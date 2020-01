Jarrett Hurd reprend ses activités, Stephen Fulton Jr. poursuit sa forme

Ringside 26/01/2020

Jarrett Hurd est de retour en affaires et Ă nouveau Ă la recherche de titres mondiaux aprĂšs un triomphe de points au Barclays Center de New York.

Le co-principal de l’Ă©vĂ©nement Danny Garcia vs Ivan Redkach a prĂ©sentĂ© l’ancien champion unifiĂ©, Ă©galement connu sous le nom de «Swift», qui revient sur le ring pour la premiĂšre fois depuis qu’il a perdu ses titres pour marquer une dĂ©cision unanime sur Francisco «Chia» Santana dans leur Concours de poids super welter en 10 manches.

“Nous sommes passĂ©s de la lutte contre Julian Williams”, a dĂ©clarĂ© Hurd. «Nous sommes venus ici, nous avons eu une longue mise Ă pied et nous avons fait le travail.»

Ce fut le premier combat de Hurd avec son nouvel entraĂźneur-chef Kay Koroma, qu’il a formĂ© dans le Colorado, l’Ă©loignant de sa maison Ă Accokeek, Maryland pour la premiĂšre fois avant un combat. Hurd a cherchĂ© Ă montrer une dĂ©fense amĂ©liorĂ©e et Ă utiliser sa taille et son avantage pour dominer avec son jab.

“Il n’y avait vraiment aucune frustration lĂ -dedans”, a dĂ©clarĂ© Hurd. “Nous ne voulions pas aller jusqu’aux pieds et nous ne voulions pas en faire un combat risquĂ©.”

Hurd a rĂ©ussi Ă contrĂŽler une grande partie du combat de l’extĂ©rieur, faisant 80 jabs tout au long du combat, se connectant Ă 22%.

Il s’est Ă©galement rĂ©vĂ©lĂ© insaisissable sur le ring, permettant Ă Santana de ne faire que cinq jabs tout au long du combat.

Santana a cependant pu imposer son style à différents points, réduisant la distance sur Hurd et le parsemant de combinaisons ponctuées de mains droites droites.

Le style de Santana, cependant, l’a rendu vulnĂ©rable aux compteurs de Hurd, dont il a profitĂ© le plus clairement au cinquiĂšme tour, contrant avec de nombreuses mains droites droites qui ont secouĂ© Santana de maniĂšre constante. Les 737 coups de poing de Santana ont dĂ©passĂ© les 684 de Hurd, mais le taux de connexion de 34% de Hurd Ă©tait supĂ©rieur Ă 13% de Santana.

Hurd a continuĂ© Ă utiliser ses pieds et Ă Ă©chapper Ă la charge de Santana, avant de finalement ponctuer sa performance en abandonnant Santana dans les derniers instants du combat, le blessant d’abord avec un crochet gauche, puis le plaçant sur le tapis avec un uppercut.

«Lors du dernier tour, je voulais m’avancer et le fermer fort. Mais je suis restĂ© un peu nĂ©gligent pendant une seconde », a dĂ©clarĂ© Santana. «En boxe, il faut rester concentrĂ© Ă chaque seconde de chaque round. Il m’a attrapĂ© avec un bon coup. »

Santana a pu se relever et voir la cloche finale, mais Hurd a été le vainqueur sur les trois cartes, par des scores de 97-92 et 99-90 à deux reprises.

«Nous voulons les ceintures», a dĂ©clarĂ© Hurd. «Nous voulons le meilleur. Je ne sais pas exactement ce qui va ĂȘtre le prochain coup, mais nous voulons les ceintures. “

Le combat d’ouverture sur SHOWTIME a vu l’ancien champion IBO de Philadelphie Stephen «Cool Boy Steph» Fulton, Jr. (18-0, 8 KO) remportent une dĂ©cision unanime contre Arnold Khegai (16-1-1, 10 KO) invaincu dans leur Ă©liminateur de titre WBO super poids coq.

Fulton a Ă©tabli son jab comme sa meilleure arme depuis le cadre d’ouverture. Claquant sa main gauche Ă Khegai de maniĂšre cohĂ©rente pour forcer son adversaire Ă hĂ©siter Ă entrer. Fulton a dĂ©crochĂ© 25% de ses coups. Connexion sur 83, contre 28 pour Khegai.

“C’est ce que je fais”, a dĂ©clarĂ© Fulton. «J’utilise mon jab. J’ai essayĂ© d’utiliser le jab toute la nuit. Gagnez le combat derriĂšre le jab. J’ai montrĂ© que je suis prĂȘt pour un titre mondial prochain. “

Khegai a cherchĂ© Ă lancer des coups puissants tĂŽt et souvent, ciblant le corps et essayant de terminer ses combos avec un crochet gauche. Bien qu’il ait pu forcer Fulton Ă reculer souvent dans le coin, il n’a pas pu en tirer parti, car Fulton a rĂ©ussi Ă tenir stratĂ©giquement et Ă ralentir l’offensive de Khegai.

Au fur et Ă mesure que le combat se poursuivait, Fulton augmenta son activitĂ©, mĂ©langeant en tĂȘte les crochets gauches et les coups de corps pour faire hĂ©siter Khegai. La frustration de Khegai semblait augmenter au fur et Ă mesure que le combat se poursuivait, sa production diminuant de la poursuite de Fulton autour du ring. Alors que Khegai Ă©tait le perforateur le plus actif en 12 rounds, jetant 649 aux 535 de Fulton, Fulton a dĂ©crochĂ© 182 coups contre 123 de Khegai.

“Je me sentais bien contre un adversaire coriace”, a dĂ©clarĂ© Fulton. «Je suis restĂ© dans ma boxe. Il l’a empĂȘchĂ© de jouer. J’ai sorti une victoire. Je savais que c’Ă©tait un client grossier et dĂ©gringolant. J’ai donc juste dĂ» garder mon sang-froid. »

Alors que Khegai a dĂ©crochĂ© des tirs puissants lors des rondes de championnat, Fulton Ă©tait trop insaisissable et n’a jamais Ă©tĂ© blessĂ© par Khegai, en route pour remporter la victoire par des scores de 116-112 et 117-111 Ă deux reprises.

«Ça fait du bien d’obtenir cette victoire, a dit Fulton. «Nous avons traversĂ© des moments difficiles et combattu des adversaires coriaces. Je suis fier de mon Ă©quipe pour rester ensemble.

“Nous sommes fort Philly. Je veux ce titre mondial. Je vais m’entraĂźner encore plus fort pour ma prochaine performance, donc si je dois encore plus le faire, je serai prĂȘt. “