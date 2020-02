Je t’aime, À CE JOUR !!!

Nouvelles de boxe du monde 13/02/2020

Les cartes de la Saint-Valentin de boxe ont été publiées avant la journée spéciale de vendredi pour se moquer de certaines des plus grandes stars de la boxe.

Créés par The Sport Rag, des slogans de certains des plus grands noms ont été utilisés pour simuler des cadeaux hilarants et pourtant controversés.

Avec Mike Tyson, Floyd Mayweather, Deontay Wilder et Manny Pacquiao – entre autres, les fans croient que The Sport Rag a réussi.

Après sa sortie sur Facebook, la publication est devenue virale en plaisantant comme: «Je t’aime toujours, TIL THIS DAY !!!» et «You Make Me Very Feel» de Oleksandr Usyk a frappé au bon endroit.

D’autres sont considérés comme des insultes plus borderline, cependant. L’entrave de la parole de Tyson vient en raison d’une lecture de la carte, «To my Thweetheart». Alors qu’un autre se moque du grondement de Mayweather avec 50 cents pour savoir si l’ancien livre pour livre roi peut lire.

Tyson Fury obtient une mention pour sa déclaration “se masturber sept fois par jour” plus tôt cette année. Sa carte indique: «Je pense à vous sept fois par jour».

Vous êtes coincé pour quelque chose à donner à votre autre significatif pour la Saint-Valentin? Aimez-vous la boxe? Est-ce que vous aimez la boxe? Alors ce sont les cartes de Saint Valentin parfaites pour vous. – Le chiffon sport.

Nous sommes ravis de vous apporter notre premier lot de cartes pour la Saint-Valentin sur le thème de la boxe! ❤🥊💥

Zveřejnil (a) The Sport Rag dne Úterý 11. února 2020

BIG DRAMA SHOW

Numéro de boxe actuel Canelo se fait ridiculiser pour son échec au test de dépistage de drogues “à base de viande contaminée” avec, “je serais ravi de manger votre Taco souillé”

Ancien adversaire Gennadiy Golovkin fait aussi son entrée avec «Nous allons dans la chambre, faisons un grand spectacle dramatique» concernant son célèbre slogan.

Deux autres Britanniques sont rivaux Anthony Joshua et Amir Khan fonctionnalité. Joshua dit: «Le premier était si gentil, je devais te faire deux fois». Khan déclare simplement: «You Knock Me Out».

De plus, Joshua et Khan étaient célèbres dans la presse britannique pour leurs intérêts amoureux.

Adrien Broner, Gervonta Davis, Errol Spence, Tony Bellew et Vasyl Lomachenko composent le line-up de quinze personnes.