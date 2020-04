Jarrell Miller s’attaque à Eddie Hearn à deux facettes face au scandale du dopage

Nouvelles de boxe du monde 04/04/2020

📸 Ed Mulholland

Le poids lourd américain Jarrell Miller a confié au patron de Matchroom Eddie Hearn la gestion par le promoteur d’un scandale de dopage en 2019.

“Big Baby” a admis plusieurs infractions aux stéroïdes et n’a subi aucune sanction pour ses actions après ne pas être titulaire d’une licence pour son affrontement avec Anthony Joshua.

La paire devait se rencontrer à New York le 1er juin jusqu’à ce que Miller marque un signe positif pour les substances interdites et soit abandonné comme une mauvaise habitude par Hearn.

Andy Ruiz Jr. a finalement pris la place de Miller et a jeté Joshua dans l’oubli en sept rounds punitifs.

Joshua a finalement revendiqué le titre avec un affichage par coup et saisie en Arabie saoudite, bien que Miller se soit demandé ce qui aurait pu être.

«Vous avez des gens qui ont un plus grand public que moi et qui vont mettre leur histoire personnelle en premier. Et c’est ce qu’Eddie a fait avec Matchroom. Il était sous le feu de DAZN pour cela, alors j’étais leur bouc émissaire », a déclaré Miller à BonusCodeBets.co.uk.

«Toute grande entreprise ou entreprise trouve toujours un bouc émissaire. Alors, pourquoi ne pas le blâmer sur le gros américain impétueux? Faites-lui regarder le méchant et pendant ce temps, il (Eddie Hearn) peut courir pour le clair.

«J’ai gardé les choses cordiales avec Eddie à cause de DAZN. Des gens de DAZN m’ont envoyé un message pour me dire: «garde la tête haute» et «reste positif», «nous serions ravis de te revoir».

“Et puis pour Eddie Hearn de dire le contraire, ce sont des messages mitigés. Ce qu’Eddie a mis sur la caméra, il ne me l’a jamais dit au visage », a ajouté le frappeur invaincu.

COBWEBS

Depuis les retombées, Miller s’est effondré car sa réputation a pris autant de coups que Joshua au Madison Square Garden.

Des mois plus tard, Top Rank est venu appeler alors que Miller a signé un accord lucratif avec Bob Arum pour être un futur adversaire potentiel pour Tyson Fury.

Devrait revenir une fois la crise des coronavirus terminée, Miller aura deux ans pour rattraper sa carrière.

Dernière compétition en novembre 2018, Miller devra souffler fermement les toiles d’araignées avant d’essayer d’affronter les meilleurs autour.

