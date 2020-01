Jeison Rosario choque Julian Williams pour 154 couronnes, Chris Colbert gagne

Ringside 19/01/2020

📾 StĂ©phanie Trapp

Sorti de nulle part, Jeison Rosario est maintenant détenteur du titre à trois ceintures dans la division des 154 livres aprÚs avoir choqué Julian Williams.

Rosario a remportĂ© les titres mondiaux WBA et IBF Super Welterweight avec un arrĂȘt au cinquiĂšme tour du favori «J-Rock» Williams.

Le combat a eu lieu samedi soir dans l’Ă©vĂ©nement principal FOX PBC Fight Night et sur FOX Deportes du Liacouras Center de Temple University Ă Philadelphie.

“DĂšs que je suis entrĂ© dans le ring, je savais qu’il ne pouvait pas me faire de mal”, a dĂ©clarĂ© Rosario. «Je savais que mon pouvoir l’affectait tout de suite. C’est une grande victoire pour moi et pour toute la RĂ©publique dominicaine. »

“Rosario Ă©tait le meilleur homme ce soir”, a dĂ©clarĂ© Williams. «Ce fut un grand retour aux sources pour mes fans et je suis dĂ©solĂ© de les avoir laissĂ©s tomber. Ce qui a mal tournĂ© ce soir doit ĂȘtre rĂ©solu. Nous allons procĂ©der Ă une revanche immĂ©diate et nous sommes impatients de vous rendre la pareille. “

Dans son premier combat pour le titre mondial, Rosario, de la RĂ©publique dominicaine, a dĂ©crochĂ© des coups de poing de puissance dĂšs le dĂ©part et a ouvert la voie avec un coup de poing sur l’Ɠil droit de Williams au deuxiĂšme tour. Williams atterrissait lui-mĂȘme des coups de poing de puissance, mais n’a pas pu empĂȘcher Rosario d’avancer.

Regardez les faits saillants de la deuxiĂšme ronde oĂč Rosario ouvre la vue sur Williams ici.

“Je suis tellement Ă©mu en ce moment en ce moment”, a dĂ©clarĂ© Rosario. «Quand j’ai perdu mon dernier combat, j’ai dit que je ne perdrai plus jamais jusqu’Ă ce que je devienne champion du monde et c’est ce qui s’est passĂ© ce soir. Je suis venu prĂ©parĂ©. Je savais avant le combat que j’allais le gagner. »

Au cinquiÚme tour, Rosario a décroché les coups qui mÚneraient finalement à la fin du combat, le frappant avec des mains droites droites et dures qui ont immédiatement ralenti Williams.

«Je dois donner beaucoup de crĂ©dit Ă mon Ă©quipe», a dĂ©clarĂ© Rosario. «J’ai eu un camp d’entraĂźnement de 16 semaines et cela m’a prĂ©parĂ© Ă cela. Ma vie a changĂ© pour toujours et je peux soutenir ma famille d’une toute nouvelle façon. J’ai rĂ©alisĂ© que j’allais gagner. Une fois, on m’a proposĂ© le combat.

«Je savais que si je faisais le sacrifice, je ferais ce que j’ai fait ce soir. Je le savais il y a 16 semaines. »

Rosario a senti son moment et s’est avancĂ© avec de gros coups de poing, tandis que Williams a essayĂ© de tenir et de survivre. Finalement, l’assaut s’est avĂ©rĂ© ĂȘtre trop, et l’arbitre Benjy Esteves a interrompu le combat Ă 1:37 du tour. Au moment de l’arrĂȘt, Rosario menait 39-37 sur deux cartes, la troisiĂšme carte marquant 38-38.

“Je n’ai pas Ă©tĂ© surpris qu’il soit si bon”, a dĂ©clarĂ© Williams. «J’ai dit Ă tout le monde qu’il Ă©tait un vrai combattant et je dois l’accepter. La coupure a un peu brouillĂ© ma vision mais ce n’est pas la raison pour laquelle j’ai perdu.

