Jeff Ofori Loks remporte le contrat d’or

Posté le 02/10/2020

Par: Oliver McManus

Tottenham’s Jeff

Ofori est fixé pour une carrière de douze mois avec le contrat d’or de MTK

bien chauffé. Le format couronnera un gagnant, en trois divisions de poids,

avant la fin de l’année et, avec lui, un contrat de lutte contre le

«Un promoteur de premier plan mondial». Avant les demi-finales, le 21 au York Hall,

Ofori a commencé par réfléchir sur l’année qui vient de s’écouler:

“C’était un

slopey de haut en bas de l’année. La première mi-temps a été frustrante parce que je devais

défendre mon [Southern Area] titre deux fois (contre Lucas Ballingall) puis

a été repoussé deux fois. Beaucoup de gens m’ont dit que ça n’allait pas arriver mais je

y tenait. Je pense que j’ai beaucoup appris cette année-là, donc j’ai décidé de

laissez les choses être.

«Je (regarde en arrière et) le vois comme des choses qui fonctionnent pour une raison. Si j’ai combattu Lucas Ballingall, je ne serais peut-être jamais dans la situation que je suis maintenant. Je dois juste suivre le courant et tout se passera si c’est supposé le faire: les opportunités seront toujours là si cela est censé être. “

Quand le jeune homme de 29 ans a pu défendre sa ceinture,

tenu au poids léger, son adversaire était un amateur distingué sous la forme de

Alfie Price. Dans la nuit, Price, capturé par Queensbury Promotions, exécuté

son plan de match dès le départ. Ce ne devait pas être pour le champion en titre mais Ofori

a pu réfléchir sur le combat avec un vrai pragmatisme.

“Ce n’était pas

le genre de combat que je m’attendais à ce que ce soit parce que je pensais que ce serait un

combat rude et difficile. En fin de compte, c’était plus de battage médiatique que le combat ne s’est avéré être

et j’ai appris que c’est parfois comme ça en boxe: tout ne sera pas le

meilleur combat de votre vie. Je me sens comme si j’étais trop gentil dans ce combat et

n’a pas pris les choses en main alors que j’aurais dû le faire. Parfois tu es

va devoir boxer d’une manière qui ne sera pas jolie. “

Sept semaines plus tard et Ofori refusait de s’asseoir

et vadrouille. “Je n’allais pas pleurer”, m’a-t-il dit, et il avait hâte de revenir

niveau similaire: plus de six rondes contre Aleksandrs Birkenbergs. C’était

le début d’une histoire d’amour MTK Global avec le Londonien amené à Liverpool

pour un combat avec, invaincu, Ged Carroll.

“Après le

le combat pour le titre ne m’a pas pris grand-chose. C’était mon deuxième dix rondes et, pour

Honnêtement, je n’avais tout simplement pas l’impression que c’était arrivé. Dans mon premier

(contre Jumaane Camero) Je savais que je serais dans un dix rond pour quelques bons jours

après mais j’étais de retour au gymnase lundi cette fois. Je me sentais prêt et je

a reçu l’appel «voulez-vous vous battre à Liverpool?» et je me disais

va-t-en, j’en reçois un autre, je reçois l’expérience de la télévision, bien sûr, je dis oui “.

Ofori s’est retrouvé facturé dans le coin pour

la première fois de sa carrière mais boxé comme il l’a toujours fait. “Rugueux, prêt,

et impatient de partir », Jeffy a ramassé un

79-75 gagne en huit manches pour revenir aux manches gagnantes. Une victoire bien méritée

qui a servi de point culminant d’un week-end très agréable pour la

Londonien.

“C’était

magnifique (Liverpool) et je n’étais jamais allé à Liverpool auparavant mais tout était

Là. Tout ce que je voulais était juste là. Nous étions en plein dans la ville

centre et tous les gens étaient adorables et je me sentais juste calme et détendu. je

J’ai vraiment l’intention d’y retourner, à mon époque, c’était un super endroit. je

en a retiré quatre, cinq jours. »

“J’étais

pousser pour l’arrêt, mais le gars était dur “, il

«Même si je me sentais, après six

tours, je gagnais cela, je voulais vraiment l’arrêter. Quand ils m’ont donné

décision, je pensais “ok, quelle est la prochaine?”

