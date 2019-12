Jason Garrett est tombé à plat sur son visage pour peut-être la dernière fois

Le coaching consiste à créer un ensemble supérieur à la somme des parties, et il ne pouvait pas y avoir un écart plus important entre les compétences de Jason Garrett et Doug Pederson en coaching que lors de la défaite 17-9 des Cowboys dimanche. Ce fut le plus gros match de la saison pour les deux équipes. Une victoire des Cowboys aurait décroché le NFC East. Une victoire des Eagles leur donnerait la possibilité de décrocher une victoire ou une défaite des Cowboys la semaine prochaine, mais Philly faisait face à une bataille difficile en raison de blessures qui avaient réduit le corps de réception de l'équipe en pièces de rechange. Pourtant, les Eagles avaient un plan de match supérieur tandis que Dallas avait l'air non préparé, non focalisé et indiscipliné tout au long du match – et la perte a peut-être mis fin aux espoirs des séries éliminatoires des Cowboys et au mandat d'entraîneur de Garrett, dont le contrat expire à la fin de ce mois.

Le propriétaire des Cowboys Jerry Jones a déboursé beaucoup d'argent sur le talent local de son équipe au cours des deux dernières années, et presque personne n'a joué jusqu'à son salaire dimanche. Ezekiel Elliott, le porteur de ballon le mieux payé du football qui joue derrière la ligne offensive la plus chère de la ligue, n'a réussi que 47 verges au sol en 13 courses. Le secondeur intérieur Jaylon Smith, qui a signé un accord avec 19 millions de dollars garantis pendant cette intersaison, a raté les plaqués à gauche et à droite. L'ailier défensif DeMarcus Lawrence, le «maître des sacs des Cowboys de Dallas» autoproclamé qui a signé un contrat garanti pour plus de 60 millions de dollars cette intersaison, a terminé sans sacs et avec seulement un quart-arrière et a maintenant un seul sac en 11 matchs en carrière contre Crême Philadelphia. Jones n'a pas obtenu beaucoup de retour sur son investissement dimanche, et c'est peut-être pour cela que les caméras l'ont surpris en train de quitter sa boîte des propriétaires avec 75 secondes à jouer, malgré le fait que les Cowboys aient perdu huit points et aient tous les trois temps morts.

"Je suis très déçu", a déclaré le propriétaire des Cowboys Jerry Jones aux journalistes après le match. «Nous nous attendions tous à partir d'ici en tant que champions de la NFC Est. … C'est un revers décevant pour ce vestiaire et pour nous tous, et je sais que c'est pour les fans. »

Le quart-arrière Dak Prescott, qui est entré dans le match avec une blessure à l'épaule qui l'a empêché de s'entraîner pleinement pour la première fois de sa carrière, a eu du mal à être précis toute la journée. Sur les routes de croisement et d'éclosion, Prescott a jeté à plusieurs reprises derrière des récepteurs ou a vu des cornerbacks repousser la balle. Sur les routes profondes, Prescott a renversé ses récepteurs, peut-être alors qu'il tentait de surcompenser sa blessure. Un de ces renversements comprenait le fait de rater un Tavon Austin grand ouvert à la fin du quatrième quart sur un lancer qui aurait pu être un touché facile pour réduire l'avance de Philly. Prescott a terminé avec 25 passes complétées sur 44 tentatives pour 265 verges (6,0 verges par passe) et aucun touché ni revirement, mais plusieurs occasions manquées.

Lorsque Prescott a touché ses récepteurs, ils ont souvent laissé tomber le ballon. Michael Gallup a attrapé cinq de ses 11 cibles pour 98 yards, mais plusieurs passes qui auraient été des premiers essais ont glissé dans ses mains, y compris une passe profonde tardive qui aurait pu changer le jeu.

Le receveur vedette Amari Cooper, qui a terminé avec seulement quatre attrapés sur 12 cibles pour 24 mètres, a laissé tomber un crochet que Prescott a jeté dans le ventre de Cooper au troisième tiers qui aurait déplacé les chaînes à la fin du quatrième trimestre. Même le bout serré Jason Witten a laissé une balle naviguer entre ses mains comme un fantôme passant à travers un mur. Cooper, le numéro de l'équipe. 1 receveur, n’était même pas sur le terrain pour le jeu final de l’équipe, une balle de saut contestée que Gallup ne pouvait pas corriger. Cooper a déclaré aux journalistes après le match qu'il avait été retiré dans le cadre de la rotation normale du récepteur des Cowboys. Garrett a déclaré qu'après le match, Cooper avait besoin de repos à cause de l'exercice de deux minutes.

