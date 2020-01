Jarrett Hurd aspire toujours au match revanche de Julian Williams, a besoin de gagner le 25 janvier

RINGSIDE 17/01/2020

L’ancien champion unifié de 154 livres «Swift» Jarrett Hurd a partagé ses réflexions sur son retour sur le ring qui aura lieu le samedi 25 janvier contre Francisco Santana en direct sur SHOWTIME de Barclays Center, la maison de BROOKLYN BOXING ™, lors d’un événement Premier Boxing Champions.

“Ce combat ne consiste pas à faire une déclaration”, a déclaré Hurd. «Je veux juste obtenir la victoire et mener un grand combat. Je vais rappeler au monde de la boxe à quoi ça ressemble quand j’apporte une tempête à Brooklyn. “

L’événement conjoint du 25 janvier sera le premier combat de Hurd avec la nouvelle entraîneuse Kay Koroma. Alors que Koroma entraîne des combattants au Alexandria Boxing Club en Virginie, non loin de la maison de Hurd dans le Maryland, il est également entraîneur adjoint de l’équipe de boxe amateur des États-Unis, après avoir aidé divers boxeurs à remporter des médailles olympiques.

«Le camp se passe très bien avec ma nouvelle entraîneuse Kay Koroma», a déclaré Hurd. “Nous avons travaillé sur beaucoup de mouvements de tête et de coups. Nous nous concentrons strictement sur la boxe et travaillons sur tous les domaines où j’ai de la place pour grandir. Il m’a vraiment ouvert les yeux sur beaucoup de choses. “

Pour l’Accokeek, originaire du Maryland, ce sera sa première formation de combat en dehors de sa région d’origine en tant que combattant professionnel. Il s’entraîne à Colorado Springs depuis le 2 janvier et a connu à la fois les avantages et les inconvénients du camp loin de chez lui.

“Les points positifs sont qu’il n’y a littéralement rien sur quoi se concentrer ici, sauf la boxe”, a déclaré Hurd. «Aucune distraction du tout. Le seul point négatif est que vous pouvez avoir le mal du pays. Ma copine et ma famille me manquent. De plus, je viens de recevoir un nouveau chiot nommé “Bolt” et mon petit gars me manque aussi. “

Hurd se battra à nouveau après avoir perdu ses titres WBA et IBF 154 livres en mai 2019 contre Julian Williams. Ce fut l’un des combats les plus excitants de l’année dernière, et celui que Hurd espérera revenir bientôt, après une victoire le 25 janvier.

“Le match revanche avec Julian Williams est ce que j’ai toujours voulu”, a déclaré Hurd. «Je n’avais aucune intention de prendre du poids. Malheureusement, le match revanche ne pourrait tout simplement pas avoir lieu plus tôt à cause de ma situation. “

Pour son premier combat arrière, Hurd affrontera un vétéran dur à Francisco Santana, celui qui a affronté d’autres 154 meilleurs livres, dont Williams et Jermell Charlo, et qui se présente toujours et apporte le combat à son adversaire. Si Hurd n’est pas préparé, cela se manifestera contre son adversaire dur.

«Nous voulions juste un match pour revenir dans le rythme des choses», a déclaré Hurd. «Je suis resté inactif pendant la plus grande partie de l’année dernière. Santana étant un petit combattant, il restera proche et essaiera de me dépasser. Je sais qu’il vient gagner, donc je ne pense à personne d’autre qu’à Francisco Santana. Nous allons travailler derrière la stratégie et les compétences pour obtenir la victoire. “

