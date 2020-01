Jarrett Hurd s’attend à ce que Julian Williams rebondisse

Publié le 24/01/2020

Par: Hans Themistode

Il n’a pas fallu très longtemps dans le calendrier de boxe 2020 pour que l’un des plus gros bouleversements de l’année ait lieu.

L’ancien champion unifié Jr des poids moyens, Julian Williams, a subi l’un des plus gros bouleversements de mémoire récente lorsqu’il a été arrêté par le non annoncé Jeison Rosario lors de leur concours le 18 janvier au Liacouras Center de Philadelphie, Pennsylvanie.

Ironiquement, l’ancien champion Jarrett Hurd a subi le même sort aux mains de Williams lors de sa dernière sortie. Hurd (23-1, 16 KO) a été abandonné et finalement sorti en boîte au cours de 12 rounds.

Depuis sa perte susmentionnée, Hurd a changé d’entraîneur et cherche à rebondir de manière majeure lorsqu’il affrontera Francisco Santana (25-7, 12 KO) au Barclay Center de Brooklyn, New York, le 25 janvier.

Williams ayant subi sa perte bouleversée une semaine auparavant, Hurd n’avait pas grand-chose à dire sur le résultat, car il se concentre uniquement sur son propre concours.

“Je l’ai vu, mais je n’ai vraiment aucun commentaire à faire à ce sujet”, a déclaré Hurd. «Je me concentre uniquement sur Santana, pas sur personne d’autre.»

Après sa défaite contre Williams, Hurd a choisi de renoncer à sa clause de revanche alors qu’il travaillait à perfectionner la relation avec son nouvel entraîneur. Pourtant, maintenant que Williams a perdu, ne vous attendez pas à ce que Hurd regrette sa décision de s’éloigner du match revanche.

«Aucun homme, aucun regret. Peu importe ce qui s’est passé, cela n’a pas changé la situation dans laquelle je me trouve. »

Même si Williams remet à Hurd la première défaite de sa carrière, il n’y a aucune animosité entre les deux. Au lieu de cela, Hurd s’attend à ce que Williams fasse un retour rapide.

«Julian Williams a rebondi avant et je suis sûr qu’il recommencera. Nous avons tous de mauvaises nuits et c’était juste une pour lui. Je suis sûr qu’il reviendra. “

Quant à Hurd, son prochain combat contre Santana le verra entrer sur le ring avec un entraîneur complètement différent travaillant dans son coin. Tout au long de la carrière de Hurd, il est devenu un combattant sympathique pour les fans. Oubliant souvent ses responsabilités défensives pour s’engager dans le genre de combats que les fans adorent.

Les fans du monde entier peuvent s’attendre à voir un Hurd très différent. Ce n’est peut-être pas ce que ses fans adorateurs veulent entendre, mais Hurd pense qu’à ce stade de sa carrière, c’est absolument nécessaire.

«J’ai eu des combats consécutifs de l’année. Lorsque vous avez un combat de l’année, cela signifie que ce n’est pas un combat unilatéral, ses allers-retours. Je ne veux pas avoir ces combats de l’année tout le temps. Je veux avoir des combats unilatéraux et ne pas les avoir d’avant en arrière. Je sais que c’est excitant et c’est ce que les gens veulent voir, mais je dois d’abord penser à moi et à ma santé et revenir à la défense. »

Appelez-le un combattant plus prudent. Peut-être même un combattant plus intelligent, mais quoi que vous fassiez, ne l’appelez pas complètement nouveau.

«Les gens disent que c’est un nouveau Jarrett mais je crois que c’est juste le vieux moi. J’y reviens juste. Si les gens regardaient mes anciens combats sur ShoBox, alors ils sauront que j’avais une défense, mais au moment où je me préparais pour Erislandy Lara, je développais un style de pression, donc j’ai en quelque sorte oublié les principes fondamentaux et les bases. “

Le terme hittable, devenait synonyme de Hurd, donc revenir aux bases a beaucoup de sens. Les mauvaises nuits arrivent. Mais à 29 ans et après la pire performance de sa carrière, Hurd sait qu’il ne peut pas se le permettre. Sa carrière n’est pas en baisse mais avec une autre défaite samedi soir, ce sera certainement le cas.

«J’ai beaucoup de choses en jeu. C’est un grand combat pour ma carrière. Je dois gagner cela et le faire de manière dominante si je m’attends à revenir là où j’étais. »