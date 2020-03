Jeremiah Milton, un poids lourd, fera ses débuts professionnels le 17 avril

RINGSIDE 11/03/2020

Le poids lourd Jeremiah Milton, qui a récemment signé un accord de gestion avec Victory Sports & Entertainment, se préparera maintenant pour ses débuts professionnels le 17 avril dans sa ville natale de Tulsa, Oklahoma, au Osage Casino, sur une carte promue par Top Rank.

«On peut dire tellement de choses, c’est comme ça que j’ai toujours imaginé que cela se produirait alors que mes rêves se réalisent.» dit Milton. «Tulsa Oklahoma m’a regardé grandir en entrant dans une salle de sport et je ne suis jamais partie. L’année dernière, j’ai accompli certaines des plus grandes réalisations que n’importe qui ait jamais réalisées en Oklahoma, car j’ai acquis une reconnaissance nationale avec seulement un sac lourd et le désir de me réveiller chaque jour et de l’obtenir. Vous m’avez regardé emmener mes talents à travers le pays et représenter. »

«Bien qu’ils m’aiment dans tant d’autres endroits maintenant, je peux ramener mes talents à la maison. Je suis reconnaissant pour tous ceux qui m’ont aidé à continuer ce voyage, ce n’est vraiment pas le mien seul. À travers les hauts et les bas jamais, arrêtez de croire en vous. À mes jeunes combattants à la maison, faites confiance à votre instinct et soyez toujours honnête avec vous-même et rappelez-vous… Les rêves deviennent réalité lorsque vous rencontrez les probabilités et les frappez directement dans la bouche. »

Milton, un amateur hors concours de 25 ans, cherche à faire passer sa carrière au niveau supérieur. Après avoir remporté une médaille d’argent aux essais olympiques et remporté les qualifications de l’Ouest en 2019, Milton se concentre sur le bruit dans le jeu professionnel.

“J’ai toujours voulu être un boxeur professionnel parce que j’ai un style professionnel”, a souligné Milton. “Je m’entraîne à Las Vegas, au Nevada, avec Joe Joyce, et maintenant je me bats sur une carte majeure dans ma ville natale, ça ne va pas beaucoup mieux que ça. Je suis dans la meilleure forme de ma vie et je m’entraîne dur pour tirer le meilleur parti de cette opportunité. “

Le manager de Milton, Mike Leanardì, est ravi de cette opportunité pour son combattant.

“Milton ne boxe que depuis trois ans, mais au cours de ces trois années, il a fait des progrès spectaculaires”, a déclaré Mike Leanardì, PDG de Victory Sports & Entertainment. «En ce moment, Milton est en camp d’entraînement avec Joe Joyce, travaillant dur et concentré sur faire de ses débuts professionnels quelque chose de spécial. Le fait qu’il se bat dans sa ville natale m’excite vraiment. Milton a l’éthique de travail que l’on retrouve chez les champions du monde et j’ai hâte de le voir briller chez les pros. “