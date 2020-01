Jeison Rosario: «L’histoire se répétera»

Publié le 16/01/2020

Par: Sean Crose

Le printemps dernier, les fans de boxe ont été stupéfaits lorsque Julian «J Rock» Williams a battu Jarrett Hurd par décision unanime de remporter les titres Hurd WBA et IBF super welterweight. Pour le joueur de 29 ans, Williams semblait être moins qu’un has-been. Il était considéré comme un inconnu, un combattant qui était proche de la gloire, mais qui avait échoué lorsqu’il avait affronté Jermall Charlo moins de trois ans plus tôt. Williams a surpris tout le monde en bouleversant Hurd. De plus, il est passé d’après coup à un favori des fans, car tout le monde aime une histoire d’outsider. Maintenant, c’est William’s qui joue le rôle de champion en titre.

Samedi soir, le 27-1-1 multititlist affrontera le peu connu Jeison Rosario dans un tournoi de douze rondes prévu dans la ville natale de Williams, Philadelphie. L’enjeu est les ceintures Williams a travaillé si dur pour gagner contre Hurd – ainsi qu’une chance de rencontrer à nouveau Hurd dans un match revanche de haut niveau. Pourtant, l’ironie de la situation n’est pas perdue pour Rosario, un natif de 19-1-1 de la République dominicaine – pour l’instant Rosario est le challenger légèrement considéré face à un champion populaire. “Nous embrassons réellement le rôle de l’opprimé”, a déclaré l’entraîneur de Rosario, Luis Perez, lors d’un épisode du compte à rebours de la PBC précédant le combat de samedi. «Nous n’avons aucune pression. Nous venons là-bas pour nous battre. Nous n’avons absolument rien à perdre. »

Produit d’une enfance solitaire et centrée sur le combat, Rosario a commencé la boxe à l’âge de 12 ans. Maintenant, dans sa septième année en tant que pro, le joueur de 24 ans se prépare à l’opportunité d’une vie. “C’est le moment”, dit-il sur Countdown. “Je vais chercher ce qui m’appartient.” S’entraînant à partir du célèbre 5thStreet Gym de Miami, Rosario s’est engagé dans un camp strict loin de la famille et des amis. Vivant dans de modestes quartiers d’entraînement loin de la salle de sport, le concurrent largement inconnu a été ouvert sur le fait qu’il était prêt à sacrifier une vie plus facile afin d’atteindre son objectif de devenir champion du monde. L’existence disciplinée lui donne confiance.

“C’est un combat qui semble facile pour Williams”, admet-il. «Lorsque la cloche sonne, le public aura la mâchoire baissée.» Avec le surnom unique de «The Banana», Rosario fait preuve de patience, de constance, d’une défense solide et d’un véritable pouvoir sur le ring. Reste à savoir si cela sera suffisant pour arrêter la haute indice d’octane et la précision de Williams. Rosario, cependant, est à l’aise que la nuit lui appartienne. “L’histoire”, dit-il, se référant à son statut d’outsider, “se répétera.”