corps au septième tour et a eu un certain succès. Tanajara a mis la pression au huitième tour et a soutenu Burgos dans les cordes. Burgos s’est bien battu sur les cordes mais Tanajara était le plus occupé des deux. Les deux combattants ont eu de bons échanges dans le round. Dans les rounds neuf et dix, les deux combattants ont échangé des coups et fourni de bons échanges. Tanajarawon par une décision unanime de dix tours avec des scores de 99-91 et 97-92 (deux fois).

Joshua «El Profesor» Franco (16-1-2, 7 KO) a marqué un TKO de 9e ronde sur Jose Alejandro Burgos (17-3, 14 KO) dans un combat de super mouche. Burgos a bien commencé le combat au premier tour en lançant beaucoup de coups de poing à la tête et au corps de Franco. Alors que Burgos gardait un bon rythme de travail, Franco a réduit la distance et a commencé à poser ses coups et ses mains droites droites. Cela s’est poursuivi aux tours deux et trois. Burgos a continué de se manifester aux tours quatre et cinq, mais n’a pas été efficace. Franco atterrissait presque tous les contre-coups qu’il lançait. Il y a eu un changement dans la lutte au sixième round alors que Franco commençait à repousser Burgos maintenant. Burgos a pris un bon départ au septième tour, mais Franco a décroché une main droite suivie d’un coup gauche qui a fait reculer la tête de Burgos. Au huitième tour, Franco atterrissait toujours de bonnes combinaisons sur le Burgos en charge. Au tour neuf, Franco a décroché un crochet gauche propre qui a cassé la tête de Burgos. Enfin, les jambes de Burgos ont cédé et Franco est parti pour l’arrivée. Franco a décroché une série de coups de poing sur la tête de Burgos qui ont incité l’arbitre à arrêter le combat. La fin est arrivée à 2h13.

Deux grands poids lourds légers ont concouru dans un concours de quatre rounds.Tristan Kalkreuth (4-0, 3 KO) a fustigé Blake LaCaze (4-8-2, 2 KO) au 1er tour. Dans le premier tour, le Kalkreuth de 6’4 ”a largué le LaCaze de 6’8” avec un crochet gauche. LaCaze se leva mais il était évident qu’il n’était pas dans la même classe que Kalkreuth. Sentant que son adversaire était prêt à partir, Kalkreuth a terminé le combat avec une main droite écrasante suivie d’un crochet gauche qui a terrassé LaCazeagain. LaCaze était à terre et l’arbitre fit signe de combattre. L’arrêt intervient à 1:50 du 1er tour.

Hector “El Travieso” Valdez (12-0, 8 KO) a éliminé Luis Rios (25-6-1, 17 KO) au 3ème round d’un super poids coq. Valdez qui vient de se battre le mois dernier faisait un retour rapide sur le ring. Le 1er round a été un round de ressenti pour les deux combattants. Valdez a décroché le coup de poing le plus important de la ronde qui était une main droite qui a soutenu Rios dans les cordes. Valdez s’est ouvert davantage au 2e tour. Il a commencé à atterrir de belles combinaisons à la tête et au corps de Rios. Au troisième tour, Valdez a poursuivi l’attaque et a maintenu la pression sur Rios. Valdez a continué à se rendre au corps de Rios qui a payé. Vers la fin du tour, Valdez a posé un crochet gauche sur le corps qui a chuté et a terminé Rios. Le combat s’est terminé à 2h59 du 3ème round.

Dans un combat de super-poids welter de dix rounds, Travell Mazion (17-0, 13 KO) a démoli Fernando Castaneda (26-14-1, 17 KO) au 1er round. Mazion l’apporta immédiatement à Castaneda. Mazion a lancé une rafale de coups de poing qui s’est terminée par un crochet gauche au foie de Castaneda qui l’a immédiatement lâché. Castaneda a essayé de se lever mais il souffrait et ne pouvait pas continuer. Le KO s’est produit à: 58 du 1er tour.

Dans le combat d’ouverture de la télédiffusion, il y avait six rondes dans la division super légère. George Rincon (10-0, 6 KO) a foutu Diego Perez (13-10-1, 11 KO) au 1er tour. Rincon n’a pas perdu de temps et est venu après Perez. Le gaucher Rincon a décroché un crochet droit suivi d’une main droite gauche qui a laissé tomber Perez. Perez s’est levé et Rincon est venu après Perez et l’a laissé tomber à nouveau avec une autre main gauche droite. Perez redescendit mais se leva. Rincon est allé après Perez et l’a terminé avec quelques coups de corps et Perez est redescendu. Cela a incité l’arbitre à intervenir et à lancer le combat. Dans un moment effrayant, le vainqueur Rincon s’est évanoui dans le ring mais a pu reprendre conscience. Le KO était à 2:53 au 1er tour.