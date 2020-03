Jamal James vs Thomas Dulorme en vedette à FOX PBC Fight Night le 11 avril

RINGSIDE 05/03/2020

Jamal “Shango” James, le meilleur poids welter et originaire de Minneapolis, affrontera l’ancien challenger Thomas Dulorme pour le titre intérimaire WBA des poids mi-moyens dans l’événement principal FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes le samedi 11 avril alors que James retourne à l’Armory in Minneapolis pour son cinquième -droit combat.

FOX PBC Fight Night commence à 20 h ET / 17 h PT et met en vedette la sensation cubaine basée à Minneapolis, David Morrell Jr., intensifiant son troisième combat professionnel pour affronter Lennox Allen, invaincu, dans un match de titre intermédiaire Super WBA Super Middleweight en tant qu’événement principal. La sensation de super poids welter Joey «Small Town Solider» Spencer ouvrira l’émission télévisée dans une attraction spéciale.

“Nous avons hâte d’être de retour au manège militaire de Minneapolis pour voir la star locale Jamal James dans un autre combat passionnant devant ses fans”, a déclaré Tom Brown, président de TGB Promotions.

“Il cherchera à prouver davantage son statut de poids welter d’élite contre le très dangereux Thomas Dulorme et à décrocher un titre intérimaire dans l’événement principal. Le phénomène cubain David Morrell Jr., désormais basé à Minneapolis, en fera une soirée encore plus importante pour la scène de la boxe de la ville, alors qu’il se bat pour un titre intérimaire dans son troisième combat professionnel contre le dur invaincu Lennox Allen. Combiné avec la perspective sensationnelle de Joey Spencer, poursuivant son ascension dans le premier match télévisé, le 11 avril s’annonce comme une soirée d’action pleine à craquer. »

Les billets pour l’événement, qui est promu par TGB Promotions et Warriors Boxing, sont en vente maintenant et peuvent être achetés à l’Armory à http://ArmoryMN.com/ et via Ticketmaster.

James (26-1, 12 KOs) est devenu un favori local, emballant The Armory et a récemment ravi sa foule de sa ville natale en juillet avec une victoire de décision passionnante sur l’ancien champion Antonio DeMarco dans un événement principal FS1. Le joueur de 31 ans a décroché six victoires consécutives depuis qu’il a subi sa seule défaite lors d’une défaite unanime face à Yordenis Ugás en 2016. James a compilé trois KO dans sa séquence de victoires actuelle tout en battant Diego Gabriel Chaves, Abel Ramos et Jo Jo Dan.

«Je suis extrêmement excité et honoré d’avoir mon cinquième combat à domicile au Manège militaire», a déclaré James. «Nous avons créé un empire avec la boxe du Minnesota et pouvoir avoir ces gros combats à la maison est une énorme bénédiction. Étant l’événement principal combattant les meilleurs concurrents à la maison et sur FOX, cela va montrer la boxe du Minnesota à la nation. Je suis extrêmement motivé et concentré sur ce combat. Je m’entraîne toujours au maximum, mais nous allons très fort pour ce combat. “

Le Dulorme de 30 ans (25-3-1, 16 KO) a vaincu Terrel Williams le plus récemment puis invaincu en septembre, remportant une décision unanime après que son précédent concours l’ait vu se battre pour le match nul contre la championne des deux divisions Jessie Vargas en 2018. Né à Marigot, en Guadeloupe mais se battant et représentant la Caroline, Porto Rico, Dulorme a rebondi après une défaite contre Terence Crawford pour un titre de 140 livres en marquant des KO consécutifs, menant à une perte de décision étroite au sommet poids welter Yordenis Ugás en 2017 sur FOX.

“Je suis très excité d’avoir à nouveau la chance de me battre pour un titre”, a déclaré Dulorme. «J’avais une chance auparavant, mais cette fois, je ne laisserai pas passer cette occasion. James est un bon combattant et je suis sûr qu’il sera motivé à se battre dans sa ville natale. Je le respecte, mais j’ai l’impression d’être au sommet de ma carrière et cela se verra lorsque je monterai sur le ring. »

Morrell (2-0, 2 KO) est arrivé aux États-Unis l’année dernière et a immédiatement commencé à montrer les mêmes talents prodigieux qui l’ont fait se démarquer sur la scène amateur emblématique de Cuba. Se battant maintenant hors de Minneapolis, Morrell a fait ses débuts professionnels à l’Armory en août, avec une victoire TKO au premier tour. Le joueur de 22 ans a suivi cela en novembre sur FS1, éliminant un adversaire de Quinton Rankin qui est entré dans le combat avec un dossier de 15-6-2 et avait récemment parcouru la distance avec l’ancien champion Chad Dawson cinq mois avant d’affronter Morrell .

«Je suis très reconnaissant envers mon équipe et ravi de cette belle opportunité», a déclaré Morrell. «Je me sens fort au camp d’entraînement et je ne sous-estime pas du tout Allen. Je me concentre sur un pas de plus vers la conquête d’un titre mondial pour ma famille et mes fans à Cuba. J’ai hâte de me produire devant ma nouvelle famille et mes amis du Minnesota et de leur donner un super spectacle le 11 avril. “

Né en Guyane, Allen (22-0-1, 14 KOs) est devenu pro en 2004 et a combattu depuis New York depuis 2010. Il a remporté 10 combats consécutifs depuis un match nul contre Darnell Boone en 2010, dont une victoire par décision de 12 rounds sur Kwesi Jones, KO Issah, une fois battu, et plus récemment une victoire par décision de 10 rounds sur Derrick Webster en février 2019. Le 11 avril fera le deuxième combat consécutif d’Allen au Minnesota, alors que son triomphe sur Webster a eu lieu à Hinckley.

“Le camp d’entraînement se déroule très bien en ce moment et je suis vraiment excité pour ce combat le 11 avril”, a déclaré Allen. «Je sais que Morrell me voit comme une étape dans sa carrière, mais c’est exactement comme ça que je le vois aussi. J’ai travaillé dur pour me démarquer du sommet et j’envisage de franchir cette étape dans ce combat. Nous avons tous les deux de bonnes compétences techniques, mais je pense que je vais devoir être le seul à appuyer le combat et à le lui apporter. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de combattre sur FOX et après ma performance, j’ai hâte de me battre sur cette scène beaucoup plus. “

Spencer, âgé de 19 ans (10-0, 7 KOs) a fait de grands progrès depuis qu’il est devenu professionnel en février 2018, dont quatre victoires lors de sa campagne 2019. Représentant sa ville natale de Linden, Michigan, Spencer a débuté 2020 en marquant une décision unanime contre Erik Spring le 18 janvier sur FS1. Il a également arrêté Travis Gambardella sur FS1 en septembre après avoir battu Akeem Black sur FOX en juin.