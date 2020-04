Jarrell Miller révèle les noms de cinq «punks» qui ont «parlé de malbouffe» à son sujet

Nouvelles de boxe du monde 05/04/2020

📸 Ed Mulholland

Le poids lourd américain Jarrell Miller est sorti plusieurs mois après les retombées de son affrontement raté avec Anthony Joshua en 2019.

Après avoir admis plusieurs accusations d’abus de stéroïdes, Miller n’a fait face à aucune suspension officielle en raison du fait qu’il ne possédait pas de licence de boxe.

Manquer le combat de Joshua et perdre des millions de dollars par la suite a dû être considéré comme une punition suffisante pour Miller.

‘Big Baby’ a depuis signé un accord lucratif avec Top Rank et Bob Arum avant son retour attendu. Miller est même aligné en tant que futur adversaire du détenteur du titre WBC Tyson Fury.

Mais pendant le verrouillage actuel, Miller a pris sur lui de distinguer ceux qui, selon lui, étaient trop bruyants concernant ses tests ratés.

Miller n’a eu aucun problème pour nommer les noms.

«Il y a certains athlètes dans le jeu de boxe qui utilisent mon nom. Si vous ne pouvez pas me le dire en face, je sais que vous êtes un punk », a déclaré Miller à BonusCodeBets.co.uk. “Quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent des gens que vous voyez dans le monde de la boxe ne me regarderaient jamais et ne me diraient rien – c’est le genre de personnages qu’ils sont.

«Beaucoup de combattants qui parlaient de camelote; Andre Ward, Billy-Joe Saunders, Tony Bellew, Deontay Wilder et Eddie Hearn.

«Beaucoup de combattants couraient la bouche qui ne savaient rien de cette situation.

«Deontay courait la bouche et son frère s’est fait sauter pour quelque chose (pas des stéroïdes). Comme je l’ai dit auparavant, je ne tirerais pas de conclusions hâtives et vous devez faire vos devoirs.

“Quand Dillian White a eu des ennuis, j’ai dit: ne tirez pas aux conclusions que vous devez faire vos devoirs. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des combattants parlent hétéro – et ils n’ont aucune structure dans ce qu’ils disent. “

NUMÉRO DEUX

En regagnant sa place de meilleur concurrent du championnat, Miller a ajouté: «Je suis numéro deux au monde.

«La seule raison pour laquelle je ne suis pas numéro un, c’est que je n’ai pas de ceinture. Je sais que je suis un meilleur combattant que tous ces gars.

«Je suis meilleur que AJ, je suis meilleur que Tyson (Fury). Je suis meilleur que Deontay. Je m’appelle seulement numéro deux parce que je n’ai pas cette ceinture.

“Je vais être champion du monde”, a-t-il conclu.

Un retour à l’action était prévu pour Miller ce printemps. En raison du coronavirus, septembre pourrait désormais être la nouvelle cible.