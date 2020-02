Jazza Dickens vs Leigh Wood s’anime lors de la conférence de presse de Golden Contract

RINGSIDE 19/02/2020

Il y a eu beaucoup de drame lors de la conférence de presse #GoldenContract poids plume et super-léger, avec des combattants séparés, des mots échangés et même un combat à la baguette entre des personnages muets et muets.

Une énorme soirée d’action a lieu vendredi dans un York Hall à guichets fermés, en direct sur Sky Sports en association avec Matchroom Boxing et sur ESPN + en association avec Top Rank.

Après le match nul de mardi, Ryan Walsh affronte Tyrone McCullagh, Leigh Wood affronte Jazza Dickens, Ohara Davies combat Jeff Ofori et Mohamed Mimoune affronte Tyrone McKenna.

La conférence de presse s’est avérée extrêmement animée, Jazza Dickens et Leigh Wood se sont séparés lors de leur confrontation, tandis que les deux Tyrones, toujours fiables, ont diverti le public en s’habillant en Lloyd et Harry de Dumb and Dumber.

Voici tout ce que vous devez savoir d’une conférence de presse inoubliable…

Wood a déclaré: «Il a droit à son opinion. Je n’ai pas besoin de justifier ce qu’il a dit parce que ça va mieux pour samedi. Il pense que je ne suis pas le combattant que je suis, et ça va.

“En 2013, lorsque Jazza a boxé Kid Galahad, Brendan Ingle m’a dit que je combattrai Jazza un jour. Nos chemins ont pris des chemins différents, et maintenant nous sommes ici aujourd’hui. “

Dickens a déclaré: «Leigh Wood a été construit massivement sur Sky. Il y a des années, lorsque nous étions amateurs, il a été amené et placé devant moi. Nous avons eu la chance de boxer et je l’ai battu, et maintenant il est à nouveau sur mon chemin.

“Il n’a pas l’expérience que j’ai et le pouvoir que j’ai. Les gens lui donnent du crédit parce qu’il a plus de temps d’antenne, mais j’ai eu du bon combat pour le reproduire et je suis content de le combattre.

«Tout ce que je peux dire, c’est qui il a combattu. Ma meilleure réussite est probablement de battre Josh Wale pour le titre britannique. Wale aurait dû battre Gavin McDonnell, et McDonnell a arrêté Wood, alors c’est tout. »

Walsh a déclaré: «McCullagh est une peau de banane, mais c’est ce sur quoi je m’épanouis. J’étais sous beaucoup de pression lors du dernier combat, et encore une fois je ne peux pas me permettre de perdre et je dois réussir.

«La pression est bonne pour moi. Son style fera ressortir le meilleur de moi et c’est à moi de montrer mon expérience. Si je suis ce que je pense être, je devrais pouvoir traiter avec lui.

“Son style est celui que j’ai le plus préparé en combat. C’est un combattant négatif, mais il obtient des résultats positifs en frustrant ses adversaires, donc j’aime le défi. “

McCullagh a déclaré: «Je respecte Ryan Walsh en tant que combattant. Il a réalisé de grandes choses dans sa carrière jusqu’à présent, mais je pense que toute la pression est sur lui.

«Il est le favori du tournoi et m’a choisi. Il a plus que doublé mes combats, donc je n’ai rien à perdre. “

Davies a déclaré: «Je me sens beaucoup plus positif. Mon humilité est là pour rester. Angel Fernandez m’a dit qu’il ne serait pas impliqué avec un combattant arrogant, donc ça va parce que je suis humble O.D maintenant.

«J’ai obtenu le Ballon d’or et j’ai regardé Tyrone McKenna et j’ai pensé que ce serait une finale incroyable. J’ai alors pensé que Mohamed Mimoune avait l’air en colère, alors j’ai décidé de choisir Ofori. »

Ofori a déclaré: «Ça a été génial ces six derniers mois. Surtout après ma première défaite. Se battre ensuite six semaines plus tard, puis un autre une semaine plus tard et passer en demi-finale, c’est excitant.

«J’ai été choisi contre une personne de haut rang, et je vais y aller et faire ce que je dois faire. Je crois en moi et ce sera une nuit inoubliable pour moi.

“Je ne suis pas insulté d’être choisi. S’il pense que je suis le maillon faible, alors il devra avoir un meilleur cœur dans le combat que le cœur qu’il avait l’habitude de me choisir. “

Mimoune a déclaré: «Nous avons travaillé sur la correction des erreurs de concentration pendant l’entraînement. Je peux vous assurer que le manque de concentration au dernier tour ne se reproduira plus.

«Je suis en forme et je me suis entraîné dur et je suis prêt pour le combat. McKenna est une personne agréable et possède parfois une bonne personnalité, mais je gagnerai. »

McKenna a déclaré: «Je pourrais ennuyer tout le monde avec la qualité du camp et la qualité de mon alimentation, mais personne ne s’en soucie. Les gens se soucient de deux noms, c’est McKenna et Davies.

“Tant qu’Ohara passe par Ofori, alors nous avons Noël en été et le rêve est vivant. Mimoune est un gars formidable et je l’aime en tant que personne, mais l’Irlande n’oublie pas.

“Thierry Henry nous a volé la Coupe du Monde, il nous a trompés, et je suis ici pour me venger. L’Irlande se venge vendredi et j’obtiens ce magnifique titre WBC Silver. »

Jamie Conlan, coordinateur du développement professionnel mondial de MTK, a ajouté: «Je pense que dans la semaine du plus grand combat des poids lourds de l’année à Fury et Wilder, c’est un témoignage pour tout le monde sur la table que ce spectacle est mentionné du même souffle en raison de la qualité de le spectacle.

«Je suis ravi de quatre combats légitimes de 50-50 avec de bons professionnels honnêtes. Davies a surpris tout le monde en ne choisissant pas Tyrone, mais il a choisi tactiquement et tout le monde aurait probablement fait de même.

«C’est fantastique de voir Ofori entrer à la dernière minute et se qualifier pour les demi-finales, c’est une véritable histoire de perdant. McKenna et Mimoune est une bataille intéressante car Mimoune a fait le tour de partout et McKenna est une figure culte en Irlande qui est maintenant avec l’entraîneur de renommée mondiale Pete Taylor.

“Le poids plume était un choix difficile, et je ne pense pas que l’un ou l’autre voulait le Ballon d’Or. McCullagh est le seul combattant invaincu, c’est donc une peau de banane potentielle pour Walsh. Il est difficile de se battre pour reproduire le style.

«Le combat pour moi samedi est Wood contre Jazza. Tous les passionnés de boxe en Grande-Bretagne en ont parlé, et ils ont tous deux appris de leurs erreurs et cela peut être un feu d’artifice à tout moment. Leurs styles se marieront bien et je suis impatient. “

Les activités de la semaine de combat se poursuivent demain, avec la pesée jeudi et la nuit de combat très importante vendredi.