Le résultat de toute cette incompétence a été une terrible performance. Les Cowboys sont entrés dans la semaine en tête de la ligue avec un troisième pourcentage de conversion (48,6%), mais dimanche, ils n'ont converti que 3 des 14 essais (21,4%). Pendant ce temps, les Eagles sont entrés dans le match en deuxième position avec un troisième pourcentage de conversion (47%) et ont converti 6 des 14 dimanche (42,9%). Les Eagles ont gagné 431 verges sur 12 disques tandis que les Cowboys avaient 311 verges sur 11 disques, ce qui équivaut à un verge par match de plus pour Philadelphie et 12 minutes de possession de plus.

Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Amari Cooper, Randall Cobb, Michael Gallup, Jason Witten, DeMarcus Lawrence, Jaylon Smith – c'est beaucoup de talent pour jouer si mal dans un jeu aussi important, et quand juxtaposé à ce à quoi les Eagles avaient affaire, c'est époustouflant. Les récepteurs Alshon Jeffery, Nelson Agholor et DeSean Jackson; les demi-arrières Jordan Howard et Darren Sproles; et le plaqueur droit Lane Johnson ont tous raté le match avec des blessures. Le bout serré Zach Ertz, le meilleur receveur de l'équipe, a subi une blessure aux côtes moins de cinq minutes après le début du match. Le cornerback Ronald Darby est parti peu de temps après. Les Eagles ont été l'une des équipes les plus blessées de la NFL cette année, et cela pourrait être leur match le plus blessé cette saison. Ils ont été obligés de se tourner vers l'ancien receveur de l'AAF, Greg Ward Jr., le second rond recrue JJ Arcega-Whiteside et la recrue qui recule Miles Sanders pour porter la charge. Alors que les Cowboys ont subi des blessures importantes au-delà de Prescott – les gardes Connor Williams et Xavier Su’a-Filo et le secondeur Leighton Vander Esch ont raté au moins une partie de ce match – la situation de Dallas ne correspond pas à ce à quoi les Eagles ont dû faire face.

Quand autant de joueurs de Cowboys font face à une plante, cela tombe sur le coaching. Jason Garrett, qui en est à la dernière année d'un contrat de 30 millions de dollars sur cinq ans, a donné le feu vert à une approche erronée du coordinateur offensif Kellen Moore qui ne se concentrait pas sur l'attaque des principales faiblesses des Eagles. La couverture des passes de Philadelphie en dehors des marques de hachage a été le talon d'Achille de l'équipe, et des équipes pires que Dallas ont pu les frapper cette saison.

Les Cowboys ne se sont pas toujours éloignés des chiffres jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et quand ils l'ont fait, Prescott et leurs récepteurs ont eu du mal à en profiter. Garrett a également refusé de se lancer à plusieurs reprises en quatrième et courte période lorsque Dallas a eu une solide chance de se convertir. Le co-coordinateur défensif Rod Marinelli n'a pas pu planifier le match pour arrêter Josh Allen de Buffalo et Mitchell Trubisky de Chicago dans les semaines consécutives du mois dernier, mais ce match de dimanche a été l'un de leurs pires encore. Peut-être le pire acte d'accusation sur l'entraînement de Garrett dans ce match, et cette saison, est que le match était terminé lorsque les Eagles ont pris une avance de 10-6 à la mi-temps. Dallas a une fiche de 0-8 cette année alors qu'il traînait après deux trimestres.

Dallas peut encore gagner le NFC East. Ils doivent battre Washington et espérer que les Giants bat Philadelphie. Mais si cela ne se produit pas, la saison des Cowboys aura essentiellement pris fin en échouant à décrocher la division dimanche à Philadelphie. Comme Todd Archer d’ESPN l’a noté, c’est la quatrième fois que Garrett perd un match de championnat de facto NFC East au cours des deux dernières semaines de la saison régulière.

Quatre titres de division soufflés sont probablement le charme de Garrett. Son contrat expire à la fin du mois, et le signer pour une extension est impensable à moins qu'il ne puisse concevoir une apparence au Super Bowl. Jerry Jones semble enfin être venu à la déception que les fans des Cowboys ont ressentie à l'ère Garrett. Cette défaite des Eagles a été le match des Cowboys le plus décevant de l'une des saisons des Cowboys les plus décevantes de la décennie peut-être la plus décevante du football des Cowboys. Si c'est la fin pour Garrett, c'est une note appropriée pour terminer. Jones a réuni une grande équipe, mais il doit trouver quelqu'un qui puisse assembler ces pièces.