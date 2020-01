Jason Quigley élimine Fernando Marin en trois rounds, GBP sur les résultats de DAZN

RINGSIDE 24/01/2020

📷 Photos de Hogan

Le prétendant irlandais Jason Quigley (18-1, 14 KO) a fait un travail rapide de Fernando Marin (16-5-3, 12 KO) en le battant par KO au troisième round d’une bataille de 10 rounds super-moyens dans l’événement principal de Jeudi soir, Golden Boy et DAZN se battent au Hangar de l’OC Fair & Event Center à Costa Mesa, en Californie.

Quigley a terminé les choses avec un temps de 1:47 du tour susmentionné. L’événement a été diffusé en direct sur DAZN, RingTV.com et sur Facebook Watch via la page Golden Boy Fight Night.

“Je l’attrapais avec de bons coups au deuxième tour”, a déclaré Jason Quigley. “Il a la tête dure; Je vais te dire ça. Je savais qu’il pouvait prendre des photos lourdes. J’étais content de le faire sortir de là au troisième tour. Je pense que tout le monde me connaît bien. J’aime me lancer dans une bagarre. Ce fut ma chute dans le passé. Ce soir, travailler avec Andy Lee était super. Nous mûrissons et progressons à chaque fois. “

Ferdinand “Lucky Boy” Kerobyan (14-1, 9 KOs) de North Hollywood, Californie a arrêté Azael Cosio (21-9-2, 18 KOs) de Santa Marta, Panama par élimination directe au deuxième tour d’un super huit rondes combat poids welter. Kerobyan a gagné avec un temps de 2:07 du tour qui vient d’être mentionné.

«Je pense que je me suis bien débrouillé. Les combats dans ma ville natale sont très importants », a déclaré Ferdinand Keroyban. «Cela m’a donné plus de motivation pour remporter le KO. J’ai l’impression que c’était une excellente façon de commencer l’année. Je vais continuer. Pour tous ceux qui regardent, continuez à écouter. Je vais continuer à faire un show. “

Mihai Nistor (2-0, 2 KO) de Bucarest, en Roumanie, a battu Jaime Solorio (12-4-2, 9 KOs) d’Ensenada, au Mexique, par KO au premier tour d’un combat de huit rounds des poids lourds. Nistor a gagné avec un temps de 2:24 du tour susmentionné.

«Je me sentais bien», a déclaré Mihai Nistor. «Je me suis beaucoup entraîné pour ce combat. Maintenant, je dois attendre mon prochain combat. “

Gregory “Goyo” Morales (11-0, 7 KOs) de Villa Union, Mexico a arrêté Giovanni Delgado (16-10, 9 KOs) de Tacubaya, Mexique par KO au quatrième round d’un combat poids plume de six rounds. Morales a gagné avec un temps de 0:58 du tour qui vient d’être mentionné.

«Je me sentais incroyable. J’étais calme et j’ai fait ce que je devais faire », a déclaré Gregory Morales. «Mon adversaire a été dur. Il avait un style maladroit. Il savait comment couvrir mes coups de poing. En plus de cela, ce fut un combat facile. Je vais rester actif et créer mon record. Je vais être encore plus actif que l’an dernier. “

Eduardo Reyes (10-17, 6 KOs) de Tamaulipas Mexico a battu Daniel Perales (11-20-2, 5 KOs) de Nuevo Leon, Mexique via décision unanime dans un combat de poids welter en quatre rounds. Reyes a gagné avec les scores 36-40, 37-39 et 36-40.

“Ce fut un bon combat”, a déclaré Eduardo Reyes. «Nous pensions que mon adversaire allait être plus dur. J’ai dominé le combat. Je me sentais fort. Une fois que nous avons vu que mon adversaire ne pouvait plus avancer, j’ai commencé à le boxer sans prendre trop de risques. »