Je montrerai ce que je suis à Manchester

RINGSIDE 06/03/2020

La patience est une vertu qu’ils disent et quelque chose que Zach Parker sait tout d’avoir dû attendre son temps avant d’avoir la chance de se battre pour son titre mondial de rêve.

Et alors que son bien-aimé Derby County a peut-être eu du mal à obtenir un résultat sur Manchester United en FA Cup cette semaine, Parker est confiant qu’il réussira alors qu’il se prépare à la guerre à la Manchester Arena demain soir pour une fissure au WBO Intercontinental Super Middleweight Titre.

Parker, 24 ans, monte sur le ring contre le numéro un australien Rohan Murdock pour le plus grand combat de sa carrière avec un seul objectif – être le champion du monde.

Et il accepte que ce ne sera pas une tâche facile avec Murdock avec 25 victoires – 17 par KO et une seule défaite.

Parker a déclaré: «J’ai toujours voulu cette chance et je me suis battu très dur pour arriver à ce poste. C’est le rêve de tous les boxeurs de participer à un combat pour le titre mondial et avec celui-ci à domicile et avec une grande foule britannique derrière moi, je dois faire un bon spectacle et impressionner les gens. “

Parker a déclaré qu’un excellent camp avec le manager Neil Marsh et les entraîneurs Errol Johnson et Paul Mann avait aidé à la préparation de la plus grande nuit de sa vie.

«J’ai eu quelques semaines de combat et j’ai vraiment travaillé dur pour m’entraîner à améliorer mon niveau de forme physique et mon endurance. Cela a aidé que je travaille dans ce sens depuis longtemps. “

Parker prédit un grand soutien pour le combat avec beaucoup de ses fans fidèles faisant le voyage relativement court de sa ville natale de Swadlincote et avec un record impressionnant de 18 combats invaincus, il n’a pas l’intention d’entrer dans le ring pour autre chose que la victoire.

«Je rêve de ce moment depuis si longtemps et maintenant c’est ici que je n’ai pas l’intention de gâcher.

“Murdock est un adversaire coriace et il a des sacs d’expérience mais je suis prêt à montrer au monde de quoi je parle.”