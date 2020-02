Jay Harris promet de choquer JC Martinez dans le combat de championnat du Texas WBC

RINGSIDE 26/02/2020

đŸ“· Ed Mulholland

Jay Harris est au Texas pour choquer le monde alors que le champion d’Europe invaincu et le travailleur d’entrepĂŽt amazon.co.uk dĂ©fie Julio Cesar Martinez pour le titre WBC World Flyweight le samedi 29 fĂ©vrier au Ford Center au Star Ă Frisco, Texas, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports.

Harris (17-0 9 KOs) se rend au Texas pour une nuit de premiĂšres alors qu’il rencontre le talent mexicain passionnant dans son premier combat pour le titre mondial et ses dĂ©buts sur le sol amĂ©ricain.

L’affrontement reprĂ©sente les plus grandes Ă©tapes pour le champion d’Europe invaincu sur un parcours remarquable au cours des 18 derniers mois, qui a vu l’homme Swansea envisager de s’Ă©loigner du sport et de se concentrer sur son travail Ă l’entrepĂŽt du gĂ©ant de la vente en ligne dans sa ville natale.

EncouragĂ© par sa famille et ses amis Ă rester dans le sport et un changement de promoteur Ă MTK Global, Harris a excellĂ© dans une victoire au titre europĂ©en contre l’ancien challenger au titre mondial Angel Moreno en juin, puis il s’est rendu Ă Belfast pour arrĂȘter Paddy Barnes en octobre pour jouer l’inclinaison du titre mondial.

Le jeune homme de 28 ans a pu se concentrer uniquement sur sa grande soirĂ©e Ă Frisco aprĂšs avoir obtenu deux mois de congĂ© pour son camp d’entraĂźnement, et Harris pense qu’il peut bouleverser les chances et poursuivre sa course de rĂȘve pendant une nuit qui change la vie.

“Je travaille sur amazon.co.uk depuis environ huit ans et essayer de jongler avec la boxe et travailler en mĂȘme temps peut ĂȘtre trĂšs fatigant”, a dĂ©clarĂ© Harris. «J’Ă©tais Ă plein temps au dĂ©part et je travaillais de nuit, donc 18h45 commence Ă 5h15 et j’essayais de m’entraĂźner Ă©galement deux fois par jour. C’Ă©tait trĂšs fatigant, mais aprĂšs un certain temps, je me battais plus rĂ©guliĂšrement, alors je me suis contentĂ© de faire du jeudi et du vendredi soir au cours des quatre derniĂšres annĂ©es.

«Heureusement pour moi, ils m’ont donnĂ© deux mois de congĂ© pour ce combat mais avec les combats de Paddy Barnes et Angel Moreno, je jonglais toujours entre travail et entraĂźnement. Cela peut ĂȘtre vraiment difficile, mais je ne peux pas me permettre d’abandonner mon travail – donc ce combat pourrait changer ma vie pour toujours.

«AprĂšs avoir remportĂ© le titre du Commonwealth en 2017, les combats se sont taris et j’ai dĂ» rĂ©flĂ©chir sĂ©rieusement Ă mon avenir, car je pouvais gagner plus d’argent en travaillant qu’en combattant. Heureusement, j’ai rĂ©ussi Ă participer Ă de petits spectacles en salle et Ă exĂ©cuter mon contrat avec Frank Warren et j’ai ensuite signĂ© avec MTK.

«Je pensais vraiment sĂ©rieusement Ă m’Ă©loigner, mais j’ai de bons amis et de la famille autour de moi et un bon manager, ils m’ont incitĂ© Ă m’en tenir Ă cela et Ă voir ce qui se passe, et d’oĂč j’Ă©tais il y a 18 mois Ă oĂč je suis maintenant , tout cela a Ă©tĂ© un rĂȘve absolu.

«Je suis passĂ© de la signature avec MTK et de la lutte contre Brett Fidoe Ă un combat pour le titre europĂ©en, puis le combat de Barnes et maintenant un combat pour le titre mondial. C’est la meilleure sensation de sortir rĂ©guliĂšrement et de savoir quand vous allez vous battre, c’est ce qui vous rend heureux en tant que boxeur, savoir oĂč vous ĂȘtes, car ne pas savoir quand vous vous battez vous fait sentir de la merde.

“En repensant aux moments oĂč j’ai pensĂ© Ă arrĂȘter, ça valait vraiment la peine d’Ă©couter les gens qui m’ont parlĂ©, regardez oĂč je suis maintenant. Cela changera ma vie pour toujours, cela donnera Ă ma famille un avenir meilleur, et c’est vraiment l’essentiel. “

Le choc de Harris avec Martinez fait partie d’une nuit d’action stellaire Ă Frisco, surmontĂ©e par la confrontation de super-poids welterweight entre Mikey Garcia (39-1 30 KOs) et Jessie Vargas (29-2-2 11 KOs) avec le titre WBC Diamond sur Kal Yafai (26-0 15 KOs), le champion du monde britannique en titre le plus long (26-0 15 KOs), a placĂ© son titre WBA World Super-Flyweight contre l’ancien roi du livre pour livre et le souverain du monde Ă quatre poids Roman ‘Chocolatito’ Gonzalez (48 -2 40 KO).

Israil Madrimov (4-0 4 KOs) dĂ©fend son titre WBA Inter-Continental Junior-Middleweight dans un Ă©liminateur officiel pour la position # 2 dans la WBA contre le VĂ©nĂ©zuĂ©lien Charlie Navarro (29-9 22 KOs), Matchroom Boxing USA talents Diego Pacheco ( 8-0 7 KO) et Alexis Espino (5-0 4 KO) auront leur premier aperçu de l’action en 2020 et la vedette Garcia prĂ©sentera deux de ses charges de promotions Garcia avec le mouche texan invaincu de 20 ans Jesse Rodriguez (10-0 6 KOs) s’affrontant avec Marco Sustaita (12-2-1 10 KOs) en dix rounds et invaincu du poids moyen mexicain Leo Ruiz Acevedo (6-0 4 KOs) affrontant Dennis Knifechief (12-11 7 KOs) en six rounds.

LES BILLETS SONT EN VENTE À PARTIR DE 25 $ VIA SEATGEEK