JC Martinez défendra son titre WBC contre le Britannique le 29 février au Texas

RINGSIDE 04/01/2020

Julio Cesar Martinez fera la première défense de son titre WBC World Flyweight contre Jay Harris au Ford Center de The Star à Frisco, Texas le samedi 29 février, en direct sur DAZN aux États-Unis et sur Sky Sports au Royaume-Uni.

Martinez (15-1 12 KO) a décroché le titre de manière étonnante avant Noël, devenant le premier homme à arrêter l’ancien champion Cristofer Rosales dans une guerre totale à Phoenix, en Arizona.

Le talent mexicain de 24 ans ne perd pas de temps pour obtenir sa première défense dans les livres, et le mexicain tout-action sera certainement un grand succès auprès des fans lors d’une soirée marquée par l’affrontement des poids mi-moyens entre Mikey Garcia et Jessie Vargas.

Harris (17-0 9 KOs) aura cependant d’autres idées et le Gallois invaincu a le mors entre les dents après une grosse victoire de sa part lors de sa dernière sortie. Le joueur de 29 ans s’est rendu à Belfast en octobre et a éliminé trois fois l’olympien Paddy Barnes en quatre manches pour souligner sa préparation à la grande scène, ayant déjà remporté des titres européens et du Commonwealth.

«Je suis tellement heureux de reprendre le combat si tôt, en particulier sur un spectacle aussi énorme à Frisco», a déclaré Martinez. «Ce fut un moment spécial devenu champion du monde mais maintenant je dois continuer à travailler dur et défendre mon titre avec honneur pour mon peuple du Mexique»

“Je tiens à remercier chaleureusement Matchroom et MTK global de m’avoir donné l’opportunité de me battre pour le titre WBC à Frisco sur un événement aussi important”, a déclaré Harris. “Julio est un grand jeune combattant mais je me sens sous la forme de ma vie et cela me donne l’opportunité de choquer le monde.”

“C’est parfait d’avoir Julio de retour au combat si rapidement, tout cela fait partie de son développement en tant que combattant”, a déclaré Eddy Reynoso, directeur du sport et des talents chez Canelo Promotions. «Il a tellement de potentiel et je pense qu’il va dominer et unifier la division dans le temps. Nous devons d’abord surmonter ce défi le 29 février à Frisco »

“Julio est tout simplement génial à regarder et les fans de Frisco sont ravis car cette nouvelle star mexicaine fait la première défense de son titre mondial”, a déclaré le promoteur Eddie Hearn. «Jay Harris a impressionné ces derniers temps, ayant fière allure la dernière fois en éliminant Paddy Barnes et en remportant les titres du Commonwealth et d’Europe. Les styles devraient parfaitement se fondre ici pour une véritable guerre amicale avec les fans sur ce qui promet d’être une énorme nuit de boxe. »

Une annonce sur les dates de vente des billets et de nouveaux ajouts à la undercard de Garcia vs Vargas sera faite au début de la semaine prochaine.