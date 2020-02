“Je porte un gilet de 45 livres sur moi dans tous mes exercices”, dit Wilder dans une vieille vidéo qui refait surface

Publié le 29/02/2020

Par: Hans Themistode

Il a été considéré comme le plus grand combat de la décennie, mais il s’est avéré également être la pire performance de la carrière de l’ancien titlist WBC Heavyweight Deontay Wilder.

Pendant des années, Deontay Wilder (42-1-1, 41 KO) a été considéré comme une force imparable. Debout à six pieds sept pouces et craquant à peine 200 livres, il était difficile de voir pourquoi. Il n’y avait rien à propos de Wilder d’un point de vue physique qui criait intimidant.

Alors, que pouvait faire ce jeune homme maigre d’Alabama? Il n’avait pas les compétences, la taille ou le pedigree de boxe pour effrayer qui que ce soit.

Mais ensuite, il a frappé quelqu’un.

Et ils ne se sont pas levés.

Ce schéma a continué et le jeune enfant de l’Alabama est rapidement devenu un champion. Son règne au sommet du monde a duré plus de cinq ans avant qu’il ne soit brusquement mis fin aux mains de Tyson Fury le week-end dernier le 22 février, au MGM Grand Arena, à Las Vegas, Nevada.

La perte de Wilder n’était pas entièrement choquante. Après tout, Fury est un grand combattant à part entière, mais c’est la façon dont Wilder a dominé qui a choqué tout le monde. Fury a laissé tomber l’ancien champion deux fois avant de l’arrêter au septième round.

Alors que tous les yeux devraient être sur la performance de Fury, beaucoup ne peuvent s’empêcher de se demander, qu’est-il arrivé à Deontay Wilder? Autrement dit, il avait l’air énervé.

Peu de temps après avoir reçu la première perte de sa carrière, Wilder a déchargé son sac d’excuses sur le monde de la boxe. L’ancien champion a affirmé que sa tenue d’avant-combat était tout simplement trop pour son corps saule.

“Que mon uniforme était beaucoup trop lourd pour moi”, a déclaré Wilder lors d’une récente interview. «Je n’avais pas de jambes depuis le début du combat. Au troisième tour, mes jambes ont été abattues tout le long. »

Inutile de dire que personne n’achetait ses excuses. Au moins pas au début.

L’explication de Wilder semblait tout à fait ridicule. À ce stade, il y avait plus de questions que de réponses.

Pourquoi choisir une tenue qui pèse autant? L’avez-vous essayé? Si vous l’avez fait, combien de temps l’avez-vous porté? Pourquoi n’as-tu pas choisi un autre costume?

Les fans du monde entier se sont tout simplement retrouvés à se gratter la tête collective. Cela n’avait tout simplement pas de sens.

Pourtant, au crédit de Wilder, lorsque vous retirez la bande de son combat contre Fury, vous pouvez voir que pendant une grande partie du concours, il n’a en fait pas semblé avoir les jambes sous lui.

La bande a peut-être aidé Wilder à prouver son point de vue sur son costume pesant trop, mais quelques jours plus tard, la bande a fonctionné contre lui.

Dans une interview qui a eu lieu il y a plus d’un an sur le podcast Joe Rogan, Deontay Wilder a révélé certains des secrets qui l’ont aidé à devenir le combattant qu’il est aujourd’hui. Cependant, cela a également révélé que l’excuse que Wilder avait utilisée pour sa mauvaise performance contre Fury n’était que cela. Une excuse.

“Nous faisons tout à une vitesse rapide, donc je porte un gilet de 45 livres sur moi dans tous mes exercices”, a déclaré Wilder. “Tout ce que je fais, j’ai ce poids supplémentaire sur moi.”

45 livres? Ironiquement, c’est le poids exact du costume que Wilder portait la nuit où il a combattu Fury.

Ce qui semblait être une explication de sa performance terne sur la plus grande scène de sa carrière, semble de plus en plus être une excuse. Et un pauvre à ça.