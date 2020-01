Jamel Herring discute de rebondir après sa défaite pour devenir champion du monde

Publié le 15/01/2020

Par: Hans Themistode

Après avoir mené les quatre premières années et 15 combats de sa carrière en tant qu’espoir invaincu, le champion WBO Super Featherweight Jamel Herring a enregistré la première défaite de sa carrière contre Denis Shafikov via un arrêt en 2016.

Une partie du lustre de sa carrière a été effacée, mais pas tout.

Herring allait rebondir lors de son prochain match contre Art Hovhannisyan avant de s’incliner à nouveau contre Ladarius Miller. Le livre était apparemment sorti sur Herring, c’était un combattant solide mais rien de spécial. Après trois victoires consécutives, Herring a réussi à se frayer un chemin vers une position obligatoire contre Masayuki Ito à la mi-2019.

Pas beaucoup donnaient à Herring beaucoup de chance, mais pour lui, l’idée de lui laisser cet anneau contre Ito sans titre mondial était hors de question. Après 12 rounds, la résilience de Herrings a été récompensée par une victoire au titre. Le mérite de son titre susmentionné ne va pas seulement au travail acharné qu’il a accompli à l’intérieur du ring, mais il l’a été davantage en raison des changements qu’il a effectués en dehors de celui-ci.

«Je devais rester affamé et prendre du recul et regarder ma carrière et où elle allait», a déclaré Herring. «J’ai dû faire des changements en moi-même et chez les gens qui m’entouraient. À cette époque, j’étais Al Haymon et PBC. Ce n’était rien du tout contre Al, il m’a même offert un autre combat après la défaite de Miller, mais je me sentais comme si je devais appuyer sur le bouton de réinitialisation dans l’ensemble et prendre un peu de recul. Après une ou deux défaites, c’est généralement fini, j’ai donc dû être intelligent avec mon approche. »

En dehors de son approche, il y avait la force mentale. Souvent, un combattant associe toute son identité à son record invaincu. Une fois ce record impeccable disparu, il ne reviendra plus. Pour que Herring se reconstruise, il devait d’abord s’assurer que sa tête était là où elle devait être.

«Je pense que pour certaines personnes, ils perdent juste la motivation et une fois qu’un combattant arrive à ce point, il est difficile de le reconstruire car il commence par vous en premier. Vous pouvez avoir la meilleure équipe derrière vous, mais si vous ne voulez pas le faire et faire ces sacrifices, c’est presque impossible. J’étais à terre mais je n’étais pas sorti. Je savais que j’avais ce qu’il fallait mais je devais le montrer. »

La confiance est une chose amusante. Une fois qu’il est là, un combattant croira qu’il peut vaincre n’importe qui. Sans cela, une victoire est presque impossible. Pour Herring, il peut maintenant être associé au mot champion, mais cela ne signifie pas qu’il croit qu’il est le meilleur au monde pour l’instant.

“Je suis un vrai. Je viens de recevoir ma ceinture. L’homme que j’appelle depuis le plus longtemps est pour moi le meilleur de la division et c’est Miguel Berchelt. Tevin Farmer fait aussi son truc. Ils le font depuis plus longtemps que moi, mais en tant que combattant, je crois que je peux battre ces gars-là. “

Un rendez-vous avec Berchelt ou Farmer ne semble pas probable, mais Herring n’aura pas à chercher loin ou loin pour son prochain concurrent digne.

«J’ai hâte d’affronter Carl Frampton cette année. Nous voulons tous les deux le combat, alors j’espère que nous pourrons y arriver. »

Avec Herrings 2020 apparemment complet, la seule demande qu’il aimerait faire est de continuer à lutter contre une grande concurrence.

“Je ne veux pas simplement traire ma ceinture. Je veux que les gens me considèrent comme un vrai champion du monde et pour que cela se produise, je dois me battre le mieux possible. Je pense que c’est ce qui va arriver cette année. “