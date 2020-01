Jason Quigley impressionne et arrête Fernando Marin

Publié le 24/01/2020

Par Rich Lopez

Golden Boy Promotions a commencé la nouvelle année en beauté. Ils ont tenu leur première carte jeudi soir de 2020 au Hangarin Costa Mesa, en Californie. La carte a été diffusée sur Facebook et sur DAZN. Les arrêts rapides étaient le thème de la nuit qui était en vedette par le bagarreur irlandais Jason Quigley.

Dans l’événement principal, Jason “El Animal” Quigley (18-1, 14 KO) de l’Irlande, a marqué un arrêt de 3e ronde sur Fernando “El Cacho” Marin (16-5-3, 12 KO) du Mexique, dans un dix concours rond poids moyen. C’était la deuxième victoire consécutive de Quigley depuis sa défaite contre Tureano Johnson l’an dernier. Ce fut un départ rapide pour Quigley au 1er tour. Il a commencé à décrocher de bonnes combinaisons sur Marin. Quigley a ensuite assommé Marin d’une main droite qui a soutenu Marin contre les cordes. Quigley a décroché des coups de crochet à la tête et au corps de Marin pour terminer la manche. Au deuxième tour, Quigley a commencé à boxer et il a laissé Marin s’avancer. Marin a mis la pression mais n’a pas été efficace. Quigle a décidé de se ressaisir et il a de nouveau réussi de bonnes combinaisons. Une main droite dure a blessé Marin, mais le Mexicain coriace s’est accroché pour terminer la manche. Au troisième tour, Marin a commencé le tour en s’avançant alors qu’il semblait que Quigley prenait une pause. Alors que Quigley revenait, il a posé une main droite dure sur la pommette de Marin. Marin tomba lentement sur la toile. L’arbitre a annulé le combat car Marin n’a montré aucun signe de se relever. L’heure de l’arrêt était à 1 h 47.

Crédit photo: compte Twitter Golden Boy Boxing

Quigley, qui est maintenant entraîné par l’ancien champion du monde des poids moyens, Andy Lee, a appelé Jaime Munguia dans l’interview post-combat. Il sera trop tôt pour combattre la Munguia à ce stade, mais voyons-le de nouveau gravir les échelons. Quigley apporte de l’excitation sur le ring et nous attendons avec impatience son prochain combat.

La co-caractéristique était une attraction super welterweight à huit rondes. Ferdinand «Lucky Boy» Kerobyan (14-1, 9 KO) d’Arménie, a marqué un arrêt de 2e tour contre Azael «Turbo» Cosio (21-8-2, 18 KO) du Panama. Le seul défaut de Kerobyan est survenu au début de l’année dernière lorsqu’il a perdu face à l’espoir invaincu Blair Cobbs. Depuis lors, Kerobyan a terminé 2019 avec deux arrêts et a ajouté une autre victoire d’arrêt pour commencer l’année. Au premier tour, Kerobyan a bien commencé le tour en traquant Cosio. Il a atterri droit sur le corps et la tête de Cosio. Un coup dur à gauche de Kerobyan lâcha Cosio. Cosio se leva mais Kerobyan réussit à lui faire perdre un autre coup dur et gauche. Alors que Cosiogot se relevait, il se plaignit que le renversement était une erreur. Kerobyancame est sorti rapidement au deuxième tour, frappant le corps et la tête. Cosio continuait de glisser dans le ring et il semblait que ses chaussures lui causaient des problèmes. Kerobyan a poursuivi son attaque en posant des crochets sur le corps et la tête de Cosio. Un centre droit de Kerobyan a laissé tomber Cosio qui a poussé l’arbitre à arrêter le combat. L’arrêt est survenu à 2 h 07.

Kerobyan continuera à être occupé et servira de partenaire d’entraînement à Jessie Vargas pour son prochain combat avec Mikey Garcia. Peu de temps après, nous devrions revoir Kerobyan en action.

Le combat d’ouverture de la télédiffusion était un combat lourd de huit rounds. Mihai Nistor (2-0, 2 KO) de Roumanie, a décimé Jaime Solorio (12-4-2, 9 KO) du Mexique, dans le 1 er tour. Nistor était un amateur exceptionnel avec une fiche de 138-19 et a combattu certains des meilleurs poids lourds dans les rangs amateurs. Nistor a remporté ses débuts professionnels par arrêt le mois dernier et son deuxième combat n’a pas duré longtemps. Au premier tour, Nistor a mis la pression sur Solorio. Solorio se battait pour sortir de sa catégorie de poids et il était évident qu’il n’était pas en forme. Nistor a décroché une main droite droite qui a immédiatement laissé tomber Solorio. Solorio s’est levé et Nistor est parti pour l’arrivée. Nistor a soutenu Solorio dans le coin et Solorio a couvert. Nistor est allé au corps, puis un crochet droit a laissé tomber Solorio pour la deuxième fois après que Solorio a lancé une main droite sauvage. Solorio est tombé à genoux et n’a pas pu continuer. L’arbitre a agité le combat et l’arrêt de jeu est arrivé à 2:24.

Ce fut une nuit de travail rapide pour Nistor et nous devrions l’attendre très bientôt.