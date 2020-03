Jamaine Ortiz poursuit son ascension, visant le sommet

RINGSIDE 12/03/2020

ūüď∑ Emily Harney

Apr√®s ses d√©buts sensationnels dans sa ville natale le mois dernier, Jamaine “The Technician” Ortiz (13-0, 7 KOs) est au milieu d’un processus de d√©veloppement qui, esp√©rons-le, se dirigera vers le sommet de la division des 135 livres d’ici 2022.

Ortiz, 23 ans, qui abdiquera son titre mondial des jeunes du World Boxing Council (WBC) le mois prochain √† l’√Ęge de 24 ans parce qu’il aura d√©pass√© l’√Ęge, a titr√© un spectacle de divertissement et de sport (CES) le 28 f√©vrier lors de la c√©l√®bre Palladium √† Worcester, Massachusetts.

En d√©pit des combats pour la premi√®re fois en six mois, Ortiz n’a montr√© aucun signe de rouille, for√ßant le sp√©cialiste mexicain des √©liminatoires ¬ęLoco¬Ľ Luis Ronaldo Castillo (22-6, 17 KOs), un ancien champion WBC FECOMBOX l√©ger, √† se mettre √† genou apr√®s uppercut croquant, puis le terminer plus tard dans le deuxi√®me tour avec trois droits indirects.

Ortiz, class√© n ¬į 16 par la F√©d√©ration nord-am√©ricaine de boxe (NABF), a obtenu une exposition inestimable en t√™te d’affiche de l’√©v√©nement CES, qui a √©t√© diffus√© en direct et exclusivement sur UFC FIGHT PASS¬ģ, le premier service d’abonnement num√©rique au monde pour les sports de combat.

“Il n’y avait aucune raison de rouille”, a expliqu√© Ortiz. ¬ęJe travaillais dur au gymnase depuis plusieurs mois, o√Ļ je fais toujours de mon mieux. Peut-√™tre que les lumi√®res vives (combats √† domicile pour la premi√®re fois) m’ont un peu affect√©? C’√©tait un peu diff√©rent de traverser les fans (sur son ring) pour arriver sur le ring (sur sc√®ne). J’imagine des choses beaucoup plus grandes dans mon avenir, donc je ne peux pas laisser de petites choses comme √ßa me d√©courager. Mais je me suis install√© rapidement et je me suis senti √† l’aise.

¬ęJe l’ai frapp√© avec un bon uppercut √† la m√Ęchoire. Je pensais qu’il se l√®verait, car il avait une r√©action tardive quand il est descendu, mais je savais que c’√©tait fini quand je l’ai frapp√© avec trois droits renvers√©s. Je l’ai vraiment bless√© avec le dernier coup de poing alors qu’il descendait. Je ne l’ai pas dit publiquement, mais j’ai dit √† certaines personnes que je le mettrais KO au deuxi√®me tour, et j’ai fait ce que j’avais dit que je ferais. J’ai su tr√®s t√īt que ce ne serait qu’une question de temps. ¬Ľ

Ortiz a montr√© ses mains et ses pieds rapides comme l’√©clair, passant √©galement sans effort de l’orthodoxe au gaucher, Jamaine pr√©voit de retourner au travail la semaine prochaine en tant que charpentier syndical et il a d√©j√† commenc√© √† courir avant de retourner au gymnase.

Un amateur d√©cor√© qui avait un record impressionnant de 100-14, mis en √©vidence par des titres cons√©cutifs des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre en 2015 et 2016, ainsi qu’une m√©daille d’argent au Tournoi national des gants d’or 2015 (il a perdu contre l’actuel champion du monde des poids l√©gers IBF Teofimo Lopez en la finale du championnat) et atteignant les demi-finales des essais olympiques am√©ricains de 2016, Ortiz est une star potentielle √† la hausse.

Parce qu’il n’a que 23 ans, il n’y a aucune raison l√©gitime de pousser Ortiz √† ce stade de sa jeune carri√®re professionnelle lorsque son processus de d√©veloppement est en marche. Le premier est son combat de 10 rounds initialement pr√©vu, peut-√™tre pour un titre r√©gional, probablement contre un adversaire accompli et exp√©riment√© qui donnera √† Jamaine des rounds inestimables (il n’a que 52 rounds √† son actif).

En 2021, le r√™ve est que Ortiz soit √† la t√™te d’une grande √©mission √† domicile √† Worcester avec des implications de notations mondiales, dans la nouvelle maison de l’organisation AAA des Boston Red Sox √† Polar Park, qui est en cours de construction pour un co√Ľt de construction estim√© √† 100 millions de dollars.

Si tout se passe comme prévu, Ortiz se disputera un titre mondial en 2022 au plus tard.

Le processus Ortiz a commenc√© dans le but de le transformer finalement en une liste de titres mondiale. La patience, cependant, est la cl√© pour b√Ętir un champion!