«Il Ă©tait le meilleur combattant ce soir. Nous avons une clause de revanche. Je le reverrai bientĂŽt. Je reviendrai.”

📾 StĂ©phanie Trapp

COLBERT

L’Ă©vĂ©nement co-principal a vu l’Ă©toile montante Chris “Prime Time” Colbert (14-0, 5 KOs) laisser tomber l’ancien champion Jezreel Corrales (23-4, 9 KOs) sur le chemin d’une victoire Ă l’unanimitĂ© qui lui a valu le Super WBA intĂ©rimaire. Titre poids plume.

“C’est un grand combattant”, a dĂ©clarĂ© Colbert. «Les gens ne s’en rendent pas compte, car il a pris une mauvaise dĂ©cision contre Ladarius Miller. Mais c’est un grand combattant. Il est trĂšs maladroit. Il est lisse et rapide. C’Ă©tait difficile de l’attraper parce qu’il courait, mais il est venu se battre. Je lui enlĂšve mon chapeau. »

L’action a commencĂ© tactiquement, avec Colbert essayant de comprendre le style maladroit de l’ancien champion vĂ©tĂ©ran Corrales. Colbert est passĂ© d’orthodoxe Ă gaucher et a pu contrĂŽler l’action prĂ©coce malgrĂ© un rythme lent.

CORRALES

“J’ai fait mon travail lĂ -bas”, a dĂ©clarĂ© Corrales. «Ma stratĂ©gie Ă©tait de frapper et non de me faire toucher. J’avais l’impression de l’avoir fait lutter pendant une grande partie du combat. Le renversement n’était pas dĂ» Ă une blessure, mais Ă mon Ă©quilibre. Nos pieds se sont emmĂȘlĂ©s et j’ai perdu l’Ă©quilibre. Je suis venu ici pour gagner. Nous avons tous les deux fait notre travail, mais les juges ont marquĂ© sa poussĂ©e plus que son coup de poing. »

Colbert a continué à varier son attaque au fur et à mesure que le combat se poursuivait, tandis que Corrales a réussi à obtenir un certain succÚs dans les rondes du milieu en décrochant des gauches droites pour contrer son adversaire attaquant.

Au tour 10, Colbert a commencĂ© Ă reculer, en dĂ©crochant un crochet gauche propre suivi d’un crochet droit au sommet de la tĂȘte qui a mis Corrales Ă genoux.

«J’avais confiance en entrant dans le combat», a dĂ©clarĂ© Colbert. «Je savais que j’allais dominer le combat et je vous l’avais dit avant le combat.

«Il courait et j’essayais de le rattraper, alors j’ai dit Ă mon coin, disputons un chien. Nous avons eu 12 tours. Je suis en forme. Vous voyez, je ne me suis pas assis un tour.

«Je suis en forme et je suis venu me battre. Je n’allais pas partir sans ce titre.

CARTES

L’athlĂšte de 23 ans de Brooklyn a semblĂ© devenir plus fort au fur et Ă mesure que le combat avançait et a terminĂ© les rondes de championnat de maniĂšre impressionnante, stupĂ©fiant Corrales dans les moments dĂ©croissants du combat pour rythmer la performance.

Colbert a été le vainqueur sur les trois cartes des juges, par des scores de 117-110 à deux reprises et de 116-111.

«La stratĂ©gie consistait Ă utiliser mon jab comme je l’ai fait et Ă essayer de configurer mes coups de poing», a dĂ©clarĂ© Colbert. «Mais il est trĂšs maladroit et a une bonne distance.

«Lentement mais sĂ»rement, j’ai dĂ©cidĂ© d’arrĂȘter la boxe, de rĂ©duire la distance et de monter sur lui. Je savais qu’il ne pouvait pas me jeter, je viens de Brooklyn. “

SPENCER

Dans le match d’ouverture FOX PBC Fight Night, le meilleur espoir super poids welter Joey Spencer (10-0, 7 KO) est restĂ© invaincu avec une dĂ©cision unanime sur Erik Spring (13-4-2, 1 KO) aprĂšs six rounds d’action.

