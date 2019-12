Jarrett Hurd: "Non, je ne passerai pas à 160"

Publié le 20/12/2019

Par: Hans Themistode

L'ancien champion unifié Jr des poids moyens, Jarrett Hurd, est l'incarnation même de la façon dont la vie peut changer en un clin d'œil.

C'était comme juste l'autre jour que Hurd dominait la division Jr Middleweight. Attendez, c'est parce que c'était juste l'autre jour.

En 2017, Hurd a battu Tony Harrison pour remporter le titre IBF vacant. Il a ensuite parcouru le reste de la division. Stoppage l'emporte sur l'ancien détenteur de la ceinture Austin Trout pour aller de pair avec une autre victoire rapide mais décisive contre Jason Welborn ne laissait aucun doute sur qui était le meilleur de la division.

Hurd (23-1, 16 KO) a poursuivi sa course vers le sommet avec une victoire sur Erislandy Lara à mi-parcours de 2018. Cette victoire lui a non seulement valu sa victoire la plus impressionnante à ce jour, mais aussi le titre WBA.

Tout se passait en sa faveur. Hurd était en possession de deux titres et a tranquillement accumulé l'un des meilleurs CV de toute la division. Le 11 mai, plus tôt cette année, Hurd a eu son premier concours de retour à la maison en tant que champion. Son adversaire? Nul autre que l'ancien challenger pour le titre Julian Williams.

Ne pas dénigrer le travail de Williams jusque-là dans sa carrière, mais il était considéré comme n'ayant pratiquement aucune chance dans son combat contre Hurd. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été l'un des résultats les plus choquants de 2019.

Williams a abattu le géant Hurd au deuxième tour grâce à une combinaison droite-gauche. Le reste du concours a été serré, mais Williams a fait plus qu'assez et a été récompensé par la victoire.

La rumeur d'une revanche immédiate entre les deux aurait eu lieu peu de temps après. Cependant, Hurd a décidé de renoncer à son match revanche et de poursuivre d'autres options. Peut-être que Hurd changerait complètement de division et passerait à des choses plus grandes et meilleures. Mais ce n'était pas le cas.

Hurd est resté maman sur ses projets futurs jusqu'à récemment.

Lors d'une conférence de presse au Barclay Center à Brooklyn, New York, Hurd n'a laissé aucun doute sur ce que son avenir lui réserve.

"Non, je ne passerai pas à 160, je resterai à 154", a déclaré Hurd. "Je vais me battre pour récupérer mes titres."

Les matchs de rêve avec Jermall Charlo, Canelo Alvarez ou même Demetrius Andrade doivent tous être suspendus à ce stade. Monter en poids serait facile pour Hurd. À six pieds un pouce, il est difficile de comprendre comment il parvient à se réduire à la division Jr Middleweight, une augmentation de poids à un moment donné est inévitable.

Il n'y a qu'un seul problème avec ce scénario. Quitter la seule division qu'il ait jamais connue laissera sans aucun doute un goût amer dans la bouche de l'ancien champion. Remettez en question sa décision tout ce que vous voulez, mais Hurd a certainement des affaires en suspens.

L'ancien champion unifié a laissé entendre qu'un affrontement entre lui et Williams se produirait apparemment une fois de plus, tant qu'ils continueraient à gagner. Mais d'abord, il doit dominer Francisco Santana le 25 janvier et, ce faisant, établir un peu de relation avec son nouvel entraîneur.

«Ce n'est pas de regarder derrière Francisco Santana. C'est un grand combattant mais je cherche juste à retrouver mes titres et à revenir à l'ancien moi. Ce n'est pas parce que je suis retombé que je suis tombé. J'ai juste reculé et je suis retourné à l'essentiel pour me reprendre. »