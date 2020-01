Jeison Rosario tire le bouleversement et arrête Julian Williams

Publié le 19/01/2020

Par: Rich Lopez

Premier Boxing Champions (PBC) a commencé la nouvelle année avec un possible bouleversement du candidat de l’année. La carte a été détenue au Liacouras Center de Philadelphie, Pennsylvanie et télévisée sur FOX. C’était censé être une victoire de retour pour le favori local Julian Williams. Cependant, il s’est avéré que c’était le spectacle Jeison Rosario.

Le bouleversement a eu lieu dans l’événement principal alors que Jeison «Banana» Rosario (20-1-1, 14 KO) de la République dominicaine a arrêté Julian «J-Rock» Williams (27-2-1, 16 KO) de Philadelphie, Pennsylvanie , au 5ème tour. Rosario a remporté les titres WBA et IBF World Super Welterweight et un nouveau champion a été couronné.

Au premier tour, Williams a commencé par établir son jab alors que Rosario était l’agresseur. Williams a fait un bon tour et a décroché de bonnes mains droites sur la tête de Rosario. Une fois le deuxième tour commencé, Rosario a coupé l’œil gauche de Williams avec un coup gauche. La coupure a dérangé Williams et les deux combattants ont commencé à échanger des coups de poing avec Rosario en prenant le dessus. La troisième manche était pleine d’action alors que les deux combattants échangeaient des coups de poing à l’intérieur. Williams a décroché plus de coups que Rosario mais c’était proche. Au quatrième tour, Rosario commençait à décrocher son jab. Au centre du ring, les deux combattants ont à nouveau échangé des coups. Puis le désastre est venu pour Williams au cinquième tour. Rosario a décroché une main droite suivie d’un crochet gauche qui a vacillé Williams. Rosario y est allé et a lancé de nombreux coups durs pour finir Williams. Williams a attrapé Rosario et est tombé. Williams a réussi à se relever mais très lentement. Rosario est allé pour l’arrivée et a décroché un uppercut droit puis un crochet gauche qui a encore titubé Williams, ce qui a incité l’arbitre à arrêter le combat.

Rien à redire sur l’arrêt car Williams était pratiquement debout. L’arrivée est arrivée à 1:37 du 5ème tour.

Julian Williams a battu Jarett Hurd l’année dernière pour remporter les titres IBF et WBA. Une fois de plus, le championnat a changé de mains et selon les cotes, c’était un énorme bouleversement. Rosario était en mission et s’est entraîné très dur pour le combat et cela a payé. Un émotionnel Rosario a célébré sa victoire alors que Julian Williams était sous le choc. Williams n’a pas blâmé sa perte sur la coupe et il a donné à Rosario ses accessoires pour la victoire. Williams a rendu Philly fier d’avoir mené un bon combat. Jermell Charlo est peut-être le meilleur combattant de la division des poids super-moyens, mais nous avons maintenant Jeison Rosario à surveiller.

Dans le co-long métrage, Chris «Primetime» Colbert (14-0, 5 KO) de Brooklyn, New York, a remporté le titre vacant Super Poids plume WBA par intérim. Il a remporté une décision unanime en douze rounds contre l’ancien champion du monde Jezreel «Invisible» Corrales (23-4, 9 KO) du Panama. Le combat a été un test pour Colbert alors qu’il affrontait un ancien champion du monde. Le premier round était un round de feeling avec peu d’action, les deux combattants gardant leurs distances. Colbert a avancé au deuxième tour et Corrales a décroché des coups de corps vers la fin du tour. Le combat a été tactique et l’action a été lente au troisième tour. Colbert a mis plus de pression au quatrième tour et a connu un meilleur succès. Les deux combattants se posaient des coups l’un contre l’autre. Au cinquième tour, le rythme n’a toujours pas repris. Il y avait du showboating de Colbert et il a passé beaucoup de temps à changer de position. Le rythme s’est finalement accéléré aux sixième et septième tours. Corrales commençait à poser la main gauche droite sur le corps de Colbert. Comme Colbert était l’agresseur dans les rounds, Corrales a fait un bon travail pour contrer Colbert. Au huitième round, Colbert a bien commencé le round mais les combattants sont ensuite revenus à la distance et à la pose. Au tour neuf, Corrales tirait de bons coups de poing mais a ensuite commencé à attraper Colbert et a utilisé des tactiques sales. Colbert a percé au tour dix quand il a laissé tomber Corrales avec un crochet gauche et la main droite. Corrales a réussi à se relever et à terminer la manche. Colbert a repris là où il s’était arrêté et s’est rendu directement à Corrales au onzième tour. Colbert a décroché une bonne main droite qui a de nouveau étonné Corrales. Colbert lança une rafale de coups de poing qui fit de nouveau saisir Corrales. Alors que Corrales tentait de l’attraper, il tomba sur la toile et sortit les cordes. Ce n’était pas un renversement et Corrales est revenu dans le ring. Dans le tour final, Corrales a juste cherché à survivre et Colbert s’est contenté de se frayer un chemin jusqu’à la fin. Les scores finaux étaient de 116-111, 117-110 (deux fois) tous en faveur de Colbert.

Colbert n’a pas obtenu le KO comme son combat précédent, mais il a combattu un ancien champion du monde qui lui a donné des tours. Les styles font des combats. Le style de Corrales a été difficile pour Colbert tout au long du combat, mais Colbert a réussi à comprendre son adversaire et il a clôturé le spectacle. Avec cette victoire, Colbert est en ligne pour affronter le champion du monde WBA des super poids plume Leo Santa Cruz. Il est peut-être trop tôt pour Colbert, mais il se sent prêt pour le challenge.

Dans le match d’ouverture de la télédiffusion, le meilleur espoir Joey Spencer (10-0, 7 KO) de Linden, Michigan, a gardé ses chances de gagner. Hedefeated Erik Spring (13-4-2, 1 KO) de Reading, Pennsylvanie, par une décision unanime de six tours. Une fois de plus, les styles font des combats et ce combat particulier n’a pratiquement pas produit d’action. Ce fut un combat lent du début à la fin. Aux tours un et deux, les deux combattants n’ont pas fait grand-chose. Spencer a un peu accéléré le rythme au troisième tour et a décroché quelques tirs au printemps. Le rythme était encore lent au quatrième tour. Spencer s’est avancé mais avait du mal à décrocher des coups nets. Vers la fin de la manche, Spring est allé de l’avant mais il n’a rien pu faire non plus. Au cinquième tour, Spencer a décroché une belle main droite et un crochet gauche sur la tête de Spring. Dans le tour final, Spring a fait un effort pour pousser l’action mais ce n’était pas beaucoup. Spencer a décroché un crochet gauche à la fin pour terminer la manche. Tous les juges ont marqué le même score à 60-54 pour Joey Spencer.

C’était un combat sans action et peut-être que Spencer aurait pu être plus impressionnant. Il avait l’air moyen dans le combat mais encore une fois, le style de Spring a rendu difficile tout ce qui était propre.