Se battant Ă partir de la position gaucher, Spring a semblĂ© atterrir de grandes gauches en l’air, mais a rarement Ă©tĂ© en mesure de rattraper le rapide Spencer, ĂągĂ© de 19 ans. Spencer a dominĂ© l’action avec sa vitesse et en dĂ©crochant de gros crochets tout au long de l’action.

«J’Ă©tais lĂ -dedans avec un gaucher long et mĂ©fiant», a dĂ©clarĂ© Spencer. “Pour ĂȘtre honnĂȘte, quand un gars se bat comme lui, il est vraiment difficile pour un gars avec mon style de tirer quelque chose de rien. C’Ă©tait un vrai gars dĂ©fensif. »

Spencer a Ă©tĂ© particuliĂšrement efficace en glissant un puissant crochet gauche autour de la garde de Spring. Spring a essayĂ© d’appuyer sur l’action dans les derniers rounds et de forcer un Ă©change de tirs, mais Spencer est restĂ© patient et a choisi ses points. À la fin de la sixiĂšme manche, un crochet gauche de Spencer a envoyĂ© Spring voler dans les cordes, avant qu’il ne soit sauvĂ© de l’assaut de suivi de la cloche.

TERMINER

“Au final, je l’ai juste pressĂ©, j’ai dit que je vais finir fort et je l’ai frappĂ© avec de bons coups”, a dĂ©clarĂ© Spencer.

«Si je l’avais fait au premier ou au deuxiĂšme tour, je l’aurais arrĂȘtĂ© tĂŽt. Je suis content de pouvoir participer aux six tours. L’expĂ©rience est tout.

«Tu es seulement aussi bon que ton prochain combat. Je suis heureux d’y entrer et d’avoir une bonne expĂ©rience et j’ai fait mon truc et obtenu le blanchissage. »

«J’attendais trop», a dĂ©clarĂ© Spring. «Je pensais qu’il entrerait et s’engagerait davantage. Mais je regardais contre lui mais il est restĂ© Ă l’extĂ©rieur. J’ai Ă©tĂ© plus impressionnĂ© par sa vitesse que par sa puissance. C’est un combattant talentueux, mais j’aurais pu ĂȘtre plus efficace. »

AprÚs six tours, les trois juges ont vu le combat pour Spencer, par un score de 60-54 à trois reprises. Spencer 2019 de la PBC, Spencer cherchera une autre grande année en 2020.

“Je vais rester occupĂ© cette annĂ©e”, a dĂ©clarĂ© Spencer. «Je vais avoir une annĂ©e de quatre combats. C’est l’un des quatre. Nous cherchons Ă apporter de l’excitation et Ă nous amuser. “

Regardez Joey Spencer sceller sa 10e victoire en carriĂšre avec un puissant combo juste avant la cloche finale ici.

COTA

Avant la carte principale, FOX PBC Fight Night Prelims sur FS1 et FOX Deportes ont vu le Mexicain Jorge Cota (30-4, 27 KOs) gagner un arrĂȘt de cinquiĂšme ronde sur Thomas “Cornflake” LaManna (28-3-1, 10 KOs) 1 : 22 dans leur combat de super poids welter lorsque le coin de LaManna a conseillĂ© au mĂ©decin du ring d’arrĂȘter l’action.

Regardez ici les faits saillants de l’arrĂȘt de cinquiĂšme tour de Thomas LaManna par Jorge Cota.

L’action comprenait Ă©galement un sensationnel espoir de 17 ans, Vito Mielnicki Jr. (4-0, 3 KOs), dominant Preston Wilson (6-4-1, 4 KOs) sur le chemin d’une dĂ©cision unanime par le score de 40-36 trois fois dans leur match de poids welter. Le match d’ouverture des prĂ©liminaires a vu Romuel Cruz (4-0-1, 2 KOs) invaincu marquer un arrĂȘt de premiĂšre ronde de Julio Garcia (3-4, 2 KOs) 2:56 dans leur super concours de poids coq.