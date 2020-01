Jason Quigley a opposé Oscar Cortes aux combats du jeudi soir de DAZN

RINGSIDE 17/01/2020

Le candidat irlandais Jason Quigley (17-1, 13 KOs) fera un retour rapide sur le ring quand il affrontera le guerrier mexicain Oscar “Raton” Cortes (27-5, 14 KOs) dans une bataille de 10 rounds super-moyens en général événement de jeudi soir combats le 23 janvier au Hangar au OC Fair & Event Center à Costa Mesa, en Californie.

L’événement sera diffusé en direct sur DAZN, RingTV.com et sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night à partir de 22h00. ET / 19 h 00 PT.

Quigley est un concurrent de Donegal, en Irlande, âgé de 28 ans, qui a vaincu James «Le roi» De La Rosa, Glen «Jersey Boy» Tapia et Freddy «El Riel» Hernandez. L’ancien champion des poids moyens de la NABF a ensuite subi un léger revers contre Tureano Johnsonin en juillet de l’année dernière, mais a rebondi avant la fin de l’année. Quigley a promis de rester occupé et de travailler dur pour obtenir une opportunité de titre mondial.

«Je veux créer une dynamique», a déclaré Jason Quigley. «Je me suis battu début décembre et j’ai obtenu une bonne victoire. Maintenant, je suis de retour dans le mix. C’est exactement ce que je veux et exactement ce dont j’ai besoin. Il s’agit maintenant de créer un élan. Je dois rentrer à nouveau, garder la fraîcheur et en sortir dès que possible pour continuer à rouler. C’est une période passionnante. Ce qui est important maintenant en 2020, c’est de continuer et de réaliser ce que je veux réaliser. Mon objectif et mon objectif sont de devenir champion du monde. Je suis ravi de ce qui va arriver. “

Cortes est un natif de 26 ans originaire de Zapopan, au Mexique, qui a affronté Hugo “The Boss” Centeno Jr. Et Alejandro “Zorrito” Barrera. L’ancien détenteur de deux titres juniors tentera de mettre un terme brutal à l’élan de Quigley le 23 janvier.

“Je suis dans le ring depuis aussi longtemps que je me souvienne”, a déclaré Oscar Cortes. «J’ai affronté ma part d’adversaires coriaces, et Quigley n’est pas différent. Il est un grand défi pour moi à ce stade de ma carrière, mais je suis prêt à prouver avant tout à moi-même et à ma famille que j’appartiens aux meilleurs gars du sport.Je tiens à remercier Golden Boy et DAZN de m’avoir donné l’opportunité pour battre un combattant de premier plan à la télévision internationale. “

Dans le co-événement principal, Ferdinand «Lucky Boy» Kerobyan (13-1, 8 KOs) de North Hollywood, Californie se battra contre Azael «Turbo» Cosio (21-8-2, 18 KOs) de Santa Marta, Panama dans un combat de huit poids super welters.

Mihai Nistor (1-0, 1 KO) de Bucarest, en Roumanie, affrontera Jaime “Zarco” Solorio (12-3-2, 9 KO) d’Ensenada, au Mexique, dans un affrontement de huit rounds.

Gregory «Goyo» Morales (10-0, 6 KOs) de San Antonio, Texas, reviendra dans une bataille de poids super coq en six rounds.

Quigley vs Cortes est un combat de 10 poids super-moyens présenté par Golden Boy. L’événement aura lieu le jeudi 23 janvier au Hangar de l’OC Fair & Event Center à Costa Mesa, en Californie. L’événement sera diffusé en direct sur DAZN, RingTV.com et sur

Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night à partir de 22h00 ET / 19 h 00 PT. La série sera également disponible sur la chaîne FIGHT de Pluton TV et sur les réseaux sportifs régionaux du pays. Pour voir quand et où la série est disponible dans votre région, cliquez ici.

Les billets pour Quigley vs Cortes sont en vente sur www.socafights.com.