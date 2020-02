Jamaine Ortiz parle des débuts de sa ville natale avant la candidature pour 13-0

RINGSIDE 12/02/2020

đŸ“· CES

Un rĂȘve de toute une vie deviendra enfin rĂ©alitĂ© le 28 fĂ©vrier, lorsque invaincu le champion du monde des poids lĂ©gers du World Boxing Council (WBC), Jamaine “The Technician” Ortiz (12-0, 6 KOs) se battra Ă domicile pour la premiĂšre fois en tant que professionnel Ă Worcester, Massachusetts.

Ortiz sera Ă la tĂȘte d’un Ă©vĂ©nement de boxe CES sur UFC FIGHT PASSÂź, promu par Classic Entertainment and Sports (CES), au Worcester Palladium historique. Son adversaire dans le tournoi principal de 8 tours sera l’artiste mexicain Ă Ă©limination directe «Loco» Luis Ronaldo Castillo (22-5, 17 KOs), un ancien champion des poids lĂ©gers WBC FECOMBOX.

“Je n’ai jamais combattu Ă Worcester en tant que professionnel”, a dĂ©clarĂ© Ortiz lors d’une rĂ©cente confĂ©rence de presse. «Je voulais faire ce mal pour permettre aux gens de Worcester de voir ce qu’il a. Ça va ĂȘtre trĂšs spĂ©cial parce que deux de mes amis les plus proches, Irvin Gonzalez et Kendrick Ball, Jr., se battent Ă©galement sur cette carte. Nous nous battons ensemble depuis notre enfance. “

Le joueur de 23 ans ne dĂ©fendra pas son titre WBC Youth World, car il abandonnera sa ceinture en avril, Ă l’Ăąge de 24 ans et deviendra inĂ©ligible en termes d’Ăąge (23 ans et moins).

“Jamaine a eu l’une des carriĂšres amateurs les plus prestigieuses de la Nouvelle-Angleterre”, a dĂ©clarĂ© le promoteur d’Ortiz, Jimmy Burchfield (CES Boxing). “Il possĂšde dĂ©jĂ le titre WBC World Youth et a Ă©crit Champion du Monde sur lui.”

“The Technician” peaufine son jeu et il envisage dĂ©jĂ un avenir pas trop lointain.

“Je suis trĂšs heureux de me battre pour la premiĂšre fois le 28 fĂ©vrier Ă Worcester”, a ajoutĂ© Ortiz. “C’est une carte passionnante avec des combats bourrĂ©s d’action. Je m’attends Ă ce qu’il soit complet et j’espĂšre que oui, parce que je veux prouver Ă ma ville, Ă mon promoteur et aux entreprises locales que la boxe Ă grande Ă©chelle appartient ici et sera soutenue par Worcester. En 2021, je veux amener la boxe des championnats du monde au nouveau stade de baseball (Polar Park, futur domicile des Worcester Red Sox, affiliĂ© Triple A des Boston Red Sox) de l’autre cĂŽtĂ© de la rue, qui pourra accueillir 10 000 personnes. »

L’Ă©mission du 28 fĂ©vrier prĂ©sentant Ortiz dans le monde entier sera diffusĂ©e en direct et exclusivement sur UFC FIGHT PASSÂź, le premier service d’abonnement numĂ©rique au monde pour les sports de combat, Ă partir de 21 heures. ET / 18 h PT.

Pour vous inscrire au UFC FIGHT PASS, veuillez visiter www.ufcfightpass.com.

Les billets sont en vente et disponibles Ă l’achat sur CESBoxing.com, au box-office Palladium ou auprĂšs de Team Ortiz. Ouverture des portes Ă 18 h HE, premier combat Ă 19 h / HE.