Jarel Pemberton reviendra pour la première fois en deux ans le 20 mars

RINGSIDE 27/02/2020

Le fils de Sandman, Jarel “Sandman” Pemberton, revient sur le ring pour la première fois depuis près de deux ans sur la carte “Fight Night In Framingham”, présentée par Shearns Boxing Promotions (SBP), le 20 mars, au Sheraton Framingham Hotel à Framingham, Massachusetts.

«Fight Night In Framingham», le premier événement de boxe professionnelle jamais organisé à Framingham, se déroule au profit de Fighting Life, un programme de boxe pour les jeunes parascolaires et d’autonomisation académique, disponible à 100% gratuitement pour les élèves débutant au primaire l’école à travers l’enseignement secondaire.

Le super poids moyen de 28 ans Pemberton (3-0, 1 KO), combattant à Revere, MA, est le fils de l’un des boxeurs préférés de tous les temps en Nouvelle-Angleterre, Scott Pemberton (29-5-1, 24 KOs) ), l’ancien champion du monde des poids moyens NABF et IBU. Pemberton était un combattant de type sanglant et très divertissant dont on se souvenait le mieux pour une paire de candidats au combat de l’année contre Omar Sheika.

Scott a nommé son fils, Jarel, du nom du père de Superman, mais il ne l’a jamais forcé à pratiquer la boxe. “Moi, la boxe avait beaucoup à voir avec lui”, a déclaré Jarel, “mais il ne m’a jamais poussé à la boxe. J’ai participé à beaucoup de ses combats quand j’étais jeune.

«Papa a vu un film de Superman et m’a nommé Jarel d’après le père de Superman. Je pense que c’est un grand nom, il a en quelque sorte façonné ma vie parce que je suis un vrai nerd de la bande dessinée aujourd’hui. “

Jarel a joué au football et au basket-ball à Dartmouth (MA) High, où deux de ses coéquipiers ont continué à jouer dans la Ligue nationale de football, Jordan Todman et un ami proche Arthur Lynch. Jarel a rejoint les Marines américains et il a fait deux tournées en Afghanistan en tant que mitrailleur. Il n’a commencé la boxe qu’après avoir été honorablement libéré, devenant pro à 27 ans.

“Je souhaite avoir commencé la boxe quand j’étais enfant”, a-t-il ajouté, “mais je n’ai fait de la boxe qu’après avoir quitté l’armée. Les gens me disent que j’ai frappé fort; J’ai un pouvoir naturel. “

Pemberton, qui est sur la liste de réserve permanente pour devenir pompier Revere, est prêt à revenir régulièrement sur le ring, surtout après avoir été hors du ring pendant près de deux ans.

“Je suis de retour en boxe pour le long terme”, a-t-il admis. Je voudrais me battre plusieurs fois au cours des prochains mois. Je suis en pleine forme pour ce combat et c’est bien mieux que de me faire battre à l’entraînement par (22-0, 14 KO poids welter de Lynn, MA) Rashidi Ellis. Je suis plus grand que lui mais il est si rapide. “

Pemberton est confronté au combattant vétéran du Texas Larry “Slomoshun” Smith (10-43-1, 7 KOs) dans un combat de 4 rounds.

Deux «diplômés» invaincus du programme Fighting Life Boxing, les super poids plume Timmy Ramos (5-0-2, 5 KOs) et Nelson «Chino» Perez (2-0, 2 KOs), se battent dans l’événement principal et co -fonction, respectivement.

Ramos, se battant hors de Framingham, a été deux fois champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre en tant qu’amateur. Il est dans le tournoi principal de 6 rounds contre le super Carlos Marrero, III (2-3-1), de Bridgeport, Connecticut.

Perez, qui vient de Marlboro, est un autre champion des Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre. Il fait face à un adversaire à déterminer dans l’épreuve co-vedette de 6 rounds. Perez affronte l’Indianapolis léger DeWayne Wisdom (7-52-2, 3 KOs).

Le poids lourd Tracey Johnson de Boston (4-7-6), dont le frère est l’ancien olympien et champion en titre des super-moyens WBO Demetrius Andrade, affronte Larry “Hitman” Pryor (11-22-5, 5 KOs) dans un combat de 6 rounds.

Une paire de combattants MMA de qualité, le néo-zélandais Kastriot «Slaughterhouse» Xhema, né en Albanie, combattant à Greenwich, CT, fait ses débuts en boxe professionnelle contre le favori de Framingham, le Brésilien Saul «The Spider» Almeida (0-10-3, 20-11 en MMA) en 4 rounds.

Southbridge, MA, poids mi-moyen Wilfredo “El Sucaro” Pagan (6-1, 3 KOs) contre Tyrone “Hands of Stone” Luckey (9-12-4, 7 KOs) se bat également sur le undercard, tous dans des combats de 4 rounds. ), Worcester, MA super poids plume Ranse Andino (1-1) contre Henry Garcia (0-5-1), de New Bedford, MA, et pro-débutants Hartford, CT super poids plume Angel Gonzalez, Jr. vs Steve Lopez (1-4) de Philadelphie. Gonzalez est un boxeur amateur décoré qui est triple Golden Gloves de la Nouvelle-Angleterre, double champion national Ringside et champion national PAL 2014

Tous les combats et combattants sont susceptibles de changer.

Les prix des billets sont de 75 $, 0,00 au bord du ring (rangées 1-3), 60,00 $ (assis), 45,00 $ debout et des tables VIP (sur 10) pour 1000,00 $ et peuvent être achetés au gymnase UpperKuts, ou auprès de n’importe quel combattant local sur le carte.

Ouverture des portes à 18h30 ET, premier combat à 19 h ET.