Je ne serais pas surpris si Tyson Fury décidait de prendre sa retraite cette année

Tyson Fury a été salué comme le meilleur poids lourd de l’ère moderne après sa spectaculaire victoire sur Deontay Wilder à Las Vegas.

Moins d’un mois plus tard, Fury est pourchassé par les médias britanniques à propos d’un prétendu paiement à un fermier mécontent.

Fury, qui a purgé une interdiction de deux ans pour un test de dépistage de la viande de sanglier contaminée, est maintenant poursuivi avec rigueur dans certaines sections des tabloïds britanniques.

Tout comme quand il a remporté le titre la première fois, certains ne veulent pas voir «The Gypsy King» au sommet du sport. Ils veulent simplement qu’il fasse tomber son perchoir.

C’est ce qui se passe maintenant. Il y aura sûrement plus à suivre tant que Fury continuera d’être mis sur un piédestal.

Les allégations récentes ont été rejetées par le promoteur Frank Warren, bien que Fury lui-même n’ait pas encore commenté. Il ne peut cependant pas être satisfait de la façon dont il est traité à nouveau.

C’est arrivé la dernière fois qu’il a remporté le titre mondial et cela s’est presque mal terminé pour lui. La fureur s’est transformée en une dépression de boissons, de drogues et de nourriture. Il n’en est presque pas revenu.

Maintenant, plus de quatre ans plus tard et malgré le lancement de l’une des histoires de retour les plus inspirantes de tous les temps, Fury est de retour à la chasse de certaines sections de la presse.

Voudrait-il recommencer tout ça? – J’en doute fortement.

CONTRAT

Avec deux combats à gauche sur son contrat de haut rang, dont Fury déclare qu’il s’éloignera quand il sera terminé, le joueur de 31 ans pourrait bien décider de tout emballer maintenant – et qui le blâmerait?

Un troisième combat avec Wilder devrait avoir lieu cet été. Mais avec le coronavirus qui envahit la planète, cela pourrait être repoussé jusqu’à la fin de 2020. Cela donne aux médias britanniques beaucoup de temps pour chercher des histoires de toute autre personne qu’ils peuvent trouver pour lancer contre le double champion des poids lourds.

La grande majorité de ses propres fans préférerait voir Fury face à Anthony Joshua plutôt qu’une troisième offre avec Wilder. Ce qui signifie que Fury pourrait avoir de grosses décisions à prendre une fois que la boxe redeviendrait normale.

Sur les expériences passées, cependant, et avec chaque titre de boxe désormais garanti pour son héritage, cela ne me surprendrait pas de voir Fury laisser la presse se briser et raccrocher ses gants.

Les forces travaillent définitivement contre lui. Et si j’étais Fury, je penserais sérieusement, “est-ce que ça en vaut vraiment la peine?”