Heureusement pour Ofori, il n’a pas eu à penser aussi

longue. À peine cinq jours plus tard, son téléphone sonnait à nouveau. C’était encore une fois

MTK Global à l’autre bout après que Lewis Benson a été contraint de se retirer du

ouverture des quarts de finale du Golden Contract. Ayant été pris dans la bulle de

Liverpool, Ofori a avoué «ne pas vraiment savoir» quel était le format mais il

était désireux de mettre de l’encre sur papier une fois entendu parler de ses collègues concurrents.

“Encore je

a reçu un appel me disant ce qui allait suivre et je dis “pour de vrai, enfer ouais”. Si

ils pensaient que j’allais y entrer comme un toucher doux alors je ne sais pas quoi

était dans leur esprit. Quand ils m’ont appelé, je pensais qu’ils me tiraient la jambe: ils

m’a appelé le mercredi soir après que mon manager m’ait offert une place sur le

undercard. À ce moment-là, je n’allais pas vraiment pour ça parce que je devais évidemment

seulement eu un combat, mais dès qu’ils ont mentionné un tournoi, il n’y avait pas

besoin d’y penser. “

Ofori est passé au super léger pour le

compétition et se sont battus pour un tirage au sort avec, Welshman, Kieran Gething plus de dix

Les manches; Ofori a progressé dans le tournoi grâce à la carte de pointage de l’arbitre.

L’ancien super poids plume a mis en évidence les contraintes de faire du poids dans

ces premiers jours comme le plaçant en bonne place pour la division 140lbs.

“Obtenir

jusqu’à super plume était bon pour moi mentalement parce qu’il m’a fait prendre conscience de la

régime. J’ai appris toutes ces choses sur la nutrition parce que je devais les faire

dans le passé alors maintenant, même quand je me bats en super léger, je suis

conscient du processus et il le rend beaucoup plus facile. Mentalement ça m’a fait

plus fort aussi.

C’est

où je sens que les choses cliquent avec le combat (Gething). Dans mon esprit parce que c’était

à la dernière minute, je n’ai pas eu le temps de penser aux choses et de penser à ce que je

allait faire. Je suis entré là-bas et j’ai mené le combat, en grande partie, à l’instinct. »

Avec cette victoire, le toujours sympathique, Ofori

a poursuivi sa série de bons résultats. Une demi-finale vous attend et, pour un combattant

qui n’a jamais été censé être dans la compétition, chaque opportunité est vraiment un

doré. L’année dernière, Ofori a fait un parachutisme parrainé au profit de Ringside Rest

et Care et il était notable ses premières pensées étaient avec cette charité quand

discuter des ramifications de gagner le concours. “Il y a beaucoup d’équitation

parce que je veux gagner gros pour les gars de la maison de retraite », a-t-il révélé.

Quand il a parlé de lui, Ofori a commencé à

ouvrir sur ses expériences en tant qu’outsider pérenne. Il y a cinq ans, son objectif était

devenir boxeur professionnel et les gens étaient sceptiques; deux ans qu’il voulait

le titre de zone sud mais devait rester patient. Cette dernière opportunité

peut-être arrivé en partie à la bonne fortune, mais Ofori est déterminé à montrer la

monde juste pourquoi c’est lui qui a reçu l’appel.

“Gagnant

ce concours serait une grande déclaration pour moi. Si vous le gagnez alors

évidemment, il y a un contrat en attente et les choses peuvent en quelque sorte prendre soin de

eux-mêmes, vous n’avez plus à forcer les opportunités. J’ai besoin de prouver

(que je mérite d’être là) et je veux continuer à le prouver.

quand nous

J’ai parlé pour la première fois d’être champion de la zone sud et je l’ai fait, mais

J’ai maintenant faim pour le prochain objectif. Il y aura toujours quelqu’un qui sera là pour

vous donner un défi et cela me fait avancer. Même lorsque vous vous êtes fixé un

objectif et atteint vous ne vous asseyez pas et dites “travail accompli”, vous vous fixez un nouveau

objectif.”