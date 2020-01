James Tennyson signe un accord avec Matchroom Boxing

RINGSIDE 22/01/2020

Le concurrent nord-irlandais des poids légers, James Tennyson, a signé un accord promotionnel multi-combats avec Matchroom Boxing d’Eddie Hearn alors qu’il vise un tir au titre britannique de 135 livres après avoir arrêté Craig Evans dans leur combat Eliminator en novembre.

Tennyson a mis un terme à une carrière amateur florissante à 18 ans pour poursuivre son rêve de devenir champion du monde et a depuis remporté sept titres professionnels à trois poids, dont les titres européens et du Commonwealth de super poids plume et, plus récemment, le titre WBA International Lightweight.

Une impressionnante séquence de six combats invaincus au Super-Featherweight a permis à l’homme percutant de Belfast de se classer numéro un avec la WBA avant d’obtenir son premier titre mondial contre le dirigeant d’IBF Tevin Farmer au TD Garden de Boston en octobre 2018.

“The Assassin” a pris la décision de passer à Lightweight après avoir échoué dans sa candidature au titre mondial en Amérique et a porté sa puissance KO dans la nouvelle division après avoir terminé ses quatre combats au poids à l’intérieur de la distance.

“Au cours des deux dernières années, j’ai eu une bonne relation avec Matchroom et tous les gros titres pour lesquels j’ai combattu et gagné ont été dans des émissions Matchroom”, a déclaré Tennyson. «Sans les opportunités qu’ils m’ont donné, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui et je pense que cette décision me ramènera au niveau mondial de la boxe, là où je veux être.

«2020 va être une année grande et chargée pour moi et j’ai hâte de participer à de grands combats. J’ai toujours été un puncheur et je pense qu’avec mon pouvoir, je peux le mélanger avec n’importe qui dans cette division Lightweight. Matchroom est au sommet du sport et je crois qu’avec cet accord, je peux être là-haut aussi.

«Je veux me battre pour les titres mondiaux et je suis convaincu que Matchroom m’emmènera là où je veux être. C’est une énorme opportunité pour moi et cela m’apportera d’énormes nuits. Avec le temps, j’aimerais apporter de grandes nuits à Belfast, donc pour le moment je ne fais que bourdonner pour l’avenir. »

«Je suis ravi d’ajouter le talentueux joueur de poids léger de Belfast James Tennyson à nos rangs», a déclaré le promoteur Eddie Hearn. “James a été sur une course KO électrique depuis qu’il est passé à Lightweight après son courageux défi du titre mondial contre Tevin Farmer en 2018, mais en vérité, c’est un animal différent à 135 livres. La division Lightweight est en feu en ce moment et James a ce qu’il faut pour jeter son nom dans le mix du titre mondial. “

“James et moi sommes ravis de mettre enfin le stylo sur papier pour Matchroom Boxing après avoir impressionné toutes ses apparitions pour eux au cours des trois dernières années”, a déclaré Mark Dunlop, directeur de Tennyson. «James a toujours admiré Eddie pour les merveilleuses opportunités qu’il lui a accordées ces dernières années.

«James est un jeune homme dévoué et talentueux et ne recule devant rien jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif de devenir champion du monde. À 26 ans, James a un CV incroyable après avoir tout fait à la dure – il a développé une formidable résilience et une volonté de réussir et je suis excité pour le prochain chapitre de sa carrière. “