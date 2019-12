Jake Paul affrontera AnEsonGib en tant que co-principal de la carte Andrade-Keeler

Publié le 27/12/2019

Par: Sean Crose

"La rumeur de rancune entre les stars de YouTube Jake «L’enfant à problèmes» Paul etAnEsonGib is enfin officiel », a annoncé Matchroom Boxing cette semaine via un communiqué de presse,« et occupera le devant de la scène en tant que co-événement principal d'une énorme soirée de boxe le jeudi 30 janvier au Meridian à Island Gardens à Miami, et diffusé en direct exclusivement sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni. »Et c'est ainsi qu'un autre événement de grande envergure, centré sur YouTube, fait son chemin vers le ring de boxe.

Bien que de nombreux puristes aient été bouleversés par le type de publicité de la deuxième revanche de Logan Paul-KSI de cette année, ce combat a clairement été suffisamment réussi pour que des gens comme le promoteur Eddie Hearn sentent que plus de matchs de son acabit sont justifiés.

Matchroom rapporte que Paul, frère de Logan Paul, «est passionné par la conquête de la boxe professionnelle et a pour objectif de venger la perte de son frère contre KSI en 2020». Le jeune homme de 22 ans serait également «la star d'Internet la plus vue aux États-Unis. avec plus de 36 millions de followers sur YouTube, Instagram, TikTok et Twitter. "Matchroom ajoute que" en plus de son énorme succès (Paul) en tant que créateur de contenu sur les médias sociaux, le natif de l'Ohio, qui appelle maintenant la Californie à la maison, a prospéré comme musicien et acteur ces dernières années. »

Quant à Gib, comme AnEsonGib serait appelé, Matchroom affirme que le joueur de 23 ans «est devenu populaire grâce aux jeux vidéo, en particulier en tant que joueur hors concours de la FIFA». La société de promotion ajoute que Gib «est membre de la célèbre équipe de jeu The Sidemen en le Royaume-Uni, son pays d'origine, qui comprend également KSI. »Apparemment, ceux qui sont« au courant »ne seront pas surpris par un combat contre Paul-Gib. Matchroom déclare que «Gib… est lié à une bagarre avec Jake Paul depuis de nombreux mois, les deux hommes échangeant souvent des mots tout au long de la promotion KSI contre Logan Paul 2. Gib a disputé deux combats amateurs au Royaume-Uni et fera également ses débuts professionnels. »

Les deux hommes semblent clairement impatients pour le combat à venir. "En entrant dans le sport de la boxe en tant que champion invaincu parmi mes pairs, il est de mon devoir de placer la barre aussi haut que possible pour ceux qui cherchent à traverser le sport", a déclaré Paul. «C'est plus qu'un combat pour moi, c'est une chance de montrer au monde que quiconque ayant un rêve, une vision et une bonne éthique de travail peut surmonter l'adversité et briller sur la scène la plus brillante. Ce combat a des racines profondes; c'est un combat pour l'honneur de mon frère, ma fierté et surtout mes fidèles fans qui sont parmi les meilleurs au monde. C'est le rêve américain. Jeudi 30 janvier, sur DAZN, les 15 minutes de gloire de mon adversaire se transforment en 10 secondes de comptage des étoiles alors qu’il jette inconscient sur la toile. Et puis, je viens pour ce branleur KSI. "

Dans le communiqué de presse, Gib accuse son adversaire de ne pas vouloir le rencontrer sur le ring jusqu'à présent. "Après six mois de canard de Jakey, le combat est enfin en train de se terminer", affirme Gib. «Il n'avait pas le choix de son adversaire, je l'ai choisi. Depuis mon dernier combat que je m'entraîne sans arrêt et le 30 janvier à Miami, je terminerai le combat de façon dévastatrice et je lèverai la main devant son pays, sa famille et ses amis. Jake Paul va être ma marche, parler annonce pour le reste de ses jours. "

Le combat Jake Paul – AnEsonGib sera l'événement principal de la carte de titre des poids moyens Demetrius Andrade – Luke Keeler WBO. Si les deux hommes montrent le dévouement que Logan Paul et KSI ont fait sur le ring cette année, le combat pourrait à tout le moins être divertissant.