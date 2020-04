Je serais champion du monde sans les «mauvaises nouvelles»

Nouvelles de boxe du monde 09/04/2020

Le meurtrier des poids lourds Jarrell Miller dit que seules les “mauvaises nouvelles” et les “informations horribles” l’ont empêché d’arracher le championnat à Anthony Joshua en 2019.

“Big Baby” a été déshonoré et abandonné lors d’une bataille à New York avec Joshua au début de l’année dernière, quelques semaines avant la plus grande nuit de sa vie.

Trois substances interdites distinctes ont été trouvées dans le corps de Miller, ce qui signifie que Joshua a dû trouver un remplaçant. Andy Ruiz Jr. est intervenu et le reste appartient à l’histoire.

Ruiz Jr. est devenu le premier détenteur du titre des poids lourds du Mexique en humiliant et en battant AJ au Madison Square Garden.

Miller croit maintenant qu’il peut faire amende honorable malgré son refus de blâmer ses propres actions flagrantes pour l’échec.

“S’il n’y avait pas de mauvaises nouvelles, des informations horribles, je serais champion du monde en ce moment”, a déclaré Miller à BonusCodeBets.co.uk. «Je m’en débrouille.

«Tout le monde dans le monde doit comprendre que rien ne se passera à 100% parfois. Cela revient à vous en tant que personne. Comment vous gérez cette adversité. »

ERREUR

«Je suis le plus rapide à dire à mon fils. Si vous faites une erreur dans la vie, vous vous trompez et vous vous en rendez compte. Vous vous en occupez et vous avancez parce que personne n’est parfait. Personne n’est Mère Teresa, ce n’est pas Jésus, ce n’est pas Moïse ici.

«Nous sommes tous en deçà de la grâce de Dieu et il s’agit de prouver à vous-même que nous pouvons faire le bien et être honnête avec nous-mêmes. C’est ce que je vis toujours. Faire la bonne chose, être un homme à ce sujet et gagner ce qui vous appartient. “

Depuis que les retombées ont choqué les fans de boxe, Miller a gardé un profil bas avant de signer un accord avec Bob Arum pour relancer sa carrière.

Un combat avec Tyson Fury est déjà discuté et fermement sur les cartes une fois que la boxe est de retour dans le swing des choses.

Cela pourrait être août ou septembre avant que Miller ne se bat à nouveau, tandis qu’un peu plus longtemps pour Fury. Cela est dû à des problèmes logistiques auxquels le «roi tsigane» doit faire face après un verrouillage au Royaume-Uni.

Miller, d’autre part, peut combattre n’importe quel concurrent basé aux États-Unis si les restrictions de voyage restent en place.

Par ailleurs, une annonce est attendue d’ici l’été.

