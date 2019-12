Jean Pascal modifie la formation «Rocky» de Badou Jack, du poulet au congélateur

RINGSIDE 21/12/2019

Alors que Jean Pascal se prépare à défendre son titre WBA Light Heavyweight, le double champion du monde a partagé une mise à jour de son camp d'entraînement à Porto Rico alors qu'il se prépare à affronter le champion des deux divisions Badou Jack samedi 28 décembre en direct sur SHOWTIME du prix -Win State Farm Arena à Atlanta dans un événement Premier Champions de boxe.

«Le camp d'entraînement a été excellent», a déclaré Pascal. «J'ai travaillé dur à Porto Rico et je suis très confiant dans ce combat. Je reste à ce niveau d'élite parce que je reste dans le gymnase même quand rien n'est prévu. »

Pascal a remporté son titre en battant puis invaincu Marcus Browne en août par décision technique. Pascal a réussi à jouer le rôle de l'opprimé, laissant tomber Browne trois fois pour gagner la décision après l'arrêt du combat en raison d'une coupure subie par Browne.

J'ai été l'opprimé toute ma carrière, donc ce n'est pas nouveau pour moi », a déclaré Pascal. «Mais je dois dire que battre Marcus Browne était agréable. J'ai montré au monde que je suis spécial. Je suis au plus haut niveau de la boxe depuis plus de onze ans et je suis toujours là. Je suis devenu double champion dix ans après avoir remporté le titre pour la première fois, je ne pense pas que cela ait jamais été fait dans cette division! "

Dans sa première défense de titre, Pascal affrontera un champion accompli de super poids moyen et de poids léger léger dans Jack. La ceinture WBA que Pascal défendra était même détenue par Jack qui l'a remportée à ses débuts dans la division des 175 livres. Pascal cherchera maintenant à éliminer un autre des plus grands noms de la catégorie de poids le 28 décembre.

"Badou est un grand combattant", a déclaré Pascal. «Nous cherchons tous les deux à combattre au mieux. Lors de mon dernier combat, je savais que Marcus serait sur son pied arrière, mais Badou vient se battre, donc je vais être prêt pour la guerre. Je le considère comme un ami de la boxe, mais le 28 décembre, lorsque la cloche sonne, il est l'ennemi. "

Pascal et Jack partagent un adversaire commun récent, car le dernier combat de Jack l'a vu perdre une décision face à Browne, dans un combat où Jack a dû se battre à travers une horrible coupure au front juste pour se rendre à la cloche finale. Bien que les deux combats aient eu lieu récemment, la différence de style entre les combattants rendra le 28 décembre très différent selon Pascal.

"J'ai vu Jack se battre contre Browne, mais les styles font des combats, donc je ne le compare pas du tout au mien", a déclaré Pascal. "Évidemment, Browne était gaucher, donc le combat était différent, mais pour ce combat, je me suis entraîné comme Rocky à courir après le poulet à cause du style de Browne. Tout le monde m'a vu attraper ce poulet aussi, mais pour ce combat, je m'entraîne comme Rocky au congélateur, prêt à me battre!

Pascal a décroché son premier titre en 2009 et le 28 décembre, il cherchera à entamer une nouvelle décennie en tant que champion des poids lourds légers, avec une chance de consolider encore plus son statut de l'un des meilleurs poids lourds légers de l'époque.

"Je me bats pour les fans et pour consolider mon héritage", a déclaré Pascal. "C'est un autre grand combat et si vous regardez mon record, c'est tout ce que je recherche. Le 28 décembre, je promets au monde de la boxe que je viens de me battre et je serai à mon meilleur. "

Les billets pour l'événement, qui est promu par Mayweather Promotions, GTD Promotions et TGB Promotions, sont en vente et disponibles sur Ticketmaster.com. De bons billets sont toujours disponibles. Tous les billets commencent à 54 $ et 104